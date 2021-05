Quizás es preciso comenzar esta historia con un absurdo. Rosa Luisa Márquez, teatrera, maestra de tantos, directora, mujer árbol de sombrero mágico, hacedora de lo imposible, habla al otro lado del teléfono.

Hay que imaginarla porque estamos en pandemia y no cuesta de otra que pensarla con todos sus gestos y movimientos, con sus coloridos espejuelos y esa sonrisa traviesa que le dibuja un hoyuelo en su mejilla. Podríamos haber hecho un Zoom y vernos, pero, ¿realmente eso es verse?

Estamos en la era de la imposibilidad del contacto y eso es un absurdo total para una teatrera que ha construido su universo desde ese calor humano que produce estar en un teatro, rodeada de gente, de mucha gente, colaborando, conspirando, tramando, dando brincos y saltos.

Por eso, Rosa Luisa -con dicción envidiable y voz juguetona al otro teléfono-, enfatiza que no hará las paces con esta “nueva normalidad” que sabemos que de normal no tiene nada.

“Lo que trato es de negociar mi lugar, tratando -cosa que hago también en los montajes- de empujarnos lo más posible sin hacernos daño”, dice. “Siento que estoy buscando como alternativas para sobrevivir. Pero no voy a hacer las paces porque el oficio del teatro es un oficio presencial y lo otro se puede llamar lo que quiera, pero ese contacto de intercambio de energía que no es radio, que no es televisión, que no es computadora, que es vida, el deseo no me lo quita nadie. Por eso, no puedo hacer las paces”, afirma.

Cuando en marzo del año pasado el país cerró debido a la pandemia de Covid-19, Rosa Luisa se paralizó. De sopetón, como una puerta que cae, se encontró privada de su pasión teatral, basada en el contacto físico y en los abrazos. En esos días de profunda incertidumbre -la cual todavía vivimos- el profesor Pedro Reina y el director del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Rafael Chaves, la invitaron al ciclo de tertulias culturales llamadas “El Teatro Invita”. Aunque pensaba que no tenía nada que decir en esos momentos, la convencieron y participó.

Durante esa conversación, comenzó a contestar preguntas sobre su trayectoria y sobre cómo se acercó al teatro. A la par de ese evento la directora estaba conversando digitalmente con su amigo y colega Miguel Rubio Zapata, fundador y director del grupo cultural peruano de creación colectiva Yuyachkani. Eran diálogos que iniciaron “para matar el tiempo”, pero que se convirtieron en siete sesiones, donde su homólogo la convidó a un juego: hacer memoria.

De esa forma, surgió la publicación “Rosa Luisa Márquez: Memorias de una Teatrera del Caribe. Conversaciones con Miguel Rubio Zapata”, publicado con Ediciones Cuicaloca. Con un prólogo de la crítica teatral cubana Vivian Martínez Tabares e ilustraciones del artista Miguel Villafañe, este libro está armado con la misma creatividad y colaboración que distinguen los montajes de la teatrera.

Con textos propios, pero también de otros - incluyendo familiares y maestros/amigos- Rosa Luisa repasa lo que ha sido su andar, mostrando una ruta que inicia con un fragmento de “Absurdos de Soledad”, de Myrna Casas, y continúa con una reafirmación: “Soy una teatrera caribeña”. De ahí en adelante, se corre el telón de esta obra, dirigida desde la complicidad, la amistad y el cariño por Miguel Rubio Zapata, quien va escudriñando en la memoria de la teatrera con preguntas que dan paso a estas historias que merecían ser contadas.

Sobre esta publicación anacrónica, en la que repasa su infancia, sus inicios en el teatro, su rol como directora, su cátedra en la Universidad de Puerto Rico, su amistad/complicidad con Antonio Martorell, su relación con su “media naranja” Miguel Villafañe, su compromiso con el país, sus inolvidables montajes y otras andanzas, giro nuestro encuentro telefónico, a voz e imaginación.

A la primera pregunta de por qué un libro de memoria, Rosa Luisa responde que era un modo creativo de salir de la parálisis en la que se encontraba por el confinamiento. De hecho, además de este texto, publicó con Ediciones Callejón el libro “Cuentos, cuentos y más cuentos, de Gerard Paul Marín. Montaje en dos tiempos: 1979, 2004”, donde rinde tributo al dramaturgo puertorriqueño, uno de sus maestros. Pero eso es otro cuento.

De vuelta a la memoria, la directora confiesa que el proceso de escribir este texto no fue ajeno a una obra de teatro. La diferencia, es que en esta ocasión ella jugó el rol de la actriz que se deja guiar y dirigir en este caso por Miguel Rubio Zapata. “Ahí hay una dirección escénica de Miguel y cómo él monta sus obras de teatro que a veces no son lógicas, que tú empiezas a descubrir pistas porque vienen por otro lado, que puede ser por un color, una forma. Trabajar así fue bien grato. Yo siempre quise ser actriz bajo su tutela, y no lo logré, pues mira, ahí está la obra de teatro”, dice entre risas.

El libro se construyó “al alimón”, en un diálogo continuo entre ambos donde hubo estímulo y respuestas. “El proceso fue muy lindo y muy necesario porque en esos momentos yo necesitaba oficio y él también porque todavía Perú tiene muy pocas vacunas y ha tenido lockdowns más largos que los nuestros. Así que (este proyecto) vino a llenar el espacio de la angustia y lo convirtió en un espacio de gozo, de complicidad”, comparte.

La directora y teatrera puertorriqueña Rosa Luisa Márquez

En estas memorias, Rosa Luisa cuenta mucho. Ahí está su padre, Juan Luis Márquez, reconocido crítico de teatro puertorriqueño que estudió con el director alemán Erwin Piscator y que marcó, “para bien y para mal”, su carrera como actriz y teatrera. También está su madre, Rosa Pérez, la gran protagonista de su vida. La que crió y acompañó. De ella, hay un texto hermoso titulado “Madre sólo hay una, gracias a Dios”. Eso está ahí. Pero, memoria al fin, ésta es selectiva y hay mucho que la teatrera decidió guardar.

“Yo creo que conté mucho, pero también creo que me aguanté y no conté cosas. Por ejemplo, yo pienso que en mi vida la protagónica es mi madre, no mi padre, sin embargo, mi padre es el que ocupa el lugar oficial en el teatro puertorriqueño, no mi madre, y siempre las preguntas vienen por ahí. La presencia de él siempre estuvo ahí. Sin embargo, yo reconozco que fue un padre ausente. Entonces, te diría que sí están esas cosas que uno quiere contar, y a la misma vez, hay una autocensura y cosas que uno se aguanta. Yo he tenido tres maridos y eso no está ahí. Así que uno escoge y uno selecciona”.

Para la teatrera, este libro también ha sido una oportunidad de rendirle homenaje a algunos de sus maestros/amigos y maestras/amigas: Gilda Navarra, Myrna Casas, Augusto Boal, Peter Schumann, Antonio Martorell, Arístides Vargas, Osvaldo Dragún, entre tantos otros. “Nosotras somos todas discípulas, pero también somos nietas de alguien, o sea, somos herederas. Uno se multiplica en los otros y yo soy resultado de esta síntesis de todos mis maestros”, afirma.

De sus montajes y obras también conversa en este libro, donde recuerda con anécdotas piezas como “Hij@s de la Bernarda”, “Esperando a Godot” y “¿Cortadito o capuchino?”. “En general a mí no me gusta ir atrás porque yo quisiera tener proyectos continuos para seguir hacia adelante, pero estas memorias me obligaron a mirar atrás y me doy cuenta de que se ha hecho mucho y que hay mucho material para volver a mirar”, dice.

Y ahora que abriste ese archivo, ¿has pensado hacer algo con todo ese material que tienes?, se le pregunta. “Lo que he pensado y estoy en trámites, es entregar mi archivo a la Colección de Antonio Martorell a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Esa es otra forma de unir todos esos materiales, como son los libretos que están anotados. Igual que las memorias, yo guardo los objetos y quiero entregar todo eso para que haya un registro de ese material, y asociado con Toño, que es mi principal colaborador. Ya vamos para 37 años de colaboración única porque creo que en el país no ha habido ese enlace de dos profesionales en las artes por tanto tiempo”, observa al hablar sobre la relación artística con Antonio Martorell.

Antonio Martorell y Rosa Luisa Márquez llevan más de tres décadas de colaboración. Lino M Prieto/El Nuevo Dia (Lino M Prieto)

Rosa, ¿esta es la manera en que tú quisieras que la gente te recuerde?

De alguna manera sí porque mis memorias son de una teatrera, ese ha sido mi rol. No puedo verme fuera de ese oficio, de esa profesión, y siento que sí que, en alguna medida, es un legado que no surgió de mí, pero que a la misma vez deja algo.

Pero esto no es una despedida, ¿verdad?

¡Ay, yo espero que no! Pero lo tengo presente, ah. Creo que también esa posibilidad de que todo se acabe fue uno de los motores que hizo esto posible porque -antes de la pandemia- uno pensaba en la muerte, pero como una cosa que eventualmente vendrá. Pero la pandemia te la puso ahí y te dio una galleta en la cara.

¿Por qué te consideras una teatrera caribeña?

A mí la experiencia cubana me hizo más consciente de ser un ente del Caribe. Yo me siento caribeña. Siento que somos distintos a los americanos, claro está, y que somos distintos a los latinoamericanos, y que tenemos unas raíces comunes y un clima y una manera de pensarnos muy particular. ¿Y teatrera? Pues sí, soy teatrera porque hago todo en el teatro, desde buscar la utilería hasta ir por los piscolabis. Yo trato de encontrar el público y hago todos los roles del teatro porque me urge que el proceso culmine en un producto. Aunque el proceso me encanta, sabemos que el teatro es una muerte chiquita que nace y muere en el momento en el que se hace y yo creo que es una de sus fascinaciones, que no tiene permanencia, la permanencia es la memoria. Ahí es que está el teatro. Está en mi cerebro y en el cerebro de la gente que la vio. Y eso es como escribir teatro en las nubes, escribir en un teatro que desaparece.

Pero el que haya visto una pieza de Rosa Luisa Márquez sabe que su teatro permanece. Que ese universo íntimo y juguetón que nos regala se queda latente como los abrazos.

“Rosa Luisa Márquez: Memorias de una Teatrera del Caribe. Conversaciones con Miguel Rubio Zapata” ya está a la venta en las principales librerías del país. También se puede acceder de forma gratuita de forma digital a través de la página web de Teatro Público.