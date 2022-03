La sanación interior no suele darse con una liviana inmediatez. Como cualquier herida física, son necesarias unas fases para que se dé la anhelada cicatrización. Lo mismo ocurre con el racismo, que por décadas ha sido propulsor de heridas de discrimen, que aún siguen latentes en la sociedad, pero que cada vez se hacen más urgentes detener y sanar, como lo fue el asesinato del hombre negro de 46 años, George Floyd, en mayo de 2020, suceso que ha llevado a levantamientos por la justicia racial.

La opresión y violencia tienen un impacto directo también en la población de mujeres y personas con identidad femenina que son negras. En esa línea, un grupo de 25 mujeres se juntaron para pasar un proceso que conlleva no solo localizar la herida, sino transformarla y visibilizarla.

Mientras entendían que el primer paso era reconocer que hay que sanar, que es importante hacer, gestar, estar visible y ponerse siempre al frente, estas pasaron por un proceso liberador a través del taller de Escritura Creativa para Sanar, que surgió de una iniciativa de la revista Étnica, dirigido a mujeres afrodescendiente o evidentemente negras.

El proyecto, que comprendió de un programa de literatura que de manera paralela visibiliza el impacto de estas mujeres, pero también de sanación, tuvo como resultado la publicación de la antología “Sanãré: sanar juntxs desde la palabra”, que fue presentado la semana pasada en El Ancón, en Loíza, con la que la empresa social Étnica estrena su editorial literaria, que servirá de hogar para proyectos literarios de personas negras en Puerto Rico.

En esta publicación habita la recopilación de poesías, memorias y narrativa de 19 mujeres y “femmes” afrodescendientes de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Panamá. Un total de 63 textos recopilados en el libro son fruto del referido taller, que se llevó a cabo por tres meses y fue ofrecido por la escritora y profesora Mayra Santos Febres.

“Estuvimos haciendo las sesiones desde finales de diciembre del 2020 hasta febrero del 2021 a través de Zoom, en medio de la pandemia. Ese era el junte para llegar aquí y sanar violencia. No son exclusivamente las experiencias de violencia de género, sino también el tema de la violencia antinegra, de la misoginia, que hay otras dinámicas que nosotras como mujeres y negras experimentamos en nuestra vida y era importante poderlo también recoger”, explicó Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, escritora y fundadora de Étnica.

La también activista antirracista y afrofeminista, resaltó la importancia de proveer un espacio seguro, por lo que en el proceso se hizo una garantía de confidencialidad. Es por esto que algunos de los escritos no necesariamente revelan identidades y se optó por el uso de seudónimos.

“Tuvimos la participación de dos a tres personas que se identifican como no binaries, pero también son mujeres trans. Quisimos que en este espacio vieran representadas no solo esa identidad como mujeres evidentemente negras o afrodescendientes, sino a esas otras intersecciones de la comunidad LGBT, la que pudiera llegar a espacios de personas que tienen una multiplicidad de identidades que se entrecruzan en este proceso”, manifestó Antonetty Lebrón.

Las escritoras que conforman la antología son: Sylvia Enid, Eme Eme, Rain, S. Magnífica, Lily, Joan, Génesis, Y. macaná, Carolyn, Jo-Ann, Shalibel, Sama, Gloriann Sacha, Alejandra Rosa, Zoribel, Liz, Julia Mariana Valencio y Esther M.

Asimismo, destacó que como parte del proceso sanador cada quien se conectaba con su memoria y su herida, para luego apalabrarla y hasta maldecirla.

“Fueron unos ejercicios que iban desde el inicio a hacernos un poema de amor a nosotras mismas, a trabajar ese tema de amor propio que muchas veces es tan complejo y difícil. La segunda intervención fue dirigida a que habláramos y contáramos acerca de la herida. Después continuamos trabajando unas maldiciones, así como unos conjuros, y después le escribimos a nuestra niña o a nuestros ancestros”, dijo acerca del taller y de la antología, que se pudo lograr con el apoyo económico del Collective Future Fund, una organización que agrupa sobrevivientes de violencia, líderes y fundaciones de la justicia social.

De igual modo, destacó además la participación de la mujer negra trans Teresa Karolina, quien ocupa la portada de la cuarta educación de la revista Étnica, que simultáneamente lanza mañana. Esta cuenta con una contraportada en la que aparece la senadora Ana Irma Rivera Lassén y en el interior a la medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn, la primera mujer negra en ganar oro en las Olimpiadas para Puerto Rico.

Ya no es la misma

Para la escritora y productora de eventos Zoribel López Calderón, quien formó parte del taller, resultó gratificante tener un espacio donde se pudieran contar las historias vividas y que no sean barridas debajo de la alfombra, sin que sean tapadas por lazos familiares ni de la cultura o de alguna costumbre; algo que solamente lo ha experimentado en este momento de su vida adulta.

“El hecho de sobrevivir es una cosa tan grande el hecho. A mí me gusta que me digan señora, porque sobreviví 42 años sobreviviendo. Vivir en San Juan como mujer visiblemente negra por 42 años, o sea es de cómics. Mi vida aquí es ser un superhéroe casi y tener un espacio para procesar lo que significa eso, un espacio para poder hablar, porque muchas personas todavía en este proceso de sanación, todavía tenemos relaciones con nuestros opresores, con nuestros abusadores... No es solo la violencia de pareja, es la violencia del Estado, es la violencia en nuestros trabajos y muchas todavía trabajamos en esos lugares”, compartió López Calderón, quien dejo haber tomado el taller en un momento crucial en su vida.

Para esta escritora fue idóneo abrir un espacio donde se diera esa narrativa de poder decir la verdad, de lo que hay detrás de las historias que se cuentan y se perpetúan. Ahora señala que maneja su vida como necesitaba que fuese manejada, pues antes estaba “sobreviviendo”.

“Por eso siento que ahora en todos los trabajos que hago, siempre pienso en la felicidad negra, cómo todo lo que hago está demostrando felicidad negra, porque yo no solo soy mis historias de trauma, sufrimiento y sobrevivencia. Yo también soy mi felicidad y mi descanso y mi disfrute”, dijo López Calderón, quien dijo haber tomado el taller en un momento crucial en su vida.

Apalabrar la herida

Por otra lado, para la editora y escritora Yamary Sánchez Manso, el taller le sirvió para encontrar un espacio de seguridad, donde se puede ser vulnerable al haber otras personas que han pasado por el mismo tipo de violencia.

“Cuando estábamos en el relato de historia a la memoria, en la historia de la herida, yo puedo identificar la herida, puedo sanar porque sé apalabrarla. Pero sé que para muchas personas identificar la herida es mucho más complejo. Eso lo pude aprender en el taller. Tener ese espacio para que puedas identificar la herida y empezar a sanar es algo hermoso y necesario”, aseguró la poeta loiceña.

Para Sánchez Manso, el también haber podido trabajar en la edición “Sanaré” le permitió revivir los talleres y volver a sentir, entendiendo que el proceso era necesario porque es una herramienta fundamental.

“Es algo que no te enseñan en la escuela, es algo que tú no aprendes en un curso en la universidad. Utilizar la literatura como medio de sanación eso no está en el currículo, no está en un programa de clase. Es algo bien bonito decir que podemos sanar escribiendo, podemos sanar compartiéndolo con otras personas que pueden comprender y saber que esos espacios están no solamente en Puerto Rico, que esto sigue repitiéndose en cuerpos que se ven iguales a los nuestros, como en otras culturas, en otros espacios. El hecho de que eso es lo que trae este color, esto es lo que trata de ser mujer, esto es lo que trae ser ‘femme’, eso también abre otra herida, que es otra conversación que uno tiene que ir trabajando porque sana de una herida también es entender otras particularidades”, agregó.

“Sanãré: sanar juntxs desde la palabra” se puede adquirir a través del portal de la revista Étnica.