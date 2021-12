No importa cuál sea tu signo zodiacal, la edición especial de las predicciones del 2022 publicadas hoy en Por Dentro, tiene un elemento que la hacen especial si se comparan con años anteriores. En esta ocasión, los tradicionales vaticinios están acompañados por unas ilustraciones creadas por la puertorriqueña Mya Pagán, quien se ha destacado por presentar sus trabajos en los pasados años en distintas campañas de publicidad y en diferentes libros.

Un detalle que hace resaltar estas ilustraciones es que no son la típica imagen de los signos zodiacales, sino que la arista los adaptó para la audiencia puertorriqueña.

“Cuando me hicieron el acercamiento inicialmente de parte de El Nuevo Día, propuse que, en vez de hacer ilustraciones tradicionales de los signos zodiacales, se criollizaran en el contexto boricua”, explicó Pagán, nacida en San Juan. “El primer ejemplo que le di fue el de Piscis, que es mi signo zodiacal. Dije que podían ser dos chillos frito en vez de los tradicionales pescados y, a partir de ahí, fui trabajando las ideas y así empezó el diálogo para la creación”.

Por poner algunos ejemplos de las ilustraciones, en el caso de Virgo, la artista hizo una investigación sobre cómo se representan los signos zodiacales y entendía que Virgo provenía de “virgen”, y que se representa a una mujer con una planta en la mano. “Lo primero que me vino a la cabeza fue una mujer jíbara, porque me encanta resaltar el lado femenino, pero en especial de las puertorriqueñas”, mencionó la joven de 32 años.

El signo de Sagitario, por otra parte, siempre se ilustra como un centauro, mitad hombre, mitad caballo, con un arco y flecha en sus manos. En este caso, Pagán presenta a un hombre puertorriqueño sobre un caballo con una onda en sus manos, parecido a cómo se ven los fines de semana por los pueblos de la isla. En el caso de Tauro, aparecen dos bueyes tirando de una carreta con flores. Mientras que, para el signo de Capricornio, Pagán dibujó un juguete de madera típico puertorriqueño con la forma de una cabra con cola de pez. De la misma forma, en el signo de Géminis, se muestra a dos mujeres gemelas bailando salsa.

“Cuando hago ilustraciones en el contexto del país en que se va a presentar, además de provocar mi imaginación desde mi experiencia, también me consta que provoca felicidad, porque logro conectar más con la gente, a quien le trae algún recuerdo”, mencionó la artista, quien tiene una página en Instagram con 37,500 seguidores.

La ilustración como lenguaje

La ilustradora ha dibujado desde que era muy niña y siempre le ha interesado. Sin embargo, decidió estudiar un bachillerato en lengua extranjera en francés e italiano en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “No estudié arte, por lo que puedo decir que soy autodidacta en todo lo que tiene que ver con el arte, pero siempre me gusta recordar que, aunque estudié idioma, la ilustración es un tipo de lenguaje, entonces siento que, aunque no estudié arte en la UPR, el haber estudiado idiomas me dio una herramienta para mi vida profesional y que siento que me ayuda en lo que hago para comunicarme”, comentó la puertorriqueña.

Una vez concluyó sus estudios universitarios, comenzó a trabajar como traductora, pero con el tiempo se dio cuenta que eso era algo a lo que no quería dedicarse por el resto de su vida. “En ese trabajo fue que empecé a dibujar, porque como era de oficina y tenía mucho tiempo libre donde no entraban llamadas para traducir, entonces me dedicaba a dibujar”, narró entre risas la artista. En el 2013, también creó su página de Instagram, donde compartía sus ilustraciones, sin saber que ese espacio le abriría las puertas para darle un giro inesperado a su vida.

“En el 2014, gracias a mis ilustraciones en Instagram se comunicaron conmigo los encargados de la imagen de los chicles Wrigley’s Extra, y así tuve mi primer trabajo como ilustradora”, explicó Pagán. A partir de ese momento, y por un período de tres o cuatro años, cada vez que una persona abría un paquete de chicles de la marca, sin importar el sabor, aparecía en la tapa interior de la caja de gomas de mascar un dibujo de la artista, que incluía su nombre, por lo que se dio a conocer en otros mercados. Más adelante, la campaña también se extendió por varios mercados internacionales. “Ese proyecto me abrió las puertas y también me dio la confianza para atreverme a dedicarme a esto como un trabajo a tiempo completo, por lo que en 2016 renuncié a mi trabajo y me zumbé de ilustradora de lleno”, detalló la joven, quien también ha trabajado en campañas de publicidad para Medalla.

Ilustraciones en Instagram

Algo que llama la atención de las ilustraciones que Pagán publica en su página de Instagram es la temática y los mensajes. “En mis ilustraciones, yo realmente busco inspiración casi siempre en lo que me pasa a mí, en mi experiencia como mujer en esta sociedad que me tocó vivir, y, quizás por eso, ahí se vea un mensaje feminista”, mencionó la artista, quien utiliza la técnica de acuarela sobre papel para hacer sus obras.

“También uso la ilustración para comunicar mis enojos y dudas; o simplemente, para compartir información de lo que está pasando a mi alrededor, ya que puede ser noticia internacional como puede ser algo local”, añadió Pagán, quien destacó que la mejor manera en que ella se comunica es a través de las ilustraciones. “Yo no me expreso muy bien al escribir, y como mejor lo hago es mediante el dibujo. He encontrado que la ilustración es una herramienta bien chula para crear diálogos sobre temas importantes, porque hay algo en la ilustración con el que puedes tocar temas que, para algunas personas son delicados y lo reciben mejor de esta forma”.

Libro “Ellas”

De hecho, esa inquietud por trabajar temas interesantes a través de la ilustración, que produzcan interés en el lector y lo lleven a buscar más información, fue la razón por la cual Pagán le propuso a la editorial Destellos crear su primer libro ilustrado. “En el 2020, justo antes de la pandemia, publiqué mi primer libro, ‘Ellas, historia de mujeres puertorriqueñas’, que es el primer libro ilustrado con el tema de mujeres puertorriqueñas que se hayan destacado en nuestra sociedad”, detalló Pagán, quien también ha ilustrado libros infantiles de la misma editorial. “’Ellas’ es una invitación para que las personas se enteren de la vida de estas mujeres y busquen más información”.

Actualmente, la ilustradora trabaja en la segunda versión del libro “Ellas”, el cual todavía no tiene fecha de publicación. “Este también es un libro dedicado a las mujeres, pero va a tener un giro diferente que todavía no puedo mencionar”, comentó. En términos de las ilustraciones ya tiene un 75% completadas, pero todavía falta el montaje y que el equipo editorial de Destellos cree las biografías en español e inglés que se usarán junto a las ilustraciones.