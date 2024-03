Solemne y emotiva despedida para el profesor y crítico de cine, Luis Trelles Plazaola

“Ha sido un enorme consuelo de tanta gente, muchos estudiantes que me han venido a decir que ‘el profesor me cambió la vida’, ‘el profesor me enseñó a ver cine’, ‘el profesor me dio disciplina, me enseñó a estudiar’, todo eso. Esas palabras para mí han sido un bálsamo y una expresión tan amplia de amor. Yo sabía su contribución, pero no así la magnitud, que eran tantas y tantas personas. Sobre el dolor de su partida, todavía no he caído en cuenta, porque todos estos días he estado pensando ‘ay, tengo que llegar a casa y contarle a Luis’, ahí me doy cuenta que no, que no, que no va a estar”, manifestó la profesora Hernández, escritora y crítica literaria, a El Nuevo Día, quien fuera su esposa por 56 años.