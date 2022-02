Hay algo de nervios, pero el amor los mueve en la ilusión de darse el “sí”.

La pareja compuesta por los personajes “Jesusa Cruz Avilés” y “Epifanio González Villamil”, a cargo de los comediantes Carmen Nydia Velázquez y Víctor Alicea, reconoce que la jornada de ensayos para el enlace nupcial que los unirá los días 25, 26 y 27 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, ha estado llena de emociones, sobre todo al tener en cuenta el compromiso de que todo salga a la perfección en la esperada “ceremonia”.

La unión de los enamorados que, tras 34 años, decidieron dar el paso hacia el altar, se dará a través de la comedia teatral “Susa y Epifanio: La boda”.

“Estoy nerviosa, nada más de pensar en cómo meterme en el traje de novia…”, confesó entre risas “Susa” durante la entrevista en la que ambos artistas permanecieron en personaje. “Yo tuve un marido, pero nos casamos por lo civil y lo boté rápido. Esta es por la iglesia”, añadió. En el caso de “Epifanio”, se trata de la primera.

El enamorado novio confiesa la razón por la que demoró tanto en comprometerse. “Son cosas que uno tiene que pensar porque esto es un paso serio. Es como tener hijos, eso no es así a lo loco”. Al hablar de lo que lo enamora de su prometida, una amplia sonrisa se dibuja en su rostro.

“Lo que pasa es que la negra es caliente… Quise decir, que es una mujer muy efusiva”, dijo. “Tú le metes cuatro palos de pitorro y olvídate que ella se enciende, se pone como una jueya”, añadió, y restó importancia a las discusiones constantes entre ambos.

“Yo tengo esta costilla (izquierda) media rota. Las costillas no se pueden operar, son cartílagos que se van pegando. Esa cartera (de “Susa”) tiene un adoquín del Viejo San Juan, de los que (el exalcalde Jorge) Santini sacó. Tengo moretones por aquí, pero ya uno lo aguanta”, confesó resignado, y declinó compartir detalles sobre dónde será la luna de miel porque al considerar que “nosotros hemos sido analistas políticos, nos conoce todo Puerto Rico”, y se exponen a ser perseguidos “por los paparazzi”.

La futura esposa ve con naturalidad las diferencias que surgen entre ambos.

“Dime de un matrimonio que tú no los veas discutiendo”, respondió enfática la fritolera, y aprovechó para defenderse sobre las agresiones señaladas por quien describe como el “viejo dañao”. “El amor deja marcas. Usted me pica el juey a veces muy profundo”, le reclamó. De paso, manifestó con orgullo la conexión que los une. “Yo le busco la vuelta porque cuando yo le digo una cosa, sé lo que me va a contestar. Cuando tú tienes una persona así, leída, no hay sorpresas”.

De paso, recordaron el intento de unirse en matrimonio en 2003, en el estudio del desaparecido programa “Dame un break” (Telemundo). “Epifanio”, militante del Partido Popular Democrático (PPD), no supera el mal rato que vivió al ver que los padrinos de la boda serían los entonces legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Miriam Ramírez de Ferrer y Kenneth McClintock.

“Esta fue la que organizó la boda y no me dijo nada”, dijo sobre la iniciativa de “Susa”, simpatizante del PNP. “Cuando veo quiénes son los padrinos, a mí me ha dado un patatús. Hubo que llamar al 9-1-1 y se jorobó”.

Por su parte, Gil René Rodríguez, a cargo de dirigir la puesta en escena solo para adultos, aseguró un encuentro que provocará muchas risas.

“Va a ser una boda bien divertida donde del público va a ver realmente cuál es el motivo que ha unido a estos seres por tantos años. Aparte de las cositas picantes que a ellos se les ocurre, van a haber canciones, coreografías. Es una boda única donde vamos a ver un recuento de lo que ellos han vivido”, detalló con entusiasmo. “Tenemos un equipo de producción de primera”.

El libreto estuvo a cargo de los comediantes Carmen Nydia Velázquez y Víctor Alicea. El concepto fue desarrollado por Jalil Serrano y Gil René. La actriz Joealis Filippetti participará en el papel de “La Cuca”, rival de “Susa”. Herbert Cruz personificará a un reverendo interdenominacional, y Jasond Calderón será el sobrino de la novia encargado de organizar la boda.

¿Darían el paso?

En el plano personal, tanto “Susa” como “Epifanio” revelaron si para Carmen Nydia Velázquez y Víctor Alicea, contraer matrimonio es una aspiración en la etapa en la que cada artista se encuentra.

“Yo te puedo decir que ella es una viuda alegre y yo no creo que quiera casarse otra vez”, dijo “Susa” entre risas. La actriz estuvo casada con el productor y manejador artístico Quique Maldonado, quien falleció en 2020.

“Epifanio” compartió la misma impresión. “Fíjate, es verdad porque yo conozco a Carmen Nydia. Yo le digo la voz de cristal porque ella canta unas bohemias preciosas, y es verdad que nosotros conocemos a Carmen Nydia y es una viuda alegre. A lo mejor puede tener su noviecito, pero de casarse no”, afirmó. “Ahora, Víctor Alicea, que es casi vecino mío… No vivimos en el mismo condominio, pero lo he visto por allí, a él le gustaría casarse. Es romántico”.