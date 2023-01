El nombre de la actriz de Broadway, cine y televisión, Tanairí Vázquez, surgió en honor a la telenovela puertorriqueña “Tanairí” y lo ha llevado con orgullo, ya que es su primera referencia de la isla a pesar de no vivir en Puerto Rico.

Tanairí es al igual que muchos boricuas, hija de la diáspora en Estados Unidos, ya que sus padres se mudaron hace décadas a Virginia, estado donde nació y se crió sin olvidar sus raíces y pasar muchos veranos en Dorado con su familia puertorriqueña.

Es por eso que llegar esta semana a su patria, porque así reconoce y considera a Puerto Rico para presentarse por primera vez en la isla en la producción “West Side Story” le provoca una emoción indescriptible que tanto ella y su familia todavía no han “internalizado del todo” . Un sueño cumplido, aseguró.

“Mi familia está que no lo cree, vienen a Puerto Rico para la producción ‘West Side Story’ y estamos todos muy emocionados. Mi abuela que tiene 93 años viene. Para mí es un sueño que siempre tuve poder presentarme en la Puerto Rico y que ellos puedan venir una emoción demasiado de grande”, mencionó la actriz que se colocará la piel del personaje de “Consuelo”, en la puesta en escena del 10 al 12 de febrero de 2023 en el Centro de Bellas Artes “Luis A. Ferré” (CBA) en Santurce.

La historia de “West Side Story” no es ajena en la vida de Vázquez, al contrario, fue a la primera producción que audicionó en New Jersey desde la faceta del baile donde inició su carrera y “tuve la gran suerte” que la seleccionaron para una gira en Europa y Asia. A partir de ese instante se enamoró de la producción que le mereció a la actriz puertorriqueña Rita Moreno su primer Oscar.

Para la actriz la producción es transcendental pues en su carrera marcó su inició en los musicales y la pantalla grande.

“Mi primera vez haciendo un musical fue ‘West Side Story’ y fue por un año en Europa y Asia y de ahí fue la puerta para Broadway. Aprendí a cantar, cantando las canciones de ‘West Side Story’ y aprendí a actuar con ‘West Side Story’ en las escenas y en el escenario. Esta producción fue la que me enseñó lo que es el teatro musical”, sostuvo la actriz que además, fue parte de la versión cinematográfica de “West Side Story”, de Steven Spielberg, nominada a siete premios Oscar.

En la primera puesta del musical en Europa, Tanairí interpretó varios personajes enfocados en el baile. Luego en la puesta en escena en Broadway interpretó a “Consuelo” como actriz sustituto y según dijo le encantó porque era una personaje con más líneas y presencia en el escenario. Mientras que en la película de Spielberg interpretó en el personaje de “Charita”. Ahora en la isla vuelve a interpretar a “Consuelo”.

“Consuelo tiene sabor, es pícara y le gusta verse bien, lucir su pelo y ella es una trabajadora fuerte. Le gusta las cosas más americanas y ella quiere esa vida como ‘Anita’. Es una mujer muy poderosa y me gusta su personaje”, mencionó la actriz que también se ha destacado en la televisión y el cine en Estados Unidos.

En el teatro musical Tanairí ha alcanzando créditos en los repartos de “Wonderland”, “Gigi”, “On Your Feet!” y “Hamilton”.

Su trayectoria en la pantalla chica incluye las exitosas series “Orange is the New Black” (como “Annie Valdez”), “Let the Right One In”, “FBI Most Wanted”, “A Luv Tale” como “Tammy Shaw”, “Law and Order SVU”, “The Blacklist”, “The Deuce”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Fosse/Verdon” y “Smash” (NBC).

De igual modo, formó parte del elenco más reciente de “Annie Live” en NBC y “The Life at City Center”, dirigida por Billy Porter. Su imagen apareció en el comercial “Squarespace 5 to 9″, una versión de la canción de Dolly Parton de la película “9 to 5″, transmitido durante el famoso “Super Bowl 2021″.

17 de enero de 2023.San Juan, PR. Entrevista con la actriz Tanairí Vázquez, quien protagonizará la puesta en escena en Puerto Rico del musical West Side Story en el papel de Maria, llevada a cabo en el Hotel Marriott de Condado. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

Tanairí vuelve a estar al lado de la actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle quien interpretará a “Anita” y con Sebastián Serra, quienes también fueron parte del elenco de la película de Spielberg.

“Estar en la isla y regresar a Puerto Rico para hacer West Side Story siempre fue mi sueño. Trabajar con un elenco completamente puertorriqueño me da un orgullo. Vuelvo a trabajar con Ana Isabelle y Sebastián que son buenos amigos, son increíbles y únicos. Vamos a traer una energía bella a esta producción”, afirmó la actriz que en estos momentos está concentrada en realizar audiciones, ya que no tiene ningún otro proyecto en agenda.

A ellos se sumarán Braulio Castillo, Amanda Rivera, Kedward Avilés, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, y Jesús Sánchez Rodríguez.

La actriz enfatizó, por otro lado, que la llena de orgullo que la puesta en escena será dedicada a la gran estrella Rita Moreno.

“Definitivamente, es un gran acierto para el musical, que tanto impacto provoca en todos los escenarios del mundo donde sube a escena. La actriz posee una experiencia admirable en series televisivas, cine y producciones teatrales del mercado estadounidense… En BAS Entertainment siempre hemos seguido de cerca su trayectoria y aplaudido sus logros profesionales. Ahora, al unirse a ‘West Side Story’ en Puerto Rico, disfrutaremos directamente de su talento en el arte que tanto le apasiona”, sostuvo el productor Ender Vega en declaraciones escritas.

La historia de “Romeo y Julieta” de Shakespeare se transporta en “West Side Story” a la ciudad de Nueva York, desde el Upper West Side, a mediados de la década de 1950.

En la ficha técnica sobresalen Marcos Santana como director y coreógrafo, y el maestro Ángel “Cucco” Peña a cargo de la dirección musical.

La venta de boletos es en Ticketera.com y en el (787) 305-3600.