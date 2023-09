Entre aplausos y una evidente algarabía inició la segunda entrega de los Premios Victoria Espinosa que reconoce lo mejor de “Teatro en 15″, en el Teatro Tapia, en El Viejo San Juan.

A las afueras de la sede de la ceremonia estaba colocada una alfombra roja que deslumbraba la entrada de las decenas de actores y actrices nominados. El evento, que fue transmitido por WIPR, contó con la animación de la comediante y presentadora de televisión, Tita Guerrero.

“Me bañé y me vestí”, bromeó Guerrero, quien caminó entre el público hasta llegar al escenario con un vestido dorado de la tienda D’ Royal Bride.

La noche sirvió para reconocer las piezas que mensualmente son elegidas como favoritas por el público y para honrar grandes nombres en el mundo del entretenimiento y el quehacer cultural.

Un emotivo momento durante la ceremonia fue la dedicatoria a Luis Antonio Rivera, mejor conocido como “Yoyó Boing”, por su trayectoria de más de 70 años en las artes. El veterano actor, productor y director, salió al escenario en silla de ruedas y el público se levantó en una emocionante ovación que provocó que rompiera en llanto tras ver el recibimiento.

“Agradecido de ese pueblo, de ese público que me ha respaldado toda la vida del cual yo he respetado cuando se hacía comedia buena, comedia familiar. Si no se respeta a ese que mandan, que son ustedes (el público), estamos mal. Esto es un significado de lo que he hecho durante toda mi vida, trabajar sanamente, limpiamente y con respeto a todos ustedes”, expresó el actor y comediante.

Además, se realizó un homenaje al director del Departamento de Arte y Cultura, Antonio Morales, por su vasta experiencia en las artes dramáticas y capitanear muchos proyectos artísticos, entre ellos, Teatro en 15.

“No tengo palabras para agradecer esto, gracias por ese aplauso. Genuinamente, creo que las artes pueden salvar el mundo y agradezco al alcalde de San Juan por apostarle a las artes. Que honor para mí. Estoy disfrutándome uno de los honores más grandes de mi vida entera”, expresó el también productor y escritor.

Obras y actores galardonados

La experimentada periodista Mayra Acevedo presentó las primeras dos categorías de la noche, las cuales fueron “Mejor diseño de vestuario”, que recayó en la producción de Myrna Rivera, Yurasik Park; y “Mejor diseño de maquillaje” obtenido por la pieza del actor Julio Vizcarrondo, “Extravagante”.

El productor, director y profesor de teatro, Juan Carlos Morales, estuvo a cargo del premio de musicalización. La producción de “¡Qué Serenata!”, se alzó con la mejor musicalización.

Además, los profesores de la Universidad de Puerto Rico, Israel Franco y Francés Arroyo, entregaron las estatuillas de la categoría de escenografía, las cuales se la llevó el actor y escenógrafo César de León.

La pieza de “El Dupont”, escrita por Fernando Cabrera, se alzó en la categoría de “Diseño de iluminación”.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, hizo entrega del premio Promesa, mención que otorga a producciones un incentivo económico de $1,000 para seguir forjándose en las artes dramáticas y brindarle un espacio seguro de trabajo a los actores puertorriqueños.

La casa productora “All Inclusive Production” y el colectivo “Teatro 21″ se alzaron con esta mención.

La categoría de actor revelación fue otorgado a Emilio Gerena, quien protagonizó “Culpable Inocente”. A su vez, Vanya Ortiz, protagonista de “La canción más bonita del mundo” se alzó en la categoría de actriz revelación.

Los actores Carlos Ferrer y Madeline Ortiz presentaron las estatuillas de mejor actriz y actor de reparto. El actor Gabriel Mc Roberts y la actriz Sandy Borrero, obtuvieron los galardones en esta categoría.

Igulamente, la comediante, Wanda Sais presentó dos categorías, entre ellas, “Mejor Drama” y “Mejor Comedia”. La pieza “Lima Limón”, se alzó con la categoría de mejor drama y “Fugaz” en la mejor comedia.

La actriz Lourdes Moran presentó el premio de la “Mejor Experiencia Teatral Inmersiva” la cual la pieza de “Yurasik Park” salió victoriosa. La actriz Margie Sánchez presentó la categoría de mejor producción musical, y la producción ganadora fue para la pieza “21 Chumps Street”.

El actor, productor y crítico teatral, Efraín Rosa, y la dramaturga, Adriana Pantoja presentaron la categoría de “Mejor Libreto” la cual la pieza de “Bartolo y la niña” se alzó en esta categoría.

El director del Departamento de Arte y Cultura, Antonio Morales, junto a la actriz y productora, Mariana Aquiles, presentaron los premios de “Mejor Actor” y “Mejor Actriz”. Julio Vizcarrondo de “Extravagante” y Yadilyz Barbosa de “El Dupont” y Zailyn Cuevas, de “Flor de presidio”, dominaron en esta categoría.

El director, productor y actor Gilberto Valenzuela estuvo a cargo de la categoría de la mejor dirección, estatuilla que lleva el nombre el actor, director, productor y profesor Dean Zayas. La producción ganadora fue: “Cuerpos De Los Días”, de Esteban Calderón.

El productor y actor Raymond Gerena presentó la categoría más esperada, Mejor Producción. La pieza “Bartolo y la niña” se alzó en esta categoría.

Además, se reconocieron dos categorías adicionales “Mejor Afiche” la cual ganó la pieza de “Dinero Vs Amor”, dirigida por Cheo Vidal Torres. Y la categoría de “Mejor Teaser” fue para la pieza “Las Espinas” de Rafael Pagán.

Durante la ceremonia, la cantautora puertorriqueña, Adeysha Williams interpretó “Nada Mal” de la pieza “Ace Of Heart” la cual obtuvo aplausos por parte del público.

El jurado estuvo compuesto por profesionales de las artes escénicas, como Aidita Encarnación, José Arroyo, Elia Enid Cadilla, Carlos Ferrer, Marie Duran, Edwin Ocasio, Efraín Rosa, Carola García, Lourdes Moran, Magali Carrasquillo, Margie Sánchez, Mariana Quiles, Liza Lugo y Wanda Sais.

Actualmente, está abierta la convocatoria de propuestas de obras para el mes de diciembre. Las personas pueden enviar las solicitudes junto con los libretos a los correos electrónicos yadiramuriel@sanjuan.pr y pfebus@sanjuan.pr.