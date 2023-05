Nota de la editora: esta historia forma parte de una serie de reportajes en el marco del 20 aniversario de la salida de la Marina de Vieques. Visita el sitio especial para ver un recorrido fotográfico y cronológico de los eventos que marcaron la lucha. También puedes acceder aquí a su versión en inglés.

Hoy se cumplen 20 años de la salida de la Marina de Estados Unidos de Vieques tras una lucha colectiva del pueblo puertorriqueño y de muchas voluntades que alzaron su voz, dejaron su alma y ejecutaron el activismo desde la isla municipio.

Entre esas voluntades figuraron la de múltiples artistas que una vez más se unieron para clamar respeto, dignidad, justicia y libertad en representación de los puertorriqueños, pero en especial de los viequenses.

Se trató del acontecimiento histórico más trascendental del pueblo puertorriqueño en el siglo XX. Al menos así lo describen dos de los artistas puertorriqueños, Danny Rivera y Tito Auger quienes formaron parte del movimiento colectivo que se desarrolló por la causa de Vieques desde la muerte del guardia David Sanes en abril de 1999 hasta el 1 de mayo de 2003 ante la retirada permanente de la Marina de Estados Unidos de la Isla Nena.

Ambos cantautores fueron arrestados en un campamento de desobediencia civil junto a otros artistas, políticos, residentes locales y figuras internacionales que terminaron apresados por el gobierno federal durante la incesante lucha de más de tres años.

“Fue el hecho histórico más importante y trascendental que se hizo o que hizo una porción del pueblo puertorriqueño en el siglo XX. Me parece que fue valiente, que fue acertado hasta que tuvimos la oportunidad de un número considerable de ciudadanos puertorriqueños ir al frente. Y los que tuvimos la oportunidad de ser escudos dentro de la desobediencia civil pacífica, pues vivimos momentos bastante difíciles y trágicos, pero al final se dio lo que estábamos buscando”, afirmó Rivera, quien además de estar preso fue partícipe de los movimientos “Artistas por la Paz” y varios conciertos realizados en reclamo por la salida de la Marina de Vieques.

28/abril/2001 Vieques P.R -- en la foto varios desobedientes entre ellos el cantante danny rivera, entre otros fueron arrestado tras traspasar la verja que los conduce a terreno militar. . (Xavier J. Araujo/El Nuevo Dia (xavier j. araujo)

Para Auger, quien compuso junto a Ricky Laureano, su compañero de la banda Fiel a la Vega, el tema “Canción para Vieques” sin duda alguna la salida de la Marina sumado al Verano del 19, donde el pueblo se tiró a las calles para pedir la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló son los dos sucesos más importantes en Puerto Rico en las últimas décadas.

“La lucha de Vieques fue un momento muy especial en la historia de la isla. Quizá junto al Verano del 2019, el suceso más sobresaliente de los últimos años en cuanto a los reclamos del pueblo se refiere. Recuerdo que, a diferencia del Verano 2019, que ahora, mirándolo con la distancia, se ve como un evento mucho más espontáneo que lo que fue Vieques. Vieques fue una lucha que se fue gestando hacía décadas. Ya viequenses habían pasado por cárcel y habían dado unas luchas anteriores. Que con el detonante de David Sanes cogió fuerza a nivel nacional y fue una lucha que duró tres años y que tenía una organización a nivel isla, una estrategia y estructura”, indicó Auger quien el pasado fin de semana estuvo en Vieques para conmemorar los 20 años sin prácticas militares de la Marina en Vieques

En el icónico tema “Canción para Vieques”, Auger logró la participaron de artistas nacionales e internacionales que incluyó a Lucecita Benítez, Domingo Quiñones, Danny Rivera, Mercedes Sosa, Franco de Vita, Rubén Blades, Pablo Milanés y Joan Manuel Serrat, entre otros.

Danny Rivera, quien en el 2001 pasó 30 días en prisión tras invadir los terrenos custodiados por la Marina, reconoce que a dos décadas del suceso el crédito de este acontecimiento -el logro un acuerdo histórico entre los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico- se debe a la voluntad colectiva de un pueblo.

“El crédito grande para nosotros es haber insistido en convocarnos y acertar en que la unidad es lo que produce realmente un éxito. Cuando un pueblo reclama justicia. Era un reclamo de justicia genuino tanto así que llegó al mundo entero y mucha gente alrededor del mundo se unió a nuestros reclamos”, puntualizó la voz de “Amar o morir”.

4/junio/2001 - san juan p.r.- juicio a desobedientes civiles que penetraro hacia los terrenos militares de el campamento garcia en vieques. en la foto el cantante danny rivera (derecha) junto a jaime pereyo. (Xavier J. Araujo/El Nuevo Dia/2001) (XAVIER J. ARAUJO)

Ambos reconocieron cómo las artes convergieron en favor de la lucha y se alcanzó el objetivo. “Me gusta mucho lo que hicimos juntos que el arte; se fue por encima de toda la ideología, se plasmó y se musicalizó. La pintura y la danza y todas las artes unidas se reunieron e hicieron un crisol de manifestación artística que denunció conjuntamente con todo el pueblo lo que allí estaba pasando”, sostuvo Rivera a El Nuevo Día.

“Fue lindo ver que nosotros pudimos unirnos y pudimos rebasar en ese momento líneas partidistas ideológicas. Entendíamos que había una necesidad humana y había un concepto de respeto básico que se tenía que tener con nosotros aquí en el país y nos propusimos organizarnos de tal manera que logramos un objetivo que parecía inalcanzable”, recordó la voz de “Salimos de aquí”.

5/23/99 - Vieques - Tito Auger canta junto a Gabriel Ferry durante su visita a los terrenos restringidos de la marina de guerra en Vieques. Varios artistas, incluyenda a Jessica Cristina cantaron varias canciones para los manifestantes que se encuentran en vigilia desde el 21 de abril en protesta de la presencia de la marina en Vieques. (Primera Hora/Jose Jimenez) (JOSE JIMENEZ)

Sobre la situación en Vieques después de la salida, Rivera, admitió sentir un poco decepción ante el “congelamiento de ese momento histórico” que según dijo muchos han olvidado, incluyendo los gobiernos de turno y la Isla Nena que adolece con los mismos problemas que en el pasado, sumado a otros nuevos, como la ausencia de un hospital.

“Se quedó congelado el proyecto de apoderarse de ese momento histórico y desarrollarlo, mejorarlo y unidos ir en favor de hacer una política social, civil, de restauración y de manejos más sano en lo que se refiere a la salud y a la protección de Vieques y Puerto Rico. Ahora mismo, pues sabemos que la gente no le interesa mucho. Gracias a estos artículos volvemos a encender la memoria de la gente que ha olvidado el momento más trascendental que ha vivido la sociedad puertorriqueña, que es haber participado de un evento social, político, humanístico y pacífico, para concientizarnos todos e ir adelante y decirle a los Estados Unidos de Norteamérica que no era saludable para nosotros ni para ellos tampoco el mantener las prácticas bélicas en la Isla Nena. Mi única decepción es que ahora sé que no estamos haciendo nada de eso. Cada día que pasa las municipalidades del gobierno que le toca de turno sigue mirando con desdén las islas en este archipiélago, pues todo se le dedica aquí a Puerto Rico, y lo otro es muy olvidado”, puntualizó con desencanto.

No obstante, Rivera no pierde la esperanza en repetir la unidad del país en favor de un mejor Puerto Rico. “Tenemos la esperanza de que un acto así, revolucionario también pueda suceder en el presente para atender mejor a nuestros ciudadanos y que podamos realmente atrevernos un día, sin miedo, a unirnos en una causa común que nos lleve a una mejor evolución como pueblo”, sentenció el intérprete de “Mi patria”.

Rivera y Auger no fueron los únicos artistas activos en la lucha de Vieques.

01/mayo/2003Actividad de celebración por la salida de la Marina de los Sstados Unidos de Vieques. En la foto Danny Rivera, Andy Montañez, Tito Auger, Charlie Aponte, Domingo Quiñones, entre otros. (xavier j. araujo)

Recordamos algunos artistas que participaron en la causa colectiva por Vieques

Cristina Soler

El 28 de agosto de 2001, la actriz fue arrestada por entrar clandestinamente a la zona de tiro junto a miembros del colectivo llamado Artistas por la Paz. “Representó el poder de un pueblo unido, el mismo que impidió el gasoducto, porque lo de Vieques fue el triunfo de David contra Goliath”, dijo la actriz, en ese entonces.

También pertenecieron al grupo Artistas por la Paz, formado en ese entonces, Carlos Esteban Fonseca, Marta Pérez García, Rafael Trelles, Paloma Todd, Luis Alonso y Elías Adasme, entre otros.

En los diferentes conciertos, actividades de reclamo que se realizaron en Vieques y en la Isla Grande participaron figuras como Andy Montañez, Jacobo Morales, Silverio Pérez, Jessica Cristina, Roy Brown, Antonio Cabán “El Topo”, Charlie Aponte, Lucecita Benítez y Tony Croatto, por mencionar algunos.

28/abril/2001 Vieques P.R -- Varios desobedientes entre ellos el cantautor Draco Rosa fue arrestado tras traspasar la verja que los conduce a terreno militar. . (Xavier J. Araujo/El Nuevo Dia (xavier j. araujo)

Robi Draco Rosa

“La salida de la Marina de Vieques representó que somos un pueblo valiente y que, cuando nos proponemos metas juntos, las logramos. Vieques fue un canto a la libertad y un mensaje de que al puertorriqueño se le tiene que respetar”, dijo en el 2013 el cantautor, quien fue encarcelado durante varios días en 2001, tras participar de una actividad de desobediencia civil en los terrenos entonces ocupados por la Marina.

Edward James Olmo

En el 2001 el actor estadounidense de raíces mexicanas fue arrestado y estuvo 20 días en prisión por participar en las protestas contra las prácticas de bombardeo de la Marina de Estados Unidos.

Benicio Del Toro

Junto a Marc Anthony, Ricky Martin, José Feliciano, y un grupo de atletas, apoyaron la causa viequense con su participación en un anuncio de página completa publicado en The New York Times el 26 de abril de 2001, exigiéndole al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el cese de las prácticas militares en la Isla Nena. “Pedimos que paren los bombardeos en Vieques ahora”, leyó la publicación.

Anuncio publicado en The New York Times en abril de 2001 en el que artistas y atletas puertorriqueños reclamaban el cese de prácticas militares de la Marina de los Estados Unidos, en la isla de Vieques. (Suministrada)

Ricky Martin

Aprovechó en varias ocasiones su participación en eventos musicales para abogar o llamar la atención sobre la situación en Vieques. Una de ellas fue al recoger el premio en la categoría de World Best Selling Male durante los World Music Awards.

En aquella ocasión el cantante sostuvo: “Me gustaría dedicarle este premio a unos niños que se levantan cada mañana en una isla pequeña en el medio del Caribe llamada Vieques, escuchando explosiones por ejercicios militares. Niños, lo siento mucho, pero parará. Eventualmente parará”.

Denise Quiñones

En 2001, la actriz y cantante dedicó su triunfo en el certamen de belleza Miss Universe a la lucha por la salida de la Marina de Vieques. “Ahora tiene más significado nuestra lucha porque estamos luchando por la igualdad de nuestros derechos, porque se respete nuestro derecho a vivir en paz”, señaló la beldad.

Cultura Profética

Para crear conciencia sobre la lucha, el grupo de reggae grabó el tema “Bieké”, que fue parte de su disco “Diario”. Willy Rodríguez y el exintegrante del grupo Boris Bilbraut, en representación de la banda, participaron de la grabación del tema “Una canción para Vieques”.

Rosie Pérez

La actriz estadounidense de padres puertorriqueños se opuso a los bombardeos y el 6 de enero del 2000, acompañada de miembros del grupo Women for Peace & Justice in Vieques, fue arrestada por protestar frente a la sede en Manhattan del United States Mission to the United Nations.