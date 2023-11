El actor puertorriqueño Braulio Castillo, hijo, ha enfrentado escrutinio en las redes sociales a causa de una publicación que hiciera en Facebook sobre una persona a la que describió como en ‘sobrepeso’ y lo mal que le hizo sentir verla comer lo que para él parecía un desayuno poco saludable.

“Acabo de ver en una panadería a una dama (en sobrepeso) desayunarse: un sándwich JQH [jamón, queso y huevo], una bolsita de papitas, un pedazo de bizcocho de chocolate, una chocolatina y una malta. De inmediato me invadió una gran tristeza. Por más feliz que ella se veía, devorando su ‘desayuno’, yo no podía evitar el seguir triste. Inmediatamente, pensé: ‘¿me le acerco, le digo que se cuide, que la queremos saludable, etc.?’, pero a lo mejor no lo iba a tomar de la mejor manera. Después de todo, yo estaría invadiendo su privacidad y el derecho de hacer con su vida lo que ella decida. ¡Qué mal trabajo hemos hecho educando al país!”, escribió Castillo en la publicación, que luego borró de su cuenta, pero que sobrevive en capturas de pantalla.

Aunque algunas personas convirtieron el tema en uno jocoso, creando innumerables “memes” con la figura de Castillo, el actor y varios de sus seguidores y amigos han catalogado la reacción como “bullying”. En la única entrevista que ha dado el actor hasta el momento, expresó que no esperaba una reacción como la que tuvieron sus palabras.

“En ese momento las palabras que yo utilicé fue que vi a una dama en sobrepeso comerse estos ciertos alimentos. Yo en ese momento no pensé en las repercusiones que iba a tener, tampoco pensé en los ataques que iba a recibir. Yo circunscribí estrictamente a eso, y de hecho respeté su espacio. Yo no vi ni quién era, ni cómo era, ni nada, solamente utilicé la palabra ‘sobrepeso’”, dijo Castillo en entrevista con Mirelsa Modestti en la emisora WIAC 740 AM.

“Ya todos saben que ha sido una cacería, un flagelo. Pero fíjate, en vez de hacerme sentir atacado, indignado, vulnerable, lo que ha hecho es dar una gran lección de la radiografía del país”, continuó el artista.

Asimismo, Castillo dijo no sentir ningún tipo de inquietud por sus expresiones.

“Yo me siento en paz. Yo no tengo ningún remordimiento. A lo mejor una palabra fue desafortunada, chévere, pero mi planteamiento está ahí. Yo no tengo por qué retractarme de lo que yo estaba diciendo. Ahora, a lo que voy es el daño que le pueden hacer a personas frágiles. Me explico: yo ayer inconscientemente venía en el carro regresando a mi casa después de toda esta vorágine, y yo decía ‘Dios mío, yo no voy a poder meterme en un restaurante o no voy a poder bajarme a comprarme un café en una panadería porque me van a insultar’. Y eso es preocupante, porque en el caso mío yo voy a seguir pa’ lante”.

Pero para varias personas, las expresiones de Castillo van más allá de una simple publicación sacada de contexto. Se trata, también, de un problema que aqueja a un país en el que, por distintas razones, la gordura es causa para el discrimen.

“Todos en algún momento hemos sido Braulio. Hemos pensado como Braulio. A mí me gusta que se den estas cosas para que tengamos las conversaciones difíciles, porque no se están teniendo las conversaciones difíciles. Y la misma gente que está molesta con Braulio, es la misma gente que hace lo que Braulio hizo. Es reflejo de como culturalmente y socialmente se ve a las personas gordas. Y me gusta la palabra ‘gorda’, porque cuando se utiliza obesidad, se está ya patologizando el cuerpo gordo sin ningún tipo de base”, dijo la escritora Leuryck Valentín, autora del libro “Gorda desobediente”, en el que habla sobre sus experiencias con la gordura y la felicidad.

“Es bien fácil decir ‘esta persona se está atragantando, se está lastimando, no se está cuidando’. No están mirando el impacto que tienen esas palabras, que tiene esa fiscalización en la vida de otra persona, cómo las personas deciden comer a escondidas, cómo llegan a tener atracones, y cómo se discute públicamente lo que la gente entiende que yo debería estar comiendo. No estamos mirando eso. Hay una falsa preocupación con la salud de personas extrañas y al preocuparnos con la salud, deberíamos preocuparnos entonces por las políticas públicas, cómo sirve la reforma, cómo sirven los planes médicos”, continuó Valentín, quien también es enfermera.

Valentín explicó que este tipo de pensamiento resulta en un trato discriminatorio hacia las personas gordas en casi todos los aspectos de sus vidas, desde recibir atención médica hasta el denunciar crímenes o violencia en su contra, pues sus reclamos muchas veces no son atendidos con seriedad porque no son percibidas como personas atractivas.

“Algunas personas creen que ni siquiera tenemos vida sexual, que no somos deseables, inclusive este pensamiento lleva a creer que una persona gorda no puede ser abusada sexualmente porque nadie se puede sentir atraído hacia uno, lo que dificulta que cuando una persona gorda la han violentado sexualmente, se le crea. Si ya de por sí hay dificultad cuando una levanta una denuncia, para que le crean a una, imagínate una gorda haciendo una denuncia”, sostuvo Valentín.

Por otro lado, Valentín reconoció que el proceso de aprendizaje es lento y que requiere que se den las conversaciones difíciles sobre estos temas para poder crecer como individuos y como sociedad.

“Y sí, todos hemos sido Braulio, yo me hago apropio de esas palabras, porque en algún momento de mi vida, antes de que yo empezara en el activismo, a deconstruirme, a mirar la diversidad de cuerpos y hablar de la gordura, aun siendo profesional de la salud, pensaba que ser gordo es algo que está mal, porque te lo enseñan desde la escuela, en tu familia. Cuando único es bueno ser gordo es cuando naces, cuando eres bebé y ya”, dijo.

Valentín explicó que es necesario cambiar las narrativas sobre la gordura en la sociedad puertorriqueña e insistió en la importancia de la educación.

“Hay que escuchar a las personas gordas porque también nos dejamos llevar por las personas delgadas hablando por las personas gordas. No. Las personas gordas tienen voz, las personas gordas tienen sus experiencias que nos pueden servir para enseñar cómo tratar a las personas. Nos dan otra perspectiva. Debemos dejar de estar pensando ya en esta historia única de que las personas gordas somos infelices, somos vagas, que somos descontroladas. Hay que hacer un trabajo bien fuerte y educarnos mucho”.

El Nuevo Día contactó a Braulio Castillo, hijo, para entrevista, pero al momento de publicación la petición no había sido respondida.