Es común ver cómo muchas personas comparten en sus cuentas de redes sociales unas ilustraciones sumamente graciosas, que van acompañadas de un vídeo real sobre situaciones que ocurren en Puerto Rico y que sirven de inspiración de estas imágenes. La página de Instagram donde se publican estos dibujos es “Tropiwhat”, creada por el joven puertorriqueño Fernando Norat, quien inicialmente publicaba sus trabajos para que sus amigos se rieran un rato.

Fernando Norat es un joven estudiante universitario de 25 años, que comenzó a publicar en su página de Instagram ilustraciones llenas de humor relacionada a la vida diaria de los puertorriqueños. (Suministrada Suministrada)

“Realmente todo comenzó en mi página normal de Instagram, donde ponía lo que estaba haciendo en el día, incluyendo fotos normales mías, pero empecé a poner mis dibujos para que mis panas los vieran”, explicó Norat, de 25 años. “Poco a poco, los dibujos comenzaron a coger tracción, la gente les empezó a coger cariño y de la noche a la mañana, el número de seguidores empezó a subir”. Actualmente, la página de Tropiwhat tiene 30,700 seguidores, cantidad que ha aumentado exponencialmente en los pasados meses.

La clave del éxito de la página, según el puertorriqueño, es el humor muy particular que le aplica a cada ilustración, ya sea a través de sus trazos o con las frases que acompañan a cada una. “Siempre he tratado de hacer cosas que den risa, más que nada y, de algún modo, también he tratado de incluir temas sociales y políticos de vez en cuando, cuando siento que es necesario y a la gente también le ha gustado eso un montón”, mencionó el estudiante de doctorado en Historia del Caribe en la Universidad de Brown, en Rhode Island. “Pero, en realidad lo que quiero es que la gente se ría un poco y piense en todas las situaciones que ocurren en Puerto Rico de otra forma y que no sea todo tan serio”.

Actualmente, la serie de ilustraciones que Norat que tanta acogida ha tenido del público se llama “Honoring the Classics” y es un modo de homenajear a su generación, la cual se crio viendo vídeos de YouTube y en las redes sociales. “En mi generación nos criamos con el Internet desde muy temprano y tenemos un montón de cosas en común. En ese tiempo en los que crecimos surgieron muchos vídeos que se hicieron virales en ese momento, pero que después se perdían”, mencionó el ilustrador. “Así que dije ‘coño’, voy a recolectarlos y hacer como un pequeño museo digital de cultura popular puertorriqueña de vídeos locos, para que no se nos pierdan”.

Luego de tomarse varios meses de descanso para dedicarse a trabajar en su doctorado, Norat retomó hace algunas semanas la publicación de nuevas ilustraciones, que incluyeron una del famoso mono rhesus que se apareció en Santurce, entre otras.

Dibujos en formato digital

Lo interesante del trabajo de este ilustrador, es que todo lo hace de manera digital utilizando el programa de dibujo Procreate instalado en su iPad. “Dibujo a mano, pero en el iPad y, en verdad, me gusta un montón ya que puedo hacer lo que me dé la gana con ese programa”, detalló Norat, quien nunca tomó clases de dibujo, pero practicaba todo el tiempo desde que era un niño. “Hacerlo en formato digital, me da mucha flexibilidad y rapidez, porque, al fin y al cabo, me gusta hacer las cosas rápido y que el público las pueda disfrutar”, comentó el artista a quien le toma unas dos horas cada ilustración.

Serie dedicada a libros y municipios

Otra de las series en las que el joven artista ha trabajado en los pasados años dentro de la página de “Tropiwhat” es una de carátulas de libros inventados, dedicadas a cada municipio de Puerto Rico. “Básicamente son libros que no existen. La idea es hacer una portada por cada pueblo, y en la actualidad voy por Las Piedras. Creo que tengo dibujados 42 portadas”, comentó el puertorriqueño que estudió su bachillerato en Historia en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. “Cada portada surge de alguna entrevista que le hice a alguien natural de ese pueblo, que me contó alguna historia y la idea es, más bien, hacer un homenaje de microhistorias de los pueblos. Que cada pueblo tenga una historia que sea bien importante para ellos como para que pueda estar en la portada”.

Carátula del disco de Tommy Torres

Una de las más grandes sorpresas que ha tenido Norat en términos de su trabajo como ilustrador le ocurrió a principios de año, cuando recibió un mensaje de un colaborador del cantante Tommy Torres, indicándole que el músico puertorriqueño estaba interesado en que éste hiciera el arte de su nuevo álbum “El Playlist de Anoche”. Este trabajo discográfico de nueve temas, fue compuesto y producido en conjunto con Bad Bunny, y aunque no conoce al famoso trapero personalmente, gracias a él participó del proyecto.

“Parece que cuando estaban grabando el disco en Los Ángeles, Bad Bunny le dijo a Tommy Torres que quería que yo hiciera las ilustraciones. Parece que los panas de Bad Bunny seguían la página de ‘Tropiwhat’ y siempre están pendiente de lo que posteo y se lo enseñaban a él”, explicó Norat. “Después del equipo de Tommy Torres me contactaron, me reuní con Tommy y trabajé directamente con él por varios meses, hasta que salió el disco”.

Algo que le gustó mucho al joven de todo el proceso, fue que Torres permitió que pusiera su creatividad a correr. “Trabajar con Tommy Torres fue una experiencia brutal y me encantó hacerlo, ya que él es una persona bien ‘cool’. El me dio rienda suelta. Yo escuchaba el disco y leía la letra, y lo que ocurría era que mientras escuchaba la canción, trabajaba rápido con dos o tres ideas que me venían a la mente. Las ideas de las ilustraciones salieron de mí, pero Tommy estaba siempre pendiente a ver si le parecía bien o no”, mencionó Norat, quien se mostró sorprendido al ver que sus ilustraciones se mostraron como parte de la promoción del disco en lugares tan míticos como las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York, o en un sinnúnero de “billboards” en Florida y Puerto Rico.

Próximos pasos

A pesar de que le gustaría seguir mostrando su arte, Norat también disfruta enseñar, por lo que una vez termine con su doctorado, buscará la manera de compaginar ambas pasiones. “Me gusta enseñar. Las ilustraciones son parte esencial de lo que hago, pero me gusta la historia un montón y creo que me voy por el camino de enseñar historia, pero tengo que buscar la manera de hacer las dos. Porque ilustrar me gusta demasiado y es algo que sé que no voy a poder parar de hacer”, explicó el joven a quien le falta cerca de un año y medio para terminar su doctorado. “Así que creo voy a tener que sentarme en algún momento cuando me gradué y pensar cómo mezclar las dos o cómo hacer ilustración histórica u otro tipo de cosa que sea más en esa línea como un libro de historia de Puerto Rico con ilustraciones que sea mucho más divertido de leer. La idea sería mezclar las dos cosas, porque me gustan de igual forma. No quiero que ninguna de las dos partes sufra por la otra”, concluyó.