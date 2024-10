Un giro a la funcionalidad cultural del pilón

El pilón es un reconocido elemento tradicional de la cocina puertorriqueña. Los pilones pueden variar en tamaños, pero siempre cuenta con el mismo diseño funcional. Es por eso que, con la intención de mostrar un lado más artístico y no convencional de la pieza, la Asociación de Torneros de Madera de Puerto Rico presentó la exhibición “Pilón - Una mirada distinta”.

“Yo presenté dos piezas en la exhibición; una me tomó más tiempo que la otra. La que me tomó más tiempo, que es la que el pilón es cuadrado, la estuve planificando por varias semanas y, luego de que comencé el proceso, también me tomó como dos semanas trabajar la pieza. Fueron creadas con distintos mensajes, cada uno tiene unos mensajes, yo los utilicé, además de hacer la expresión artística, utilicé también un mensaje que está dentro de los trabajos”, detalló Burgos Pantoja sobre los dos pilones que presentó en la exposición.