En tiempos en los que la discordia, enajenación y corrupción son la orden del día en el país, disfrutar de unas horas para escuchar las reflexiones de nuestro prolífico y querido escritor Luis Rafael Sánchez, es como llegar a un oasis cultural, luego de una arduo camino. Un privilegio, además, y una oportunidad, para vernos, como sociedad, reflejados en sus preocupaciones y, a la vez, maravillarnos de sus motivos para tener esperanzas.

Fue lo que sucedió la noche del pasado miércoles durante el conversatorio “Luis Rafael Sánchez: Guaracha y corazón”, moderado por la periodista y escritora Ana Teresa Toro, que se llevó a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico, auspiciado por El Nuevo Día y en el que participaron suscriptores del periódico, colegas del escritor, académicos, estudiantes, maestros, periodistas y artistas.

“Esta noche rendimos tributo a ese singular biógrafo de la puertorriqueñidad, a nuestro célebre escritor, ensayista y dramaturgo que, a través de su obra literaria nos ha llevado por tapones rítmicos, vuelos de turbulencia cultural, desafíos supersónicos, maromas riesgosas carentes de redes, pero llenas de imaginación, color, erotismo y diversión a través de las múltiples joyas que componen su obra”, dijo el director general de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, al dar la bienvenida a los presentes y destacar que el evento continuaba la celebración que inició la empresa a finales del año pasado y que se materializó el 29 de marzo con la publicación del especial “Guaracha y corazón”.

“Luis Rafael Sánchez es una fuerza que con su obra une a Puerto Rico, llama a la reflexión y obliga a la introspección. Nos hace un llamado a evaluarnos, a reconocer dónde estamos parados y con sutileza, y mucha audacia, nos hace pensar en el rumbo que debemos tomar, el camino por andar. Por eso no podíamos dejar pasar la oportunidad de completar este merecido tributo con este conversatorio”, agregó Lama, tras agradecer al escritor por aceptar la invitación “y darnos el privilegio de su tiempo y su presencia”.

La periodista Ana Teresa Toro estableció un diálogo con el célebre escritor puertorriqueño que provocó que este compartiera esa visión de país y de mundo que le ha convertido en una de las plumas más admiradas de Latinoamérica. (Alejandro Granadillo)

Antes de comenzar la conversación, varios colegas de Luis Rafael Sánchez leyeron extractos de alguna de las obras del escritor que representaron textos importantes en sus trayectorias literarias.

Entre ellos, la escritora y columnista de El Nuevo Día, Mayra Montero, Cezanne Cardona Morales, escritor, profesor en la Universidad de Puerto Rico y columnista de El Nuevo Día, el profesor de Estudios Hispánicos, Manolo Núñez Negrón; Aníbal González Pérez, director del Programa de Estudios Graduados y profesor de Español en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale; Benjamín Torres Gotay, subdirector de Proyectos y Reportajes Especiales y columnista de El Nuevo Día; la actriz, directora y productora de teatro y cinematografía, Idalia Pérez Garay; la escritora y antropóloga Mercedes López Baralt, además de un vídeo del cantante Ricky Martín, quien grabó un video desde su casa Los Angeles, leyendo un extracto de la más reciente obra de Luis Rafael Sánchez, El corazón frente al mar.

“Me asombra, me duele y me escandaliza”

Así respondió Luis Rafael Sánchez a la primera pregunta de Ana Teresa Toro de cómo había cambiado “ese país que has biografiado a lo largo de tú obra y tú mirada”.

“Es un país realmente distinto. Me asombra, me duele y me escandaliza, sobre todo, la corrupción contínua. Yo decía ya pronto habrá que crear un departamento de la corrupción, de establecerlo de una vez, ya que van a robar, pues por lo menos nosotros localizar su robo, su hurto, porque es que todos los días hay robo. Yo digo si ya es parte de nuestra experiencia existencial, parte de nuestra cara de pueblo, pues vamos a darle legitimidad, vamos a darle la licencia de ladrones y se acabó. Y empezar a funcionar con esa nueva realidad. No quiere decir que en el pasado no hubiese miseria, no hubiese robo, no hubiese asco. Pero yo leo los periódicos cada mañana y me asombro. Me asombro con un asombro al que ya no tengo derecho, con el asombro del niño que descubre algo por primera vez”, señaló el escritor, quien mencionó la idea que se consideró, recientemente, la posibilidad de darles inmunidad a los que habían construido casas en Bahía de Jobos para que delataran a los que les concedieron los permisos.

“En ese sentido, yo encuentro que realmente el país está pasando por su peor momento. No quiero sonar un poco pesimista o catastrofista. No lo soy, pero el país, de alguna manera, ha empeorado en su conducta social, incluso hay gente que se ha querido convertir en dueña de la moral”, indicó el dramaturgo, al recordar el “escándalo y el revolú repugnante” por las mujeres que abortan o no, o las nuevas asesinas, como las llamó un líder político.

De hecho, dijo que se preguntaba por qué “les estamos dando permiso a pensar que nos tienen que organizar nuestras vidas”. “Eso me parece nuevo, me parece realmente doloroso. Eso me parece resultado de un gran fracaso colectivo”, enfatizó.

“Me basta y me sobra con ser puertorriqueño”

Otra frase de Sánchez que arrancó los aplausos del público fue al señalar que sus grandes esperanzas están cimentadas en la “ilusión de que llegue un momento en que nos baste, más allá del dichoso tema del estatus”. “Digo dichoso tema con un poco de resentimiento porque realmente buena parte de nuestras vidas se nos han ido en esa discusión tan fútil”.

Sin embargo, dijo que no perdía las esperanzas en la gente joven “que hace cosas” a partir de la desobediencia. “Me atrevo a decírselo a los artistas jóvenes que están aquí, sin que lo tomen como lección de maestro”. En este punto aclaró que la palabra maestro le creaba un gran peso porque él sigue aprendiendo. “Y creo que incluso hay muchos maestros y faltan los alumnos”

“La desobediencia ha sido la salsa que le ha dado espesor a mi vida, la desobediencia en todos sentidos. Hay una afirmación de uno de mis escritores franceses favoritos de todos los tiempos, André Gide, y el dice: ‘prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por lo que no soy’. Y creo que ser desobediente es arriesgarse a la antipatía ajena, al rechazo ajeno, a la insatisfacción ajena, al señalamiento ajeno. Creo que eso tal vez nos coloque en la ruta mejor para el país, para un país posible”, recomendó el autor a los jóvenes, quien fue enfático al decir que el título de “escritor nacional” no le gusta y resaltó que no se siente escritor nacional.

“No es porque sea un peso. Me incomoda porque a veces creo que la voz de un escritor nacional está hecho por distintas voces. Incluso me incomoda la gente que se acepta como poeta nacional. Yo hago lo que quiero y lo que puedo, con gran pasión, con gran entusiasmo, con gran libertad personal y creo que al final es el espacio que todo artista necesita y por el cual debe luchar. Por eso hablaba de la desobediencia. Uno tampoco debe crear para complacer a nadie, sino porque realmente cree que es urgente aquello se diga, se haga o se grite si es necesario”, añadió.

La banda sonora de la puertorriqueñidad

“Cada generación tiene una música de fondo, cada uno de nosotros tiene una banda sonora que no necesariamente tiene que ver con el bolero. Son unos recuerdos, unas vivencias. A lo mejor la de ahora es la de Bad Bunny, no lo sé, pero no es la mía”, rememoró el escritor, quien dijo que su banda sonora fue la radionovela y la bolerística.

“Fueron los valores nutricios que alimentaron un momento importante de mi vida, el paso de adolescente a hombre. Y realmente, el bolero musicalizaba la vida de todo el país”, rememoró Sánchez, tras indicar que cada generación “sintoniza con sensibilidades distintas y cada generación se arriesga a cosas distintas”.

“También me asombra la manera que tiene la gente joven de conducir sus vidas. Mucha gente joven me asombra porque yo no hubiera tenido el valor para hacerlo”.

De la misma forma, recordó que siendo él muy joven, era actor radial secundario y cuando llegó la televisión, “era muy feo para ser galán”, comentó entre risas, para resaltar que él no cabía entre los cánones de belleza de la “galanura televisiva”.

“Pero, a mí me ocurrió algo hermoso, que fue cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, que se convirtió en mi espacio de redención. Todo, de alguna manera, cayó en su sitio”, relató el escritor, al señalar que fue donde se convirtió en “aprendiz de soñador”. “Aprendí a sentirme libre”. Fue cuando también conoció a la actriz y dramaturga Victoria Espinosa.

“Una de las grandes pasiones de mi vida están basadas en el hecho de haber conocido a Victoria Espinosa. Cada vez que veo la palabra, inclusión pienso en ella porque fue la primera persona en que yo sentí que encarnaba la inclusión”, recordó el escritor evidentemente emocionado. De la misma forma, rememoró con cariño y admiració a otra persona que también tuvo mucha influencia en su vida, su tío Evaristo, con el que vivió junto a su tía, en el Viejo San Juan.

“Mi tío Evaristo estaba casado con mi tía María, que era blanca. Él era lo que se hablaba antes como ‘el negro de usted y tenga’, un negro distinguido, correcto, formal, respetuoso y respetable”. Mencionó, además, que en Puerto Rico, la palabra blanca tenía muchas sombras y que burlonamente, el hablaba prefería hablar de “blanqueza” y no de blancura. “Porque realmente, quién se cree el cuento de que hay una aristocracia de pellejo y vive de esa ilusión”, añadió risueño.