Prometen mucha risa, diversión y entretenimiento, además de que, de una forma u otra, el púbico se va a identificar con los personajes y la situación por la que pasan en un restaurante con un mesero “muy controlador y entrometido”.

Así describe la actriz Alfonsina Molinari la comedia “Cómetelo… despacito”, que protagoniza junto a su esposo Jorge Castro y Junior Álvarez, una adaptación de la obra “Slow Food”, de la dramaturga estadounidense Wendy MacLeod, con traducción y adaptación de Johanna Rosaly y la dirección de Emineh de Lourdes.

“Es un texto adaptado a Puerto Rico que hizo mi mamá (Johana Rosaly). Es una pareja puertorriqueña que ha vivido muchos años en Nueva York y están de visita en Puerto Rico, específicamente de vacaciones en Isabela. Es un viaje de aniversario y se topan con este mesero (Junior Álvarez) en este restaurante griego, que es una pesadilla”, comenta Molinari, quien destaca que, aunque puede parecer una comedia muy liviana, también hay unos temas con los que el público se va a identificar.

PUBLICIDAD

“Te vas dando cuenta que esa situación tan difícil que tienen con el mesero, lo que hace es ponerlos a cuestionarse un montón de cosas sobre ellos, sobre su relación de pareja, sus vidas, el futuro. Es el tipo de comedia que a mí más me gusta”, afirma la actriz.

La pieza teatral se estrenará el próximo viernes, 8 de octubre, en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

“Para Jorge y para mí hacer estos personajes de esta pareja que ya lleva 23 años juntos ha sido como una terapia, no que la necesitara, gracias a Dios no la necesitamos, nuestra relación está muy bien. Pero nunca viene mal hacerse preguntas, redescubrirse y ver cómo pensamos sobre la vida, los hijos, la relación”, explica Molinari, quien dice que su personaje en la obra es el de una psicóloga, que es la que siempre busca la paz.

Cómetelo… despacito 😜 Esta es nuestra nueva comedia que estrena el 8 de octubre en el Teatro Braulio Castillo Boletos $20 y $25 en Ticket Center PR Con Junior Alvarez Jorge Castro y Alfonsina Molinari Rosaly Posted by Producciones Girasol on Tuesday, September 21, 2021

“En nuestra relación de pareja en la vida real Jorge es el que más busca la paz y yo, por así decirlo, soy un poco más vocal. Se invierten un poco los papeles, pero ha sido muy chévere poder analizar eso en nuestra relación de pareja”, agrega la actriz, al asegurar que han descubierto que tienen “un montón de similitudes” con la pareja de la pieza teatral.

En ese sentido, el actor Jorge Castro coincide en el doble cometido que tiene la comedia que, además de “divertirte y reírte, a la misma vez te hace pensar un poquito”. “Te ríes un montón, pero te puedes identificar como una persona que está en una relación de pareja, para ver en qué momento está y cómo la ves”.

PUBLICIDAD

“Entre las cosas grandes que tiene el teatro es que nos da la oportunidad de meternos en la piel de los personajes. En el caso de esta pieza, él es un hombre muy práctico, el tipo de persona que le da mucho valor a la gente que trabaja y se faja por lograr y tener algo. En este restaurante lo que quiere es que le sirvan su comida y bebida. Pero este mesero provoca unas escenas sumamente graciosas que nos hacen ver un poco más sobre la vida de pareja”, agrega el actor, quien cree que, de alguna manera, el mesero trae esas conversaciones que hace que la obra sea todavía más interesante.

El actor Junior Álvarez comenta que su personaje es el de un mesero que ha trabajado toda su vida en el restaurante y que casi siente dueño del lugar. Y aunque es muy entrometido con la vida de la pareja que atiende, Álvarez cree que también lo hace porque está cubriendo unas carencias que quizás tiene.

“En ese sentido me puedo identificar con el personaje porque quién no se ha sentido solo en algún momento de su vida”, se pregunta el actor, al tiempo que destaca que se presenta una situación común porque “todo el mundo ha ido a un restaurante y le ha tocado un mozo que no le gusta”.

“Pero después que te ríes, empiezas a ver cosas en esos personajes que se parecen a ti”, coincide el creador del canal JuniorAlvarezTV en YoouTube donde, junto a su esposa Magdaly Cruz, graba el programa Casa de dos, con sus “aventuras” descubriendo diferentes espacios en la isla.

PUBLICIDAD

“Grabamos cosas que siempre nos ha gustado hacer, irnos por ahí, perdernos y encontrar diferente sitios. Se llama Casa de dos, porque siempre he dicho que casado quiere decir casa de dos”, agrega el veterano actor, quien ya ha grabado más de 30 programas t dice que ya tienen cerca de 10,000 seguidores.

“Sentimos que estamos cumpliendo una misión, no de mostrar el país porque eso lo está haciendo mucha gente muy bien. Lo diferente de nosotros es que se ve la relación de pareja, llevamos 22 años y nuestro mensaje es que se puede ser feliz y llevarnos chévere y seguir siendo fun, además de que no somos perfectos”, agrega Álvarez, quien también ve similitudes con la pareja de “Cómetelo… despacito”.

Presentaciones en Estados Unidos

Según Molinari llevan varios años haciendo shows de Stand-Up en Estados Unidos “dondequiera que haya una comunidad boricua”. Pero nunca se había podido llevar una obra de teatro como tal porque normalmente tienen un montaje (de escenario) complicado.

“Pero esta comedia (Cómetelo… despacito) tiene un montaje bastante sencillo y la estamos diseñando para llevarla de gira. Ya tenemos fechas para el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, pero también para ir a Orlando y Tampa. En Puerto Rico vamos a ir a Yauco, Coamo y Fajardo y el año que viene esperamos llevarla a muchos otros municipios”, indica Molinari, quien cree que esta pieza se presta para poder llevarla de gira. “A mí, en lo personal, estos viajes me han reafirmado que los puertorriqueños somos todos y que somos iguales, no importa si vives allá o acá, Puerto Rico siempre está en tu corazón”.

PUBLICIDAD

Más información

La comedia “Cómetelo… despacito” se presentará en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, el viernes 8 y sábado 9, a las 9:00 p. m. y el domingo 10 de octubre a las 6:00pm. Los boletos ya están a la venta en www.tcpr.com.

La sala operara al 100%, por lo cual es sumamente importante que los asistentes tengan presente lo siguiente:

• Vacuna: Las dos dosis de la vacuna debe haber culminado dentro de un término no menor de 14 días previo a la fecha del evento

• Prueba negativa: Tiene que ser la prueba NAAT o la de antígeno, 72 horas antes del evento.