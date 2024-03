Este musical, que subirá a escena el 5 y 6 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce, es un caso particular en el que el público tiene una idea preconcebida de cómo lucirá el personaje principal de Eva Perón , por lo que la producción ha tomado todo el cuidado posible y ha dedicado buena parte de su presupuesto en velar por estos detalles.

La actriz encargada de darle vida en el escenario a este personaje casi legendario es Cherry Torres, una puertorriqueña que ha tenido una exitosa carrera en Estados Unidos donde ha actuado en importantes teatros en obras como “In the Heights”, “Rock of Ages” y “Hamilton” , donde trabaja actualmente. Para ella, es un reto y, a la vez, una motivación muy grande convertirse en este importante personaje femenino.

Vestuario al detalle

A pesar de que no se le brinda el reconocimiento que se merecen, dos de los elementos más importantes dentro de una puesta de teatro son el vestuario y el maquillaje. “El vestuario es lo primero que el público ve. Define el personaje, su clase social, la época en la que se lleva a cabo la trama y el estado anímico del personaje, entre otros elementos. En mi opinión, el vestuario es de las cosas más importantes en una pieza teatral” , indicó Alba Kercadó , diseñadora de vestuarios con una trayectoria de cerca de 40 años en el teatro puertorriqueño y quien está a cargo de este departamento en el musical de “Evita”, producido en la isla por BAS Entertainment .

En el caso del musical “Evita”, la trama comienza desde que ella era una niña de 14 años cuando llega a Buenos Aires y después se convierte en una actriz famosa, hasta ser la primera dama Argentina. “El vestuario que ella tiene también definirá su transformación desde la adolescencia hasta que se convierte en esta figura tan importante que es Eva Perón. El vestuario define, aunque sea la misma persona, todas esas etapas de la vida de ella” . Kercadó ha participado en la mayoría de los musicales recientes que se han montado en la isla en los pasados años como “In the Heights”, “West Side Story”, “Cabaret” y Mamma Mia!”, entre otros.

Maquillaje y peluca

“El gran reto que tenemos con este personaje es que, más allá del cabello rubio, Eva no usaba nada característico aparte de sus labios rojos. No era de sombras llamativas, tenía una estructura ósea facial que es bastante normal. Entonces, hay que transformar un rostro normal en otro. Hay que crear ese balance y que inspire el personaje” , destacó Villarini, quien estuvo acompañado durante el proceso de transformación por el maquillista Luis Enrique Rodríguez y por la estilista Lourymar Merced . “Por suerte tenemos rasgos de Cherry que nos ayudan un montón. Así que, estoy resaltando eso para crear el personaje”.

Una vez terminó el proceso de transformación, Cherry Torres se miró en el espejo y no paró de sonreir. Era la primera vez que se había convertido en Evita. “Me encanta como me veo. Esto es muy divertido, pero a la vez muy emocionante. Uno se imagina el mundo interno del personaje, pero cuando lo puedes unir a lo que es su exterior, es algo muy especial”, añadió la actriz puertorriqueña graduada de Berklee College of Music. “Estoy muy emocionada”, confesó la puertorriqueña.