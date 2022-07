Son casi las 9:00 p.m. y el espectáculo de ‘stand-up comedy’ citado para las 7:30 p.m. en el café teatro Punto Fijo todavía no ha comenzado. Los comediantes y la puntualidad tienen una relación tóxica. El lugar tiene unas cuarentitantas mesas esparcidas entre el limitado piso y organizadas en pasillos para facilitar el servicio. Este lugar es relativamente pequeño. Existe en el fondo del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y no es fácil de encontrar. Si lo visitas por primera vez, seguramente tendrás que preguntar dónde queda. Su barra es pequeña, y los meseros y camareros visten camisas blancas y pantalones negros con tirantes; algunos llevan sombrero.

Esta noche hay casa llena. Decenas de personas piden tragos y picadera mientras esperan porque el show comience. El lugar se ha convertido en la cuna de una nueva generación de presentadores. Todos los jueves, un grupo de comediantes llamados “Standoperos” sube a escena. Muchos son veteranos que comenzaron sus carreras a fuerza de pulmón y le dieron forma a espacios como este. Otros, llegan hasta aquí para probarse. Este sitio es perfecto para eso. Tiene un aire de clandestinidad, algo de “underground”. En el fondo se escucha el tintineo de vasos, copas y platos. Una selección musical bizarra ambienta con canciones que corren desde rock hasta merengue.

El “stand-up” es un arte que requiere de una inagotable creatividad y mucha práctica. La imagen de Luis Raúl, con sus bromas vulgares y su corazón enorme, todavía está plasmada en la conciencia colectiva puertorriqueña. Actrices como Sully Díaz, Noris Joffre, Lizmarie Quintana y Tita Guerrero también han dejado huellas. De la misma forma, el grupo Teatro Breve.

Una mujer sube a la tarima. Tiene el pelo pintado de un color que solo puede ser descrito como amarillo “pollito”. Es delgada y de baja estatura, tiene las manos llenas de prendas y viste de negro porque, en sus propias palabras, está de luto por su vagina. Su nombre es Cristina Sánchez. Es una de las productoras y la anfitriona de esta noche. Toma el micrófono sin ningún tipo de temor. En estos lares, mostrar miedo puede ser peligroso. Da un saludo breve y agradece al público por llegar hasta ahí. Comienza a hablar sobre su frustrada vida sexual y sobre cómo a su edad es difícil conseguir pareja. Las risas no se hacen esperar. Presenta al primer comediante de la noche.

Durante las próximas horas, una docena de personas se dedica al arte de arrancarle carcajadas a las personas. Suben comediantes como Iván Llado, un abogado que le rinde pleitesía al genio al que se le ocurrió crear lo que llama la salsa autóctona de Puerto Rico: el mayoketchup. Le sigue Pablo Rosario, un joven de pelo largo y ojeras tan grandes que bien pudieran ser agujeros negros. Esta noche cuatro mujeres comediantes se presentarían. La primera es Leishka Lidí y su set, que incluye música y baile; genera carcajadas de parte del público. Erick Bonilla es el próximo, otro de los productores de este evento y comediante. Se reconoce como “un caco en rehabilitación” y bromea sobre las peculiaridades de la vida en los barrios de pueblos lejanos al área metro. Antonio Hernández, Lisbeth Hernández, Titito Sánchez, Jorge Ortiz, Victoria Gómez Joy y Christian Cardaño se apoderan de la tarima en sus respectivos turnos y hacen lo mejor de sus cinco minutos.

El público se goza cada segundo. Cristina se ha quitado los tacos en este punto y sube en medias a la tarima para presentar a los últimos dos comediantes, quizás los más esperados de la noche. Ernesto Rolón aparece de entre las cortinas y los aplausos no se hacen esperar. Su pelo castaño parece una melena y trae una camisa con diseño de piñas. Comienza hablando sobre sus vivencias como un hombre gay en Puerto Rico y bromea sobre cómo una vez intentaron convencer de someterse a terapias de conversión. “¿En qué consisten estas clínicas? ¿Te ponen a ver No Te Duermas 24/7? ¿Te ponen a jugar Call of Duty? ¿Te enseñan a escupir en la calle como un puerco?”, dice mientras las risas del público hacen eco en el espacio.

Finalmente, Camila Monclova sube a tarima y cierra el show haciendo chistes sobre cómo nadie quiere a los hijos del medio en una familia, que lo sabe por experiencia. Y así, el público se ríe toda la noche de los dolores de 12 desconocidos con los que han podido conectar.

Una nueva generación

Terminadas las presentaciones, miembros del público no pierden tiempo en acercarse a sus comediantes favoritos y expresarles su admiración. Una mujer joven de cabello corto con tonos de rubio le pide un abrazo a Ernesto Rolón y este, con gran cariño, le abraza. Los cómicos reciben estos halagos con gran humildad y apreciación genuina. El café teatro comienza a vaciarse. Los meseros van recogiendo vasos y platos, y cerrando cuentas.

Cuatro comediantes se mueven al área del camerino, un espacio extremadamente pequeño en el que se acomodan como pueden para hablar sobre lo que los motiva a dedicar sus vidas a esto. Erick Bonilla explica que esta iniciativa se trata de fomentar el desarrollo de la comedia independiente en Puerto Rico y el desarrollo de nuevas generaciones de comediantes. “Nosotros estamos creando lo que es una cultura de stand-up”. Luego de un breve segundo, se da cuenta de cómo suenan sus palabras y, como buen comediante, le saca el humor. “¿Eso es una patá?”, dice, provocando risas en sus colegas.

Cristina, por su parte, explica que este fenómeno nos es exclusivo al área metro y resalta la importancia de exponerse en otros lugares. “Estamos tratando de sacarla de San Juan y llevarla a pueblos donde no se ve tanto ‘stand-up’. Y es un poco más trabajoso hacer a la gente reír porque no están acostumbrados a ver stand-up de este tipo”.

Sobre el deber social de las personas que se desempeñan como comediantes, Cristina entiende que hay una responsabilidad de llevar un mensaje más allá de la comedia misma. “Los comediantes tienen la licencia y el deber, obviamente, de pasar un poco de la raya y decirle a la gente ‘mira, esto es lo que está pasando’”.

Ernesto es el más nuevo aquí, lleva apenas un año haciendo esto y ya se ha colocado como un comediante sólido. Para él, este trabajo se trata de ser genuino. “Yo pienso que el stand-up es autenticidad y yo pienso que en el momento en el que uno es más auténtico es estando allá arriba. Cualquier persona, no importa su género o edad, se puede relacionar a eso, a decir ‘yo quiero ser así de auténtico al decir lo que lo que yo pienso’. Y eso responde a esta necesidad que tenemos como humanos de atención, que todos lo compartimos, y de comunicar cómo nos sentimos de lo que sea”.

Titito Sánchez, quizás el más veterano, también resalta que no es un trabajo fácil. “No todos los días tú te sientes como que quieres o puedes hacer esto. Uno tiene que bregar con uno mismo, a veces. Pero de verdad pienso que todos nosotros nos sentimos agradecidos y afortunados de poder hacer esto”.

Sus colegas asienten. El tintineo de vasos y platos, y el sonido de mesas y sillas moviéndose delata que es hora de irse. Los comediantes se despiden y salen del negocio. En las calles de Santurce, se escucha el eco de risas lejanas.