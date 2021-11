La casa productora Puerto Rico Theatre Lab presenta en estreno en la isla, la obra teatral “Constelaciones” de Nick Payne en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

La obra, protagonizada por los jóvenes actores Yaiza Figueroa y Anthony Mejías, subirá a escena del 3 al 5 de diciembre de 2021.

“Constelaciones” explora cómo el cambio más pequeño en nuestras vidas, puede alterar dramáticamente el rumbo que toman los seres humanos.

La pieza es una exploración del amor, la ciencia, la teoría cuántica y una posibilidad infinita de angustia o de esperanza.

El personaje de “Mariana” (Yaiza ) es una científica especialista en física cuántica y “Rolando” (Anthony) es un apicultor urbano. Estos se conocen en una fiesta, o tal vez no lo hacen. Se van a casa juntos, o tal vez van por caminos separados.

Quizás Mariana está comprometida con alguien más, quizás Rolando lo esté. Tal vez ella rompa su corazón, tal vez él rompa el de ella. Tal vez se unan y su historia de amor finalmente pueda arraigar y crecer,

“Más allá de la interpretación de los personajes, la cual ha sido y será inolvidable, para mí ha sido un gran reto los cambios drásticos de emociones e intenciones de los mismos. Rolando es es un apicultor de ciudad, entregado a su profesión y apasionado a vivir la vida en plenitud. Su sencillez permite ver lo simple que puede ser nuestra existencia. Si crees o no crees que los resultados de nuestras decisiones están o no están alineados, no te puedes perder la obra”, expresó el joven actor.

“Mi personaje es el de Mariana, una mujer independiente, de carácter fuerte, determinada y apasionada, con la búsqueda de respuestas, tanto así que ha mantenido una vida solitaria, enfocándose en su éxito laboral. Este proyecto ha sido un verdadero reto, por el hecho de estar en escena todo el tiempo y lograr tener una machina de emociones en destiempo. Creo que es una pieza de teatro que tiene un formato nunca antes visto, con un texto que experimenta con las posibilidades y las decisiones que tomamos a diario”, expresó la actriz.

Para el director de la pieza, Edgardo Soto la obra tiene un significado especial.

“Soy de los que los textos me hablan. No busco las piezas que voy a dirigir me atrevo a decir que ellas me encuentran a mí. Desde que vi Constelaciones por primera vez, me dije voy a traer esta hermosura a Puerto Rico. Como fanático del minimalismo, lo que me dejó enamorado de esta puesta desde el primer minuto fue la creatividad en la propuesta dramatúrgica, pero más que eso el hecho de que solo los dos cuerpos en el espacio son suficientes para este texto”, afirmó el director.

La pieza se ha presentado en New York, Londres, México, Argentina, España, Colombia y ahora en Puerto Rico.

El proyecto cuenta dentro de su equipo de producción a Alexandra Cedeño como directora de producción, traducción por Amanda Vilanova, Elvin Morales, asistente de dirección y regidor, Víctor Colón en el diseño de iluminación, Ronald Benítez en la música y José Luis Nuñez como supervisor de vestuario.

Puerto Rico Theatre Lab reúne a un grupo de creativos dedicados a promover, fomentar e impulsar las artes en la Isla. Su misión es que cada una de sus producciones sea un vehículo de reflexión e introspección de manera individual. Ven el espacio escénico como un laboratorio, que le brinda a sus artistas todo lo que necesitan para experimentar.

La casa productora tiene como objetivo que todas las piezas que trabajen sean obras nunca antes vistas en la isla o reimaginaciones de clásicos de la literatura puertorriqueña y universal.

Los horarios de las funciones de “Constelaciones” serán viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 6:00 p.m. Para información y boletos disponibles en Prticket.com o llamar al (787) 200-7110.