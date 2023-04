El reciente caso del allanamiento de sobre 200 obras del fenecido artista francés de origen húngaro Victor Vasarely, en Puerto Rico por parte del FBI, junto a autoridades francesas, por unos aparentes conflictos de herencia, ha llevado a que muchas personas se cuestionen a quién pertenecen las obras de los artistas plásticos en Puerto Rico una vez éstos fallecen.

La respuesta inicial es una bastante sencilla, donde no cabe duda a la interpretación. “Conforme a las leyes de los Estados Unidos de derechos de autor, esas obras le pertenecen a la viuda y los hijos del artista”, explicó el licenciado Roberto Sueiro, experto en derechos de autor. “En caso de que ese artista no tenga hijos, ni viuda, y haya muerto intestado (sin haber hecho un testamento), se regirá por lo que determine ese estado en específico. En el caso de Puerto Rico, imperaría el Código Civil”.

El derecho de autor es un tipo de protección provista por las leyes de los Estados Unidos (Título 17, Código de los Estados Unidos) a los creadores de “obras originales de autor”, tales como obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas y algunas otras obras intelectuales. Esta protección está disponible tanto para obras publicadas como para las que no lo están. El derecho de autor tiene una duración específica, que incluye la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Luego de eso, la obra revierte al dominio público.

En caso de que el artista determinara en vida que quiere ceder o donar una obra de arte en particular, lo debe dejar constatado en un testamento y que esté conforme a lo que establece la ley en cada estado o el Código Civil de Puerto Rico. Esta donación, sin embargo, podría acarrear problemas en caso de que el valor de esa pieza de arte sea alto. “Si esa obra tuviera mucho valor, pudiera estar ocasionando un daño al caudal relicto (conjunto de bienes, derechos, acciones y deudas que deja una persona tras su fallecimiento y que constituye su herencia), afectando la cantidad de dinero que está supuesto a recibir la sucesión (la viuda o hijos) por razón de la muerte de la persona que creó esas obras”, explicó Suero. “Por tal razón, podría haber una reclamación en las cortes de esas personas, quienes consideran que se están viendo afectados por esa donación”.

En el 2016 llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico el caso en el cual los herederos del artista plástico Julio Rosado del Valle fueron contra la viuda del artista debido a que alegaban que todas las obras creadas por Rosado del Valle antes y durante su matrimonio con la viuda y toda la compensación que recibió Rosado del Valle antes de contraer matrimonio eran de carácter privativo (bienes propios de cada uno de los cónyuges), o sea, que le pertenecían en su totalidad a la sucesión de Rosado del Valle. Sin embargo, la viuda de Rosado del Valle alegó que ella tenía derecho a la mitad de todo lo producido por el esfuerzo, trabajo e industria de su esposo, incluyendo las obras de arte en controversia.

Finalmente, una opinión del Tribunal Supremo, por la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, determinó que la obra, a pesar de ser de carácter privativo de Rosado del Valle, los ingresos de la venta de la propiedad intelectual eran bienes gananciales. Es decir, al venderse una obra, ese ingreso se le adjudicaría a la sociedad legal de gananciales. Dentro del caso de Rosado del Valle, se pusieron ante la consideración del tribunal varias obras que el artista tenía en su posesión al morir, por lo que no las había vendido, ni cedido. En ese caso, el tribunal determinó que esas obras fueron declaradas parte del caudal hereditario y se reconoció que la sociedad legal de gananciales tenía un crédito por los materiales, bienes o fondos comunes que se utilizaron para la creación de dichas obras y que fueron pagados por el matrimonio.

A la hora de comprar una obra

Estas situaciones legales son más comunes de lo que parece dentro del mundo del arte, sobre todo cuando fallecen los autores de las obras, razón por la cual es muy importante que el comprador tome todas las medidas necesarias para no confrontar problemas.

“En mi caso, me he dedicado por 25 años a trabajar con artistas vivos, pero cuando he tenido alguna ocasión de que pasen por mis manos una obra de algún artista ya fallecido, busco referencias de personas que tienen el conocimiento sobre esa obra, ya sean curadores, tasadores profesionales y los académicos”, explicó la galerista Sylvia Villafañe, directora y dueña de la Galería Petrus, en Miramar. “Además, todas las obras de arte tienen lo que se conoce como el ‘provenance’ (certificado de origen o procedencia) donde aparece todo el historial de esa pieza, incluyendo el nombre de los dueños que ha tenido, en qué galerías ha estado, entre un sinnúmero de detalles más”.

El llamado “provenance” también es un documento que se asegura que la pieza no haya sido robada o pasado por alguna situación legal. “Cuando a mí me traen obras de artistas ya fallecidos para vender en la galería, normalmente lo hace un coleccionista privado. Inmediatamente miro el ‘provenance’ y me cercioro quienes fueron los últimos dueños de ese cuadro para saber que no hubo ningún problema o que no sea robado”, detalló el galerista José Alegría, propietario de OBRA Galería Alegría, en el Condado. “En casos en los que toque vender obras de algún artista recién fallecido, que haya dejado 200 obras de arte en su estudio, antes de comenzar a vender esas obras, es muy importante pedir un relevo del Departamento Hacienda en el que indique que se pagó contribuciones sobre el inventario para esas piezas. Esto garantizará que no vayan a ser embargadas más adelante. Esa parte es bien importante”.

Igualmente, otro detalle que podría ocurrir es que un coleccionista quiera vender una pieza falsa, algo que no es tan común cuando el artista todavía está vivo. “Al igual que en Estados Unidos y Europa, en Puerto Rico hay un mercado de arte fraudulento. A veces, es más común que te traigan obras falsas a tener problema con los títulos de propiedad de las obras”, explicó Alegría. Por tal razón, el interesado en adquirir una obra debe buscar la manera de conocer más sobre el artista y la obra.

De igual manera, Alegría también mencionó que es importante estar consciente de las personas a quienes se le está comprando las obras. “Normalmente, tan pronto se muere un artista, empiezan a vender las obras, sobre todos los familiares. Pero hay que tener cuidado, porque de repente aparece el primo o el tío, vendiendo y luego resulta que no estaban autorizados”, detalló el galerista. “Por eso, a veces es preferible comprarle a una galería o galerista, porque son responsables de garantizar el título del cuadro y, si hubiera un problema, lo mínimo que podría hacer es devolverle el dinero a la persona”.

Para Villafañe, todo lo acontecido en los pasados días es un reflejo de lo que es el mundo del arte a nivel mundial. “Algo que demuestra esta situación, es que el arte es una industria universal, de inversión y de cultura”, concluyó la galerista.