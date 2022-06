Fajardo tiene su pitirre cantor, en la melodiosa voz de Joaquín Mouliert Meléndez quien plantó su música en el Carnegie Hall, convirtiéndose en el primer jíbaro puertorriqueño que logró tal hazaña en la prestigiosa sala de conciertos de Nueva York.

Este humilde fajardeño, oriundo del barrio Rincón, saltó a la fama en plena adolescencia, viajó por todo Latinoamérica, grabó cuatro producciones discográficas y produjo dos espacios televisivos que promovieron el arte de la décima espinela, además de coordinar el concurso de trovadores de la Feria Bacardí.

Aun con el éxito a sus pies, Mouliert Meléndez siempre regresó a su amado pueblo a donde lo esperaba su esposa, Lydia Manuela López, la musa de sus canciones y con quien procreó tres hijos; de esa semilla nacieron cinco nietos.

Sentado en el balcón de su residencia en el barrio Paraíso, el ahora octogenario recuerda la fructífera carrera que ganó por su talento desde que fue invitado a participar en un concurso de su escuela intermedia.

Sin saberlo, ese momento marcó su historia; detalles que hilvana a través de unas décimas en las que cuenta toda su vida y que aún conserva entre sus más preciados documentos, junto con decenas de premios y reconocimientos que revisten las paredes de su acogedor hogar.

“Yo estudié hasta noveno grado y en la escuela intermedia había un programa escolar y había un músico bien conocido en Fajardo, Magüi Mercado, y me invitaron a que cantara con ellos y me aplaudieron. Ahí empezó todo. Magüi Mercado, tenía un programa de aficionados en radio, me invitó al programa y ahí él me dio el primer premio”, resaltó al abrir el baúl de los recuerdos.

“Magüi me recomendó que fuera a Tribuna del Arte, adonde Rafael Quiñones Vidal… imagínese, era el padre de los artistas en Puerto Rico. Me dijo que, si ganaba el primer premio, entonces sí que iba a crecer. De verdad que crecí porque ese era el programa más conocido en y fuera de Puerto Rico. Gané el primer premio en Tribuna del Arte, me dieron la medalla de oro, pero eso no fue el primer día, sino que fui a varios programas”, sostuvo el cantor de 85 años.

Allí, según contó Mouliert Meléndez, conoció a los trovadores más importantes de aquella época, entre estos, don Luis Miranda ‘Pico de Oro’, Juanito Rivera de Bayamón, y a los hermanos Ramito, Moralito y Luisito con quienes mantuvo una gran amistad. Para ese entonces, tendría unos 18 años.

“Yo estaba rodeado de los grandes. Para aquel tiempo ya estaba a su nivel. Ellos venían a Fajardo y eran dioses, porque Ramito fue el mejor cantor de la décima de toda la historia. Luis Miranda fue el mejor improvisador para aquellos tiempos. Al pasarme con Luis Miranda, ahí me dieron más y gracias a Dios, la fama que uno coge cuando está con los buenos, la cogí yo también”, confesó.

Mouliert Meléndez también creó su grupo musical, Ecos de la Montaña, con el cual incursionó en la televisión, primero en WAPA con Tommy Muñiz en el programa “Borinquen Canta”, que dirigió por varios años y luego pasó a WIPR en “Así Canta” con Luisito Vigoreaux.

Mientras tanto, el pitirre fajardeño hizo historia en Nueva York al ser el primer cantor boricua que interpretó sus décimas en el Carnegie Hall, acompañado de instrumentos patrios como el cuatro, el güiro y la guitarra.

“Yo fui a Nueva York junto a Priscilla Flores, ‘La Alondra de San Lorenzo’ y nos presentamos en el Teatro Puerto Rico. En 1964 se celebraba en el Carnegie Hall una actividad y yo tuve el privilegio de ir”, afinó con evidente orgullo y nostalgia.

En Fajardo, Mouliert Meléndez estableció eventos únicos que delinearon su contribución cultural al pueblo que lo vio nacer.

“Hicimos ‘La parranda Navideña de Joaquín Mouliert’, por 46 años consecutivos; una caravana de caballos por todos los barrios; venían trovadores de todo Puerto Rico. Iban cantando toda la noche del 24 de diciembre y, el 25 de diciembre, bajaban por la calle principal y terminaba en la plaza. Se convirtió en un evento demasiado grande”, mencionó.

“Presidí el Comité Pro Comunidad Modelo El Paraíso y cuando la fiesta típica de El Paraíso empezaba, venían los mejores trovadores y músicos de Puerto Rico. Esa fiesta duró 17 años”, argumentó al señalar que en los últimos años compartió con el proyecto Decimanía.

A pesar de un reciente quebranto de salud, Mouliert Meléndez aparenta estar como coco, luciendo sus mejores vestimentas y la gracia con que lleva su particular sombrero. Eso sí, todavía anuncia su presencia con una característica particular y es que cuando llega, este trovador emite el sonido del coquí con su silbido.

“La gente lo quiere mucho. Antes de Navidad llegaron aquí unos trovadores jóvenes que vinieron a cantarle y a acompañarlo un buen rato. Eso es bonito”, dijo su esposa Lydia Manuela.

Así las cosas, este fajardeño sigue cantándole a su pueblo a través de las décimas que grabó y una cantidad indeterminada de composiciones que guarda en su hogar y en el corazón.

Y esa gesta será reconocida antes de que finalice este año cuando se inaugure el centro cultural de Fajardo, que llevará el nombre de su eterno pitirre.

