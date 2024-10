“Vivir de este trabajo es muy difícil”: el gran reto y la efervescente pasión de escribir en Puerto Rico

No hay falta de escritores en Puerto Rico. Así como en la música, el talento para las palabras sobra en la isla, somos un pequeño país con mucho que decir. Pero a pesar de las numerosas publicaciones de autores puertorriqueños que se hacen cada año, las condiciones para escritores y editoriales en la isla existen como en un tipo de limbo. Ser escritor en Puerto Rico no es más que amor al arte y tener una editorial no es más que amor a los dolores de cabeza. Es un negocio de mucho trabajo y poco dinero, pero aun así, varias personas se aferran a sus esfuerzos porque creen, sobre todas las cosas, en la importancia de que existan estos espacios, en la importancia de darle vida a palabras netamente puertorriqueñas.

“Yo creo que el estado de la literatura actual es efervescente y hay una pluralidad de voces necesarias y prometedoras. En ese sentido, es un poco triste que eso no se corresponde con el estado de las instituciones que puedan ayudar a las nuevas voces que van surgiendo y hay una cierta precariedad institucional, desde los periódicos, hasta las revistas y hasta las universidades, donde los foros para poder hablar y discutir sobre esas obras emergentes que surgen en editoriales, también emergentes y pequeñas, pueda darse. De manera que hay una gran efervescencia por escribir, sobre todo poesía y narrativa corta, periodismo, crónica, y el país carece en este momento de un circuito literario más amplio que respalde esa emergencia de voces jóvenes y no tan jóvenes”, dice.

“El estado de la ilustración en Puerto Rico está, de cierto modo, en su infancia. Muchas editoriales en la isla son bastante jóvenes y no hay un sistema de trabajo en el que puedas decir ‘hay una editorial independiente que va a coger ilustradores puertorriqueños’. De hecho, sabemos que hay editoriales que no están buscando talento local porque sienten que la ilustración aquí no da pie con bola en comparación con otros mercados, lo que no es cierto. Tenemos ilustradores aquí que pueden competir con cualquiera. Siento que ahora mismo estamos en una situación donde hay muchos ilustradores puertorriqueños que quieren trabajo y hay editoriales que están saliendo, pero no conectan con los artistas”, sostiene.