A finales de la década del veinte y principios del treinta, un joven llamado Christian Dior, proveniente de una familia acomodada de Francia, trataba de abrirse paso como galerista en París. Amante del arte, el joven laboró para varias galerías, entre ellas la de Jacques Bonjean y la de Pierre Colle, con las que llegó a organizar varias muestras, entre ellas una dedicada al surrealismo en las que participaron artistas como Pablo Picasso, Alberto Giacometti y Man Ray.

Algunas de esas figuras marcaron profundamente la vida de Dior, quien tiempo después creó sus propias piezas de diseño, fundando una de las casas de moda más importantes de la industria.

No hay duda de que el mundo de la moda y el arte siempre han compartido un espacio en común: la creatividad. Ambos se han retroalimentado en una relación que no ha estado exenta de tensiones, pero también de múltiples encuentros.

Para continuar abonando a ese diálogo, el galerista puertorriqueño Walter Otero llevará a cabo a partir de este jueves, 2 de septiembre, la exhibición “Alianzas contemporáneas”, que realizará con la colaboración de la marca Dior. Piezas de la artista puertorriqueña Gisela Colón y los estadounidenses Kaws, Daniel Arsham, Kenny Scharf -quienes se destacan hoy en el mundo del arte contemporáneo-, formarán parte de esta muestra que está abierta al público general.

En los años sesenta, como bien recordó Otero, se empezaron a ver múltiples colaboraciones entre artistas y las más prestigiosas casas de moda. Saint Laurent con la obra de Mondrian, Elsa Schiaparelli con Salvador Dali, y más recientes, Louis Vuitton con Jeff Koons, Alexander Mcqueen con Damien Hirst y, en este caso, Dior con Kaws, Daniel Arsham, Kenny Scharf y la boricua Gisela Colón.

Inspirado en esas alianzas, Otero organizó hace varios años en la isla una exposición en colaboración entre el diseñador puertorriqueño Harry Robles y el fenecido artista Arnaldo Roche. Ahora, vuelve a hacerlo con una visión más internacional.

El galerista destacó que, como amante de la moda, siempre ha mantenido una relación de cliente con Dior, comprando las ediciones especiales que llevan a cabo en colaboración con artistas. Gracias a eso, surgió la oportunidad de conversar con los encargados de la casa de moda en Miami, quienes le propusieron hacer algo en Puerto Rico, en saludo a la exhibición “Christian Dior: Designer of Dreams”, que abrirá el próximo 10 de septiembre en el Brooklyn Museum en Nueva York.

Para Otero realizar esta muestra es importante porque suma a la conversación entre moda y arte, y abre el espacio para la colaboración entre artistas.

“La idea de la exhibición es que las alianzas son cuando, por respeto mutuo, uno se une a una persona para ser más fuerte. Hoy vivimos en la era de las redes sociales, donde un cantante canta con el otro para share los followers, y los artistas están haciendo lo mismo con estas casas de moda, como lo es Dior. Muchos de esos artistas, by the way, eran antifama y antimainstream, pero mira cómo han tenido que colaborar porque es parte de. Arnaldo Roche decía que de la puerta del estudio para adentro es responsabilidad del artista y de la puerta del estudio hacia afuera es mercadeo y yo creo mucho en eso. Todo es cómo uno maneje las cosas y el respeto con que las maneja”, expresó Otero.

Sostuvo que muchos de los artistas que participarán de la exhibición han sido en su momento criticados por otros colegas por precisamente hacer estas colaboraciones que responden al mercado. Algunos –como Kaws-, de hecho, se apropian de las marcas y otras imágenes reproducibles para crear sus piezas, como hizo en su momento Andy Warhol.

“Las aportaciones que están haciendo estos artistas en el mundo del arte son muy serias. Warhol era el artista más comercial que había y mira como hoy lo seguimos respetando y se sigue revaluando su obra y la aportación que hizo”, dijo. “Creo que lo que la galería está haciendo en este momento es trayendo una pequeña muestra de lo que está pasando en el mundo del arte ahora mismo”, agregó Otero sobre esta exhibición.

“Alianzas contemporáneas” contará con cuatro piezas de Daniel Arsham, tres de Gisela Colón, cuatro de Kaws y varias de Kenny Scharf. En el espacio van a ver solo dos piezas de colaboración con Dior. Una es la cartera de Gisela Colón y otra el reloj de Daniel Arsham.

“Lo demás son tres esculturas de formato grande bien representativo de Gisela. De Daniel Arsham voy a tener una gorra de los Yankees que hizo recientemente. De Kaws, quien tiene ahora una pieza gigante en el Rockefeller Center, voy a tener cuatro de sus famosos BFF, en azul, rosado y negro, así como una pieza print bien famosa de él. Y del más estelar, que es Kenny Scharf -único grafitero que queda vivo de esa generación de Basquiat- tendré una pintura bastante grande y dos esculturas pequeñas”, detalló Otero sobre las obras que estarán para la venta.

La artista puertorriqueña Gisela Colón, única mujer que formará parte de la muestra- expresó en declaraciones escritas lo contenta que está de ser parte de este evento, donde participará con otros artistas estadounidenses.

“Siempre es significativo como artista latinoamericana exhibir mi trabajo junto con otros artistas estadounidenses reconocidos internacionalmente, y también de manera importante, ¡ser la única mujer entre esta multitud de hombres y también ser puertorriqueña es genial!”, manifestó la artista, quien percibe en el mundo de la moda la belleza de la diversificación de ideas y la accesibilidad hacia el público.

“La moda nos permite expandir horizontes culturales y soñar”, sostuvo Colón, quien está en proceso de hacer su segunda colaboración con Dior, que saldrá este otoño.

Las personas que estén interesadas en asistir a “Alianzas contemporáneas” deberán mostrar a la entrada tarjeta de vacunación y utilizar mascarilla en todo momento. El evento, que está abierto al público, se llevará a cabo de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Es libre de costo. Más adelante se anunciará el programa educativo que enriquecerá la muestra.