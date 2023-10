“La juventud no es una época de la vida, es un estado de ánimo”. Esta célebre frase de la escritora Isabel Allende define a la perfección la esencia de la influencer y motivadora boricua Zilca Rebeca.

Con casi cinco millones de seguidores bien ganados en sus redes sociales debido al jocoso y alegre contenido que entretiene a diario a su público, ahora traspasará la pantalla de los celulares para llegar al teatro por primera vez con su stand up comedy “Ahora me toca a mí”.

El espectáculo subirá a escena del 6 al 8 de octubre como parte del 3er Festival de la comedia del Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

“’Ahora me toca a mí' es una respuesta a todo lo que me ha estado pasando con esto de las redes sociales con los haters”…”, expresó en entrevista con El Nuevo Día. Con un espectáculo que promete ser interactivo, la mujer de 63 años compartirá sus anécdotas desde que decidió adentrarse al mundo de las plataformas digitales y hacer reír con temas como: “los viejos se desechan”, “llegar a viejo está brutal”, “el vegetarismo”, “cyberbulling”, “el ideal de la belleza”, “el sexo en la adultez” y hasta de los “beneficios de los orgasmos”, entre muchos otros.

“La gente piensa que uno llega a cierta edad y uno no siente ni padece… Nosotros necesitamos más orgasmos para vivir en felicidad, aunque sea uno diario”, contó Zilca Rebeca entre carcajadas.

Para la creadora de contenido, su público más importante son los adultos mayores, pues tristemente, considera que la sociedad “los echa a un lado” solo por llegar a una edad madura.

“La edad es parte de la crítica. Se espera que, por ser una señora ya mayor, parece que no es bien visto que yo esté en las redes, que debo estar cuidando nietos, tejiendo y haciendo cosas que a mí no me gustan hacer”, ripostó Zilca Rebeca.

Desde muy joven, a la también maestra de educación física le gustaba mantenerse activa, haciendo ejercicios y practicando deportes. Sin embargo, esto no ha cambiado con su llegada al “sexto piso” de vida, por lo que constantemente invita a sus seguidores a estirar las piernas y evitar quedarse sentados viendo la vida pasar.

“Ya estoy en edad para tomar mis propias decisiones. Estoy lo suficientemente mayorcita como para hacer lo que realmente me haga feliz, y lo que yo desee”, aseguró, por lo que su misión, como toda buena maestra, es continuar educando de que no hay nada que no se pueda hacer, “porque la edad es solo un número”.

Hace años, Zilca Rebeca tuvo un accidente automovilístico que casi le costó la vida y cuyas secuelas le ocasionan dolor de manera constante. A pesar de ello, no ha tirado la toalla, todo lo contrario, ha asumido una postura ganadora, pues su mantra es “buscarle el lado bueno a todo”.

“Comencé a manejar mi dolor de manera natural, riendo, bailando. El dolor está presente, pero no la depresión”, enfatizó.

Con libreto y dirección de Radamés Vega, el show será solo para adultos, que, como ella, no permiten que los estándares y la edad manejen su vida.

“Si estás viviendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si estás respirando y tienes el deseo, no importa la edad. A mis 63 años, me reinventé, eso es todo”, concluyó.

Los boletos de “Ahora me toca a mí” pueden adquirirse a través de PRTicket.com o llamando al 787-200-7110.