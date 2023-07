Mientras que en el cine el mes de julio es uno de los más movidos, con la llegada de los estrenos más esperados de la temporada, en los servicios de contenido “streaming”, es todo lo contrario. Al mirar el calendario de debuts para el séptimo mes del año notamos que se mantiene el ritmo de meses anteriores, pero con una oferta menos deslumbrante y sin la presencia de grandes estrellas en las películas y las series.

A pesar de esto, hay varias propuestas que podrían resultar interesantes y que tienen el potencial de ser del agrado del público televidente. A continuación, te presento varios estrenos para este mes de julio.

Wham!

Fecha de estreno: 5 de julio de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

En 1982, los mejores amigos George Michael (qepd) y Andrew Ridgeley crearon la agrupación Wham! Y se dispusieron a conquistar el mundo. Ahora, por primera vez y contada en sus propias palabras, el público podrá conocer la increíble historia de cómo en cuatro años estos jóvenes dominaron las listas de éxitos alrededor del mundo con canciones pop como “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go Go”, “Freedom”, “I’m Your Man” y, por supuesto, “Last Christmas”.

The Horror of Dolores Roach

Fecha de estreno: 7 de julio de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

Esta serie, basada en la exitosa serie de podcasts de Spotify del mismo nombre, presenta la historia de Dolores Roach (Justina Machado), quien sale de prisión luego de esta encarcelada por de 16 años y regresa a un Washington Heights aburguesado. Allí, se reencuentra con su viejo amigo Luis (Alejandro Hernández), quien la deja vivir y trabajar como masajista en el sótano de su tienda de empanadas. Cuando la promesa de su nueva estabilidad se ve rápidamente amenazada, Dolores es llevada a extremos impactantes para sobrevivir.

The Out-Laws

Fecha de estreno: 7 de julio de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En esta comedia, Owen Browning (Adam Devine) es un gerente de banco a punto de casarse con el amor de su vida, Parker (Nina Dobrev). Cuando su banco es asaltado por los infames Ghost Bandits durante la semana de su boda, él cree que sus futuros suegros (Pierce Brosnan y Ellen Barkin), que acaban de llegar a la ciudad, son los responsables del atraco.

Full Circle

Fecha de estreno: 13 de julio de 2023

Plataforma: Max

Formato: Serie

Esta serie limitada de seis episodios, del director Steven Soderbergh y el escritor Ed Solomon, cuenta la historia de una investigación sobre un secuestro fallido que destapa un sinnúmero de secretos escondidos que conectan a múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual. “Full Circle” está protagonizada por Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes y Dennis Quaid.

Bird Box Barcelona

Fecha de estreno: 14 de julio de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De los productores del fenómeno mundial, “Bird Box”, llega esta expansión de la película que cautivó al público en 2018. Después de que una fuerza misteriosa diezme a la población mundial, Sebastián (Mario Casas) debe emprender su propio viaje de supervivencia a través de las desoladas calles de Barcelona. A medida que forma alianzas incómodas con otros sobrevivientes y estos intentan escapar de la ciudad, crece una amenaza inesperada e incluso más siniestra.

They Cloned Tyrone

Fecha de estreno: 21 de julio de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Una serie de eventos espeluznantes empuja a un trío improbable (John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris) tras la pista de una conspiración gubernamental infame en esta historia llena de misterios, conspiraciones y risas.

Special Ops: Lioness

Fecha de estreno: 23 de julio de 2023

Plataforma: Paramount+

Formato: Serie

Creada por Taylor Sheridan, esta serie presenta un elenco repleto de estrellas que incluye a Nicole Kidman, Zoe Saldaña y Morgan Freeman. La historia sigue a una valiente militar que debe infiltrarse y desmantelar una organización terrorista desde su interior.

The Golden Boy

Fecha de estreno: 24 de julio de 2023

Plataforma: Max

Formato: Docuserie

Este documental de dos partes, dirigido por el galardonado cineasta Fernando Villena (“Dear Rider” y “Any One of Us”), cuenta la historia de Oscar De La Hoya, quien fue medallista de oro en boxeo olímpico, boxeador profesional ganador de varios títulos mundiales y héroe para la comunidad mexicoamericana en el este de Los Ángeles. Apodado “The Golden Boy”, De La Hoya, con su buena apariencia y su carisma eléctrico, saltó a la fama nacional como una superestrella tanto dentro como fuera del ring. Pero no todo era lo que parecía ser detrás de esa fachada perfecta. Este documental estrenó en el pasado Festival de Tribeca de 2023.

Paradise

Fecha de estreno: 27 de julio de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En un futuro no muy lejano, un método para transferir años de tu vida de una persona a otra ha cambiado el mundo para siempre y ha convertido a la empresa biotecnológica AEON en una empresa farmacéutica multimillonaria. Max y Elena viven una vida casi perfecta. Pero cuando la pareja se enfrenta a reclamaciones de seguros inesperadas que no pueden pagar, todo cambia en un instante. Para saldar sus deudas, Elena (Marlene Tanzcik) debe “pagar” 40 años de su vida. Max (Kostja Ullmann), que trabaja para AEON, hace todo lo posible para recuperar los años perdidos de Elena. Pero nada volverá a ser como antes.

The Beanie Bubble

Fecha de estreno: 28 de julio de 2023

Plataforma: Apple TV +

Formato: Película

Esta película narra la historia de cómo Ty Warner (Zach Galifianakis), junto con varias mujeres cercanas (Elizabeth Banks y Sarah Snook) a su vida personal y profesional, se convirtió en el rey de los peluches. “The Beanie Bubble” es una historia ingeniosa sobre qué y a quién valoramos, y los héroes anónimos cuyos nombres no aparecían en la etiqueta en forma de corazón.

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie

Fecha de estreno: 28 de julio de 2023

Plataforma: Netflix

Formato: Película

El primer largometraje basado en la mundialmente conocida franquicia de dibujos animados “Miraculous”, sigue a la adolescente Marinette, cuya vida en París se vuelve sobrehumana cuando se convierte en la superheroína Ladybug. Dotada de poderes mágicos, Ladybug debe unirse a su rival, Cat Noir, para salvar París mientras un nuevo villano desata el caos en la ciudad.