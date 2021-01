El pasado viernes, la presentadora Alexandra Fuentes anunció con bombos y platillos el estreno de la canción “Prende empujao” en el espacio televisivo “Alexandra a las 12”, que se transmite de lunes a viernes en Telemundo.

Sin embargo, durante la interpretación del jocoso tema, confrontó dificultades técnicas con el sonido y tampoco le fue muy bien con la afinación de su voz. Con el buen humor que le caracteriza, la artista anunció que “se retiraba” de la música.

Sin embargo, en un vídeo que subió con la descripción “¡No es caerse, es LEVANTARSE! Ahora venimos con más fuerza #LaMisma”, la artista recibió una serie de mensajes de aliento por parte de reconocidos músicos puertorriqueños que le hicieron cambiar de opinión sobre su retiro.

“Ayer fue uno de esos días que salí del canal frustrada, triste, con coraje. A la una de la tarde había decidido terminar con mi corta carrera musical y ya no iba a ser la cantante del grupo La Misma y se iba a disolver el grupo. Se había acabado todo esto”, indicó Fuentes en tono serio. “¿Por qué? Porque ayer presentamos el nuevo número musical, que está tan bueno como ‘Huevito sin sal’ y ‘La madre que te parió’, que se llama ‘Prende empujao’. Nos preparamos, nos fajamos, ensayamos, los muchachos pompeaos. Sin embargo, hubo unos problemitas que confrontamos, que hicieron que la presentación se convirtiera en la peor presentación musical de La Misma. Y mientras tomaba la decisión que ya no iba más a la música, me comenzaron a llegar mensajes de amigos de gran trayectoria musical”.

El primero que apareció en cámara fue el merenguero Elvis Crespo, quien con mucho entusiasmo indicó que “un día malo lo tiene cualquiera”. Luego de eso, la puertorriqueña Olga Tanón añadió: “yo todavía estoy pensando, Alexandra, en el huevo y en el ketchup. ¿Sabes por qué? Porque están demasiado pegaos y mira lo que a ti te pasó”.

Por su parte, el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa comentó su sorpresa ante la mala presentación. “Estuve viendo la presentación de La Misma, y no esperaba una cosa así. Tú eres una intérprete que está a otro nivel. No sé cómo tú permitiste que eso pasara”, mencionó el salsero.

Por otro lado, Víctor Manuelle dejó claro que este tipo de situaciones no deben suceder. “No, no, no, no. Alexandra, no se puede. No podemos permitir esos errores”, señaló el Sonero de la Juventud. El director musical Cucco Peña no tuvo palabras para expresar su desagrado y solamente se dedicó a desaprobar con su cabeza.

Sin embargo, los mensajes de aliento se dejaron sentir inmediatamente. “Yo me imagino que lo que pasó hoy no va a volver a pasar. Y que La Misma va a volver a ser la agrupación que es y que vas a tener la presentación que tienes que tener”, mencionó Santa Rosa.

Mientras Crespo dejó claro que los errores era algo común. “Beethoven tuvo sus días malos. Michael Jordan falló 9,000 tiros, y nadie habla de eso”, añadió. “Así que vamos a regresar con mucho entusiasmo. Te sacudes las rodillas. Y ese ‘comeback’ tiene que ser especial. Tiene que ser único. Como cuando tumbaban a Tito, que se caía, se levantaba y regresaba con más fuerza. Así que espero que el próximo show, la próxima presentación que tengas con La Misma, sea diferente. Que no sea la misma, que sea diferente a lo que pasó hoy”.

“Sube ese ánimo, ese bandón que tú tienes, ese vozarrón que tienes y que cada día vas mejorando. Vas bien. Vamos ahí. Estás pegá. Qué te puedo decir, olvídese de eso”, añadió la Mujer de Fuego. “Lo importante aquí es subir el ánimo. ¿Me entiendes? Subir esa moral. Porque estás demasiado pegá. ¿No habrá sido un sabotaje?”

Para añadirle pique al gracioso vídeo, Víctor Manuelle añadió: “Yo he estado pensando que esto no haya sido obra de Alex DJ, que le haya hecho algo a eso del sonido. Analízate eso”, en referencia al animador del programa “Puerto Rico ¡Gana!” de Telemundo.

Al final del vídeo de cuatro minutos de duración la artista aparece en cámara, con mucha confianza para declarar: “Así que ¿saben quién regresa con más fuerte que nunca a los escenarios musicales? Alexandra y La Misma”.

Esto ocurre antes de recibir y escucha un mensaje del reguetonero Wisín. “Alexandra, estuve viendo tu participación y sinceramente no encuentro explicación, con el calibre de tu música, con el calibre de tus músicos, y los niveles que ustedes están trabajando. Bueno, estoy seguro que vas a hacer cosas grandes para poder poner nuevamente tu nombre en alto, ya que nosotros los boricuas siempre estamos al día en la música. Así que, espero que puedas seguir trabajando a esos niveles. Éxito”, concluyó el cantante de “Escápate conmigo”.

Antes de finalizar, Fuentes mira seria y fijamente a la cámara y añade: “Ahora fue”.