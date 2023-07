Hay años que quedan en la memoria como si llevaran puesto un galardón, ya sea por el nacimiento de un ser amado, un casamiento, un anhelado ascenso, un negocio fundado o alguna meta valiosa alcanzada.

En cambio, hay otros que se mantienen con otro color, con una tonalidad menos lumínica, pero igual de latente y presentes por la sacudidas que te dieron, por haberte hecho el corazón añicos, por alguna pérdida valiosa o cuando la muerte cercana te asalta y te deja el alma desnuda.

Para el productor, director y libretista de televisión Amer Mercado, el 2017 es uno de esos, que marcó un antes y un después en su ser, en el que tuvo que batallar y transformar su dolor, para más adelante salir a flote.

“Ese año yo comencé con casi 12 horas semanales frente a cámara porque actuaba en las comedias, montaba, producía, escribía y, adicional, con mi pareja hacía otras producciones. El 3 de abril de 2017 él fallece de un infarto fulminante en mis brazos, y de esa noche en adelante, pues el 2017 se convirtió en el año, que más que para olvidar, es un año para recordar, para poder volver a recargar energía. Ahora lo puedo usar de esa forma, para darle valor a lo que fueron esas personas en mi vida, lo que fueron esos proyectos, lo que fue mi vida en Puerto Rico y lo que pasó luego”, contó el experimentado productor puertorriqueño quien en ese momento se encontraba trabajando para Telemundo, con la presentadora Alexandra Fuentes en su programa nocturno y en “Vive Tu Night” de WIPR.

Ante su pérdida, su amada madre llegó hasta Puerto Rico a mudarse durante unos meses para ser su apoyo y estar al pendiente de él. Sin embargo, en agosto tuvo que regresarse a su residencia en Estados Unidos a hacerse unos chequeos médicos por unos mareos que estaba sufriendo.

Semanas después de los estragos que causó el huracán María en la isla en septiembre, Amer logra salir al estado de la Florida ante la devastación, sin saber que su madre estaba luchando entre la vida y la muerte.

“El 1 de octubre estoy aterrizando aquí en Miami, me llama mi hermana y me dice que llegue al hospital, que mi mamá estaba recluida y que había un 10% de probabilidad de que ella sobreviviera tras sufrir un aneurisma la noche antes. Ellos no me lo dijeron para que pudiera viajar. Desde ese día hasta el sol de hoy, mi mamá está en estado vegetativo en un ‘long term facility’. Eso también me ha dado fuerzas porque algo tiene que haber, está en estado vegetativo, le dieron ‘strokes’ cerebrales, ha pasado dos COVID en ese cuerpo, que ella ya no puede controlar, y todavía sigue aquí”, explicó vía telefónica a El Nuevo Día.

Al no saber a qué estaba destinada su progenitora, por tener bajas expectativas de vida, Mercado decidió quedarse en Florida el tiempo que fuera necesario para luego regresar a su tierra. De eso han pasado seis años, en los que su vida cambió. Por un año se dedicó al manejo creativo de imagen de empresas, resistiendo regresar a la televisión, algo que relacionaba totalmente con quien era su pareja. Ha sido Miami, ese lugar que lo ha cobijado durante ese transcurso del tiempo.

“Eso fue todo en el 2017. Entonces ahí yo dije, ‘bueno, esto es tocar fondo’ y en la mente empiezas a preguntarte, ‘¿Ahora qué vas a hacer? Ya perdiste todo, vámonos’. Dije que no, y busqué ayuda psicológica. Ahí fue que me dije, ‘si a mí lo mejor que me hace sentir es crear, es estar en televisión, estar en un ‘stage’, vamos para lo que, para mí, es mi templo, vamos a regresar”, destacó el actor nacido en Guayama, quien admite pensó en suicidarse en dos ocasiones.

Mercado afirma que por esas mismas personas valiosas en su vida no se quitó, porque fueron esa médula que lo sostuvo cuando hace 9 años le dio cáncer de estómago mientras se encontraba en un proceso de transición de canales televisivos.

“Soy una persona que me ha tocado vivir unas cosas que cualquiera se hubiera suicidado. Lo pensé dos veces, no lo hice por el legado de mi familia, que me cuidó tanto cuando el cáncer. Hubiera sido ir en contra de lo que ellos se sacrificaron y ninguno de ellos está ahora mismo físicamente completos conmigo. Mi pareja no está y mi mamá está en estado vegetativo, y debo estar yo para sobrevivir ese legado”, añadió el sobreviviente de cáncer.

Nada de suerte, todo trabajado

Ninguno de sus éxitos se lo atribuye a la suerte, porque cada uno de ellos ha tenido que trabajar incansablemente. Por eso, detesta cuando le pronuncian la repetida frase “¡Qué suerte has tenido!”.

Por décadas, detrás de decenas de producciones locales, ha estado el ingenio, la creatividad y colaboraciones de Amer Mercado, para diversas estaciones de televisión del país, tales como: Telemundo, Univision, Wapa TV, WIPR y Mega TV, en programas como “Los Seijo Díaz”, “Mira Que TVO”, “Alexandra de Noche”, “Alexandra a las 12″, “Mediodía Puerto Rico”, “Otra Cosa” y “Anda Pal’ Cará”, por mencionar algunos.

“Soy un buen ahijado de Luisito Vigoreaux, que me enseñó a ser un ‘prostituto televisivo’. He trabajado con todos los canales en Puerto Rico, menos el Canal de la Mona, todos los otros”, dijo en tono jocoso.

Haber regresado a la televisión luego de los tragos amargos, y permitirse laborar como productor senior en Mega TV por los pasados cinco años, así como comenzar a desarrollar los próximos programas y la nueva imagen de esta compañía, ha sido un nuevo comenzar en la televisión latina estadounidense. Algunos de los programas que han sido capitaneados por el creativo en estos pasados cinco años han sido: “Buena Vida”, “Cala”, “Hablando claro”, “Sevcec”, “Chateing”, y “El Jelengue”.

“En esta nueva etapa de mi vida, ya no tan joven, me he dado cuenta que la televisión que yo quiero hacer, se alejó del ego del chamaco aquel que lo que quería era que lo reconocieran. Ahora es aportar, ahora es un legado. Ahora aquí hay un mensaje y una súper hiperresponsabilidad con lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y cómo lo proyectamos”, manifestó.

“La televisión está dando sus últimos latidos”

Como amante de la tecnología y sus avances, comparte que recientemente comenzó a estudiar todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial a tal punto que creó una avatar en su computadora personal a la que llamó “Lola”, y que de manera ocasional iba saliendo, a modo de prueba, en el programa del periodista Pedro Sevcec.

“Hace aproximadamente un mes Sevcec estuvo fuera un par de días por enfermedad, y el viernes que solemos hacer el recuento de la semana, ese día Lola estrenó y se puede decir que es la primera vez que una avatar creada con inteligencia artificial conduce un programa completo. Ya en México hay una que hace un segmento y en China tienen otro, pero de televisión latina, en Estados Unidos, a este loco boricua se le ocurrió hacer eso y gracias a la luz verde que me da Mega TV de crear, lo pude hacer y salió al aire”, detalló.

Parte de su filosofía, que trata de llevarle a sus colegas, sus productores, técnicos y de todo el personal, según narra, es que no le tengan miedo a la tecnología ni a las redes sociales. Por el contrario, exhorta a empezar a crear un híbrido, donde se apoyen las diversas plataformas tecnológicas y de redes sociales, para de ese modo evolucionar y alejarse de continuar haciendo televisión similar a las décadas del 1970, 1980 y 1990.

“Creo que la televisión lamentablemente ya está dando sus últimos latidos. Para mí es muy importante darle oportunidad a caras nuevas y tecnologías nuevas, porque, aunque no podemos sacar a los jóvenes de sus celulares o a nosotros mismos, que haya una interacción entre todos estos medios. En eso es que estoy dedicando mi mente y mi creatividad, y estoy estudiando diferentes cosas precisamente para ver si de alguna forma soy uno de los que logre dar con un pedacito del rompecabezas, para hacer que evolucione la televisión a otra cosa”, añadió.

Crea el movimiento “Si estás vivo, vive”

Sus experiencias de vida y diversas etapas de crecimiento, las utilizará para crear un movimiento llamado “Si estás vivo, vive”, que incluirá como primer paso la creación de un libro, que sirva al lector para detenerse y plantearse qué es lo que le hace vivir, así como la creación de un podcast en el que realizará entrevistas inspiradoras.

“Me dicen muchas veces, después del 2017, “Qué fuerte eres’, respondo ‘No, créeme que no, lo que pasa es que yo me doy mi tiempo. Se vale llorar, lo que no se vale es quedarte llorando ahí todo el día. Primero, porque te vas a deshidratar, y segundo porque te toca buscar chavos para pagar el psicólogo, así que brega con el caso un poco. Hay cosas que se pueden manejar y cosas que no, y para eso hay profesionales. Entonces, por esa misma línea de lo que te estoy hablando es que quiero que vayan dirigidos los proyectos que van relacionados con la sombrilla ‘Si estás vivo, vive’”, comunicó.

A la par, está desarrollando proyectos de teatro porque sí le interesa regresar a las tablas, pero desde otra perspectiva.

“Quiero regresar con otros lentes, no del chamaquito de siete años que hacía teatro musical y que le fascinaba estar encima del escenario para que supieran en la escuela que él era el que de verdad actuaba, sino hacer teatro, escrito de muchas de estas vivencias y que sea entretenido. Tampoco quiero darle sermón a nadie. Yo no soy pastor, no me interesa”, acotó este comunicador, al que le ha tocado aprender que todo pasa.

“Al final no te pasa nada a ti. O sea, las cosas que nos pasan, no te pasan a ti. Las cosas pasan, a todo el mundo se le muere un familiar, a todo el mundo le da una enfermedad, pero todo consiste en cómo tú manejas esa situación basado en las herramientas que tienes, en las personas que escuchas, las que tienes cerca y, sobre todo, en la fe, porque la gente piensa que fe es ir solamente a la iglesia. La fe y el poder de creer es mucho más grande y, como buen creador, he decidido que de las cosas que he aprendido de esto es ser protagonista, no quedarme ahí viendo la obra de mi vida pasando”, añadió este productor, que mencionó haber estudiado Programación Neurolingüística.