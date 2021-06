Como ya es tradición la ceremonia de premiación de los BET Awards estuvo repleta de momentos memorables, que pasarán a la historia. Este año, fueron varios los protagonistas que brillaron durante la ceremonia.

Por ejemplo, la agrupación Silk Sonic, conformada por Bruno Mars y el músico Anderson.Paak, recibieron el premio al mejor grupo, ante los aplausos y los gritos de la audiencia presente en el Microsoft Theater, en la ciudad de Los Ángeles.

Otra que se robó el espectáculo fue Cardi B, quien debutó con su barriga en una presentación en vivo junto a su esposo Offset, así como con Quavo y Takeoff del grupo Migos. Igualmente, ganó el vídeo del año por su éxito “WAP”, que compartió con Megan Thee Stallion, quien la acompañó en el tema.

De hecho, en un momento llamativo dentro de la transmisión, Cardi B no se quedó en la ceremonia para aceptar el honor, pero Megan Thee Stallion corrió al escenario para recoger el premio, olvidándose de agradecer a Cardi durante su discurso. Sin embargo, la rapera de “Savage” compensó el error cuando ganó el premio a la mejor artista femenina de hip-hop momentos después.

“Realmente me olvidé de decir ‘gracias Cardi’ por incluso ponerme en ‘WAP’, porque me hace sentir muy bien ser reconocida por una de mis compañeras, en quien tengo una gran estima”, indicó Megan Thee Stallion, quien fue la gran ganadora de la noche con cuatro trofeos. “Tengo gran estima por todas las mujeres que fueron nominadas en esta categoría”.

Además de celebrar a las artistas femeninas, los premios BET también destacaron el orgullo gay con una actuación seductora de Lil Nas X y un reconocimiento a Queen Latifah, quien agradeció a su pareja e hijo, cuando aceptó el Lifetime Achievement Award. Mientras daba las gracias, dijo: “Ebony, mi amor, Rebel, mi amor”. La mujer de 51 años terminó con: “¡Paz! ¡Feliz orgullo!”

Queen Latifah fue honrada por su ilustre carrera como rapera ganadora de un Grammy, actriz ganadora del Golden Globe y productora de televisión ganadora de un Emmy. De igual forma, Rapsody y Monie Love dieron inicio al tributo a Latifah con una interpretación de “Ladies First”, a la que siguieron Lil Kim y MC Lyte rapeando el clásico “U.N.I.T.Y.”

Lil Nas X

Por otro lado, Lil Nas X se ganó a la multitud con su éxito número uno “Montero (Call Me By Your Name)”, que terminó con el rapero entrelazando los labios con un bailarín de fondo masculino, mientras la multitud rugía en voz alta. Algunos miembros de la audiencia saltaron de sus asientos para aplaudir. Su escenario estaba ambientado en el Antiguo Egipto, muy parecido a “Remember the Time” de Michael Jackson, al que Lil Nas X rindió homenaje con un hábil baile durante la actuación.

La ceremonia se dedicó al “año de la mujer negra”, como el actor y presentador Taraji P. Henson puso en la parte superior del programa. La representante Maxine Waters dijo su frase característica, “recuperar mi tiempo”, antes de que Sullivan subiera al escenario. para una actuación sensual y de primer nivel con el cantante de R&B Ari Lennox.

El primer premio de la noche fue para Andra Day, quien ganó el premio a la mejor actriz, mientras que Darnella Frazier, la adolescente que sacó su teléfono celular y comenzó a grabar cuando vio a George Floyd ser inmovilizado en el suelo por un oficial de policía, recibió el Shine a Light Award. Frazier no asistió a la entrega de premios, pero este honor llegó semanas después de que los Premios Pulitzer le concedieran una mención especial por su vídeo que ayudó a lanzar un movimiento global para protestar contra la injusticia racial.

El rapero Lil Baby ganó el premio al mejor artista masculino de hip-hop y unió fuerzas con el artista de gospel Kirk Franklin para comenzar el espectáculo con una actuación que hizo que Issa Rae, Queen Latifah, DJ Khaled y Zendaya rebotaran en sus asientos.

Otros ganadores el domingo incluyeron a Chris Brown, que ganó el premio al mejor artista masculino de R&B Pop; y Giveon, nombrado mejor artista nuevo. Chadwick Boseman ganó póstumamente el premio a mejor actor.