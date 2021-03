Luego de una pausa de varios meses, los episodios con entrevistas a fondo realizadas por el periodista Benjamín Torres Gotay, vuelven con un formato más dinámico a partir del miércoles, 17 de marzo en las plataformas de elnuevodia.com, así como en Spotify, la aplicación de Podcast de iPhone, así como otras donde haya disponibles podcasts.

“En diciembre paramos para darle una mirada, reexaminar el proyecto ‘Torres Gotay entrevista’, ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir”, indicó Torres Gotay, quien lleva tres años trabajando en este proyecto. “Estamos relanzándolo con elemento nuevos y con un formato un poco diferente, con el propósito de continuar insertándolo en el campo de los podcasts, que está creciendo y que, para muchos, incluyéndome, es una manera de informarse de una forma diferente y sin los vicios que tienen algunos de los medios de comunicación ahora mismo”.

Desde que inició en el 2018, el podcast presenta entrevistas a fondo en el que el periodista conversa con personalidades relevantes o relacionadas a los debates de actualidad. “Tengo unas conversaciones pausadas, donde trato de que sean profundas y que no están restringidas por el tiempo, ni por interrupciones comerciales, ni nada por el estilo. Esto permite un tipo de conversación más distendida y, por lo tanto, más reveladora”, añadió Torres Gotay, editor y columnista en el periódico El Nuevo Día.

“Hay detalles que se escuchan o se sienten en una conversación grabada, que no se sienten en una conversación escrita en el periódico. Las pausas, las entonaciones, la ironía, el entusiasmo o falta de entusiasmo con el que conteste esa persona, son elementos que tiene un podcast, que no tiene una entrevista por escrito”.

Para la nueva temporada, Torres Gotay hará un balance entre las entrevistas “features” de interés humano y con varias de temas de actualidad. Por ejemplo, la primera entrevista será a Jacobo Morales, actor, productor y cineasta que ha sido una figura importantísima del arte y de la cultura en Puerto Rico, quien a sus 86 años se mantiene produciendo y creando. En el episodio, Morales hablará sobre sus inicios en radio y televisión, y a lo que se dedica actualmente.

Otras personalidades que aparecerán en “Torres Gotay entrevista”, incluirá al ex pelotero Carlos Delgado, a la actriz Norwill Fragoso y el ex juez Gerardo Carlo-Altieri. Este último conversará sobre el tema de la deuda de Puerto Rico. “Además de las entrevistas a personalidades, también vamos a incluir temas de actualidad y lo que está en el debate público”, comentó el autor de la novela “Tatuajes en cuerpo de niña”. “Lo que busco siempre es tratar de darle una mirada distinta a los temas y no repetir lo que se oye por la radio o se lee en los periódicos todos los días. Sino dar perspectivas distintas y que la gente que escuche el podcast sienta que aprendió algo distinto y que vio una mirada distinta, que le mostraron un ángulo distinto de lo que ya creía que conocía”.

Una diferencia que notarán aquellos que han escuchados el podcast en años anteriores, es un leve cambio en el formato para hacerlo más atractivo y dinámico. “Antes se grababa la entrevista y se difundía prácticamente completa y sin pausas. En esta ocasión, tenemos unos elementos especiales en el que incluimos sonidos, grabaciones antiguas o canciones en medio de la entrevista. En el caso de Jacobo, para dar un ejemplo, cuando está hablando de su tiempo mientras trabajaba en los programas de Tommy Muñiz en la década de 1970, intercalamos unos clips de audio de ese tiempo”, destacó Torres Gotay. “Básicamente, tiene mayores valores de producción del que tenía antes. A los que conozcan de podcasts, puedo decir que está modelado un poco en el formato que hace ‘Latino USA’”.

Al finalizar cada episodio, lo que busca el experimentado periodista es que el público se lleve algo que no conocían del personaje a quien están entrevistando. “Quiero que a la gente le resulte interesante y que aprendan a ver otra perspectiva u otro ángulo del personaje. Lo mismo en el caso de controversias de actualidad del debate público”, mencionó el escritor. “Por ejemplo, si fuéramos a hacer un podcast sobre la controversia de las terapias de conversión, pues que escuchen el podcast y terminen la transmisión sintiendo que conocen más, que está más preparado para discutir y hablar de ese tema. Que sienta que aprendió algo y que ve la vida de una manera diferente”.