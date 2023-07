“Past Lives”, filme que ya se exhibe en los cines de Fine Arts en Puerto Rico, es una cinta de una escala narrativa pequeña y una resonancia emocional gigantesca.

Clasificarlo como la exploración de un romance imposible no le hace justicia a todas las formas en que el guion y la dirección de Celine Song se toman la molestia de no sucumbir a ningún tipo de convención de genero cinematográfico en particular. Eso libera el filme para no tener que ser una sola cosa y poder captar la complejidad conflictiva de la experiencia del ser humano.

La magia particular de la película está en su toque delicado que se rehúsa presentar sus premisas al espectador en una bandeja de plata. El maravilloso trabajo de la dirección de Song con sus actores, Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro, logra que el filme sea una meditación sobre el destinos, las almas gemelas y el verdadero amor incondicional. Nada de lo que plantea el filme se puede simplificar a un sentimiento que se pueda resumir en una tarjeta de Hallmark o un refrán esotérico dentro de una galleta de la fortuna.

El filme arropa al espectador en las emociones de sus protagonistas lo cual garantiza una sensación de melancolía que perdura mucho después de que la trama llega a su conclusión.

“Past Lives” presenta la historia de Nora y Hae Song, dos amigos de infancia que parecen estar destinados a no poder estar juntos. Cuando el público los conoce los personajes están en Corea a punto de llegar a la adolescencia, con la posibilidad de un romance comenzando a convertirse en algo tangible. Esto no sucede porque los padres de Nora deciden emigrar a Canadá. Luego de esto la narrativa da un brinco a diez años después cuando los jóvenes reconectan a través de redes sociales justo cuando están a punto de comenzar sus carreras universitarias. Sin embargo, la vida no para de ponerle obstáculos en el camino, lo cual incluye la posibilidad de otras parejas románticas. Aún así, los protagonistas no pueden evitar seguir entrelazando sus vidas.

La parte mas interesante de la película es su ultima sección, cuando el guion parece destinado a tratar de crear tensión romántica con un triángulo amoroso tradicional. La forma en que Song evita esto como guionista y directora es simplemente exquisito. El trabajo impecable de John Magaro, quien tiene garantizada una nominación al Oscar de Mejor Actor de Reparto, abre la puerta para la temática más interesante de este filme.

Greta Lee y Teo Yoo protagonizan la cinta "Past Lives". (Suministrada)

Aquellos que crean en las almas gemelas y el destino, saldrán convencidos de que el filme reafirma esto en su historia central. Sin embargo, el filme también presenta una versión de lo que es el amor sin el andamiaje de expectativas o fantasías. Una propuesta practica, lógica e infinitamente conmovedora en su humanidad. Independientemente de cual sea su punto de vista sobre este tema, los últimos cinco minutos de este filme están destinados a romperle el corazón.