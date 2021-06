Luego de estar separada por varios meses de su esposo e hijos, debido a compromisos de trabajo, la actriz Roselyn Sánchez por fin logró reencontrarse con ellos en Puerto Rico. La puertorriqueña lleva desde el pasado 28 de abril grabando en Río Grande la serie “Fantasy Island”, que se estrenará el próximo 2 de agosto por el canal Fox. En esta serie, Sánchez caracterizará al personaje principal, Elena Roarke, quien es la sobrina lejana del papel que hizo famoso el actor Ricardo Montalbán a finales de la década de 1970.

Mientras su esposo, el actor Eric Winter, y sus hijos, Sebella Rose de 9 años, y Dylan Gabriel de 3, están de vacaciones en la isla, la actriz se ha mantenido trabajando de lunes a viernes y es los fines de semana cuando puede compartir con ellos todo el día. Momento que ha aprovechado para ir a la playa o montar a caballo, según ha compartido en las redes sociales. Esta dinámica, aunque cansona, le gusta a Sánchez. “Usualmente yo trabajo 14 horas al día, de lunes a viernes y no grabamos sábados ni domingos. Entonces los fines de semana, gracias a Dios, he podido compartir a tiempo completo con ellos”, explicó la productora. “Me canso mucho, porque los sábados y domingos tengo casi más trabajo con los niños, y llego los lunes a trabajar y no me sé ni una sola línea, pero me encanta”, indicó entre risas la puertorriqueña, cuyos hijos hablan español e inglés.

Estas semanas también han sido especiales, debido a que sus hijos han podido compartir también con la familia de Sánchez que vive en Puerto Rico. “Puerto Rico es mi país y mi familia es de aquí. Ha sido súper lindo poder estar trabajando y que también mis niños vean a sus abuelitos, que casi nunca los ven y que compartan con sus primitos”, añadió la también directora. “O sea, ha sido una experiencia bien gratificante para mi tanto en lo laboral, como en lo familiar”.

La grabación de la serie norteamericana debe concluir en la isla el 29 de julio, si todo corre con normalidad y no confrontan problemas con el COVID-19 o si no los atrasan las lluvias o eventos naturales.

En total, en esta primera temporada de “Fantasy Island”, se grabarán 10 capítulos, aunque a la artista no le molestaría que se renovara por muchas temporadas más. “Sería maravilloso, porque uno como actor, cuando entra en una serie, el sueño siempre es que pase las cinco temporadas para que vaya sindicación”, comentó Sánchez entre risas. “En cuestión de logística para mí, es un poco complicado, porque se grabaría en Puerto Rico y yo vivo con mi familia en Los Ángeles. Pero si tengo que moverme a trabajar a algún sitio de este mundo que no sea Los Ángeles, Puerto Rico es el lugar ideal”.

Personaje principal

A diferencia de lo que se pensaba, la nueva serie “Fantasy Island” es una reinterpretación de la versión original, que se hizo famosa por los gritos “el avión, el avión” de Tattoo. Según Sánchez, el programa mantendrá la misma estructura, en la cual en cada capítulo se presentarán unos personajes invitados que llegarán a la isla “administrada” por el personaje que interpreta y quienes buscarán una aventura o sanar. La isla les provee una lección a cada uno.

Algo que sí cambia con relación a la serie original es el personaje de Sánchez y que la mayor cantidad de escenas se grabaron en exterior en Puerto Rico.

Sobre qué le ha gustado de todo el proceso de grabación en la isla, la actriz aseguró que es la oportunidad de trabajar con personal puertorriqueño con el que había colaborado anteriormente. “Quitando a los directores y actores estrella, el ‘crew’ es casi 90 % puertorriqueño. Yo me emocioné cuando llegué, porque he trabajado con parte del personal desde la película “Cayo” (2005), de “Yellow” (2006), una película que produje y de “Sato”, el cortometraje que dirigí recientemente. O sea que yo me siento como en familia”, explicó.

Posponen grabación de película

Tal y como se había anunciado a principios de año, Sánchez iba a comenzar la grabación de lo que sería su primera incursión como directora en un largometraje. La película “Diario, mujer y café”, estaba pautada para comenzar la preproducción en mayo de este año y se iba a filmar a partir de principios de junio. Sin embargo, la intérprete no contaba con la invitación a participar de “Fantasy Island” como protagonista.

“En un principio, le dije a mi equipo de trabajo que durante los meses de verano no me pusieran más nada en mi agenda de trabajo, pero me di cuenta que mucho del ‘crew’ que quería usar en la película, así como lugares para grabar estaba tomados por la producción de ‘Fantasy Island’, por lo que me dije: ‘no puedo creer que este programa vino a hacer un conflicto para mí en mi vida’, comentó entre carcajadas. “Y de la nada, estoy acabando de trabajar en Miami, cuando recibí una llamada de mi agente para decirme que tenía una oferta para el personaje principal de la serie. No lo podía creer. Lo consulté con mi equipo y con mi esposo, me dijeron que estaba loca si dejaba pasar esta oportunidad. Fue así que decidimos posponer la película para más adelante en el año o a principios del próximo”.

Sánchez hizo hincapié en que una vez concluyan las grabaciones en Puerto Rico, necesita regresar a su casa en Los Ángeles para desconectarse y recargar baterías antes de continuar con sus compromisos profesionales. “Tengo el 2022 bastante comprometido. Pero para mí hacer ‘Diario, mujer y café’ es un sueño. Yo la escribí, me encanta, ya tenemos escogidos a todas las actrices y actores. O sea, que la tengo que hacer a como dé lugar”, recalcó. “Tuve que pedirles perdón a las actrices Marisé Álvarez, Karla Monroig y Ana Isabelle, porque uno como actor sabe que cuando te empiezan a cambiar de fechas, es complicado para todos. Pero gracias a Dios las cuatro entendieron y me apoyaron durante el proceso”.

Próximos proyectos

Antes de comenzar a grabar “Fantasy Island” en Puerto Rico, Sánchez estuvo en Miami grabando junto a Kate del Castillo la serie “Armas de Mujer” para la plataforma Peacock de NBC, la cual debe estrenar a finales de este año.

Por otro lado, la actriz también confirmó que el año próximo comenzarán a trabajar en la producción y grabación de una película para Netflix, basada en el libro “A Wedding to Die For”, de Leann Sweeney. “A mi esposo y a mí, se nos acercó un productor que tenía los derechos de una colección de siete libros que son de misterio y asesinatos, pero un poco de humor. A Netflix le gustó la propuesta y ahora mismo nos encontramos en el proceso de escribir el libreto. En ‘Spring Break’ tenemos planeado ir San Miguel de Allende en México a grabar la película. Al ser una serie de siete libros, creo que, si le va bien a la película, tiene posibilidades de que se graben más películas”, precisó.