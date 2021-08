La presencia del COVID-19 continúa afectando directamente a la sociedad y, muy en particular, a la industria de espectáculos en Puerto Rico. El ejemplo más cercano ocurrió ayer domingo, durante el concierto del cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, cuando el inicio del concierto se atrasó unas dos horas.

La razón que provocó este atraso fue la presencia de tres músicos que estaban vacunados contra el COVID-9 solamente con una dosis, cuando el Coliseo de Puerto Rico había indicado en todo momento que este concierto era para vacunados al 100 por ciento.

Según indicó Rolando Santos, hijo, productor del espectáculo, los músicos ya estaban en el Coliseo de Puerto Rico a las 2:00 p.m. para comenzar con las pruebas de sonido. En ese momento, el propio productor les pidió a todos ellos que le mostrara las tarjetas de vacunación y las pruebas negativas de COVID-19 con menos de 48 horas. Es ahí que Santos se percata que tres de los músicos, incluyendo al director musical y pianista, el baterista y el percusionista, solamente tenían una dosis de la vacuna de Pfizer. Santos relató que, sin perder tiempo, se acercó a Frances Meléndez, quien trabaja en la administración del Coliseo de Puerto Rico y le notificó la situación, ofreciéndole también las pruebas negativas. Según alega el productor, la Orden Ejecutiva más reciente emitida por el gobernador Pedro Pierluisi, permitía la participación de personas en eventos cerrados con una prueba negativa de COVID-19 con menos de 48 horas de emitida.

Sin embargo, Santos narró que, a pesar de que Meléndez pasó la información sumamente rápido, no fue hasta casi las 5:00 p.m. que se le notificó que los músicos no podían participar del concierto al no estar vacunados. En ese momento el productor comenzó a hacer llamadas para ver si podía comunicarse directamente con el secretario de Salud, Carlos Mellado, o el Gobernador de Puerto Rico para ver si podían aclarar las directrices de la orden ejecutiva. Sus llamadas no fueron fructíferas, por lo que también miró como alternativa sustituir a los músicos, aunque sabía que esto iba a ser casi imposible dado el poco tiempo que tenían.

Para el administrador del Coliseo de Puerto Rico, Jorge Pérez, la situación y la toma de decisión para no permitir a los músicos vacunados con una sola dosis fue clara desde el principio. “El concierto de José Luis Rodríguez fue promocionado en todo momento de que iba a ser exclusivamente para personas vacunadas. No había duda de que era exclusivamente para vacunados y eso lo sabía la producción cuando firmamos los contratos”, indicó Pérez, quien es gerente general de ASM Global, empresa a cargo del Coliseo de Puerto Rico. “Esto surgió a horas del evento, así que nos puso en una situación donde necesitábamos informarle al Departamento de Salud, ya que la aprobación y la configuración de los asientos en arena que teníamos era para un espectáculo solamente para vacunados. Para no comprometer al resto del público, acordamos convertir la configuración a un evento con distanciamiento social, por lo que el personal del Coliseo tuvo que mover las sillas en un tiempo sumamente rápido y corto”.

El personal del Departamento de Salud que atendió la situación estuvo de acuerdo con la decisión que tomó la administración del Coliseo y la producción del evento. “Ese evento en particular se anunció como uno donde el 100 por ciento de los asistentes iban a estar vacunados. No obstante, como el evento no estaba vendido completamente y dado que había varias personas sin la vacuna completada, se ajustó a un espectáculo con distanciamiento social y a un cincuenta por ciento de capacidad”, comentó Lisdian Acevedo, portavoz de prensa del Departamento de Salud. “El Departamento de Salud ha estado trabajando de la mano con los administradores desde el primer día que se abrió el Coliseo de Puerto Rico a espectáculos, al igual que en el Coca-Cola Music Hall, colaborando en conjunto para garantizar la entrada de las personas que son vacunadas”.

Según Santos, en el caso de las personas que iban a trabajar en el espectáculo, incluyendo a los músicos se les había pasado la Orden Ejecutiva más reciente con los requisitos para tomar parte de un evento en un lugar cerrado. “Yo soy provacunación. Yo no quería que nadie pasara sin vacuna, pero obviamente con los músicos no puedo tener ese control. Yo les notifiqué de acuerdo a la orden ejecutiva vigente, para que estuvieran todos en la ruta correcta, y, como dije, todos cumplieron con las pruebas negativas de COVID-19 con menos de 48 horas de vigencia”.

Según el productor, el hecho de que el concierto no estuviera vendido en su totalidad, les ayudó para poder reacomodar a las personas lo mejor posible. Este cambio, provocó que se atrasara la hora entrada del público, así como del inicio del concierto. Al final, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo de calidad y bien montado, según detalló Santos.

Pérez dejó claro que todos los eventos dentro del Coliseo de Puerto Rico continuarán siendo solamente para vacunados. “Además de los métodos que se establecen en la Orden Ejecutiva 2021-063 para dejar entrar a las personas a los espectáculos, también especifica que los operadores privados pueden tomar unas medidas más restrictivas. En el caso de nosotros, vamos a seguir con la política de que todos los eventos en el Coliseo de Puerto Rico y en el Coca Cola Music Hall van a ser solamente para vacunados”, especificó Pérez. “Para que tengan una idea, en las pasadas semanas hemos tenido un sinnúmero de eventos, entre conciertos y juegos de baloncesto, entre los dos ‘venues’ y no hemos tenido un solo brote de COVID-19 en nuestras instalaciones, precisamente por ser estrictos y esto no va a cambiar”.

Qué harán de ahora en adelante

Tanto la gerencia del Coliseo de Puerto Rico, como los productores del espectáculo tomarán medidas para que una situación como esta, no vuelva a pasar. Por ejemplo, según Pérez, ajustarán sus protocolos y les pedirán a los productores de espectáculos que envíen las pruebas de vacunación de todo el personal que estará trabajando en el mismo con más tiempo de anticipación. “Sin embargo, esto no significará que comoquiera el día del espectáculo las personas no tengan que presentar sus tarjetas de vacunación en el punto de chequeo y validación”, añadió Pérez, quien también está encargado de la administración del Centro de Convenciones y del Coca-Cola Music Hall. “Ahora bien, vamos a buscar la manera de poder agilizar el proceso y que la producción sepa cuáles son los documentos exactos que se deben presentar”.

En el caso del productor del concierto de José Luis Rodríguez, toda esta situación también lo va a llevar a ajustar su metodología a la hora de comunicarse con los artistas, músicos y personal de la producción. “De ahora en adelante, voy a solicitar con por lo menos 30 días de antelación al espectáculo evidencia de que todo el mundo tenga sus vacunas completas. Pueden estar seguro que en una producción mía esto no vuelve a ocurrir”, manifestó Santos.

Público bajo el sol

Uno de los detalles que los productores más lamentan de toda esta situación, fue el tiempo que pasó el público a las afueras del Coliseo bajo el sol y con calor. “Lo que no entiendo es cómo, habiendo allí público mayor en su mayoría, lo dejas debajo de ese sol y con calor. Allí había gente desde las 4:00 p.m. en la fila”, indicó Angie García, quien fue otra de las productoras del evento. “Entiendo que mientras se solucionaba el asunto, los debieron dejar entrar al Coliseo. Si había que cancelar el evento, se les hubiera informado al público a través de los maestros de ceremonia Deddie Romero y Red Shadow, quienes estaban allí trabajando”.

Ante esta crítica, Pérez comentó que utilizarán esta experiencia como aprendizaje para que no vuelva a ocurrir algo similar. “Este fue uno de los aprendizajes. Siempre estuvimos pendientes y preocupados al público, y le sacamos botellas de agua en varias ocasiones. En ese momento estábamos buscando alternativas con el Departamento de Salud y la producción, y optamos de que no entrara nadie. Entendíamos que, si dejábamos entrar a un grupo, lo íbamos a tener que hacer con todo el público que estaba afuera”, explicó el gerente general de ASM Group en Puerto Rico. “El COVID-19 ha traído un nuevo mundo y ciertamente han ocurrido unas situaciones que no son parte de nuestro día a día y no son parte de nuestros protocolos”.