El actor Bradley Welsh, quien participó en la secuela de "Trainspotting" (1996), falleció el pasado miércoles tras recibir una serie de disparos en Edimburgo.

Según reportan los medios británicos, el intérprete de 42 años y excampeón de boxeo de peso ligero de Reino Unido, fue atacado cerca de su casa en Chester Street.

La Policía ya se encuentra investigando el crimen para dar con los autores.

"Los agentes seguirán en la zona para interrogar a los vecinos, ofrecer tranquilidad y recopilar información que pueda ayudar en esta investigación. Cualquier persona que crea que tiene información relevante, debe comunicarse con la Policía de inmediato", indicaron los agentes de seguridad escoceses a través de un comunicado.

"Bradley John Welsh, mi corazón está roto. Adiós, mi increíble y hermoso amigo. Gracias por hacerme mejor persona y ayudarme a ver el mundo de manera más amable y sabia", escribió el autor de la novela "Trainspotting", Irvine Welsh, en su cuenta de Twitter.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. ?? pic.twitter.com/3duKqBxvxO — Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 18 de abril de 2019

Bradley Welsh interpretó a Doyle en "Trainspotting 2" (2017), la que al igual que su primera versión, estuvo dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor.