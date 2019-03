La actriz y presentadora puertorriqueña, Adamari López, ya decidió el día que desea comenzar a llamar “esposo” a su pareja y padre de su hija, Toni Costa.

Los artistas escogieron la fecha especial en la que desean darse el sí frente a amigos, familiares y, por supuesto, la pequeña Alaia.

“Planes de la boda es que ya por lo menos Toni y yo hicimos lo que nosotros entendemos una pequeña lista de invitados, y que escogimos un día. No sabemos si vamos a encontrar lugar para ese día, pero tenemos un día que ya nos gusta y que pensamos es el día ideal”, contó Adamari en una entrevista que ofreció al desfilar por la alfombra roja de las 25 mujeres más poderosas de People enespañol.

El vídeo con las expresiones de la presentadora del programa “Un Nuevo Día”, transmitido por Telemundo, fue publicado en el sitio web de la revista.

Respecto a los detalles del lugar para celebrar la que será su segunda boda (la primera fue con el cantante Luis Fonsi), Adamari comentó que tiene que averiguar qué espacio consigue.

Y el ajuar para este evento, tan esperado por los seguidores de la pareja, también es una incógnita por el momento. Sin embargo, adelantó que desea vestir algo “diferente a lo que la gente está acostumbrada”.