Tras una semana de espera por los resultados de la prueba del COVID-19, la animadora puertorriqueña Adamari López confirmó que dio negativo.

“Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el #coronavirus y como esperaba salieron NEGATIVAS!!! Sigamos tomando las medidas de precaución recomendada por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en @unnuevodia para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. Los quiero mucho! #FamiliaCostaLopez #covid_19 #quedateencasa #unnuevodia”, lee la publicación de la boricua en su cuenta de Instagram.

La también actriz y conductora del matutino “Un nuevo día” de la cadena Telemundo se realizó la prueba luego de haber estado en un lugar donde había otra persona que dio positivo al virus que ha generado una pandemia de alcance global. Esta razón la llevó a ausentarse del programa al que se reincorporará la próxima semana.