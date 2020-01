La actriz y presentadora Adamari López pidió ayer que sus seguidores se unan a su reto de bajar de peso para mejorar su salud en el 2020.

La animadora de “Un Nuevo Día” de Telemundo hizo la petición a sus fanáticos a través de las redes sociales del espacio televisivo. Para poder cumplir con su resolución de perder peso anunció hoy que es la nueva embajadora latina de Weight Watchers.

“Este año en el 2020 he decido que quiero mejorar mi salud. Quiero estar mejor y dedicarle más tiempo a estar consciente de lo importante que es alimentarme bien y de hacer ejercicios. He decidido entrar a un plan de alimentación donde pueda incluir más cosas sanas… me gustaría bajar de peso. Espero que me acompañen a través de las redes s0ciales de cómo voy haciendo una rutina de ejercicios”, expresó López en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de “Un Nuevo Día”.

Esta mañana, la animadora boricua compartió el encuentro exclusivo que tuvo con la presentadora, actriz y productora Oprah Winfrey, quien la exhortó y la animó a para cumplir el reto de perder peso. La animadora estadounidense es la imagen de la nueva campaña de Weight Watchers para este año. La famosa está a cargo de motivar a quienes se suman al reto a través de una serie de autorreflexiones, que conducirán a un plan personal de acción 2020. La gira de conferencias, titulada. "La visión 2020 de Oprah: Con el foco en tu vida" trata de en un día de charlas de inspiración y crecimiento personal.

"Gracias por ayudar a empoderar a las mujeres latinas", le expresó López a Winfrey, mientras se confundía en un abrazo.

López reconoció que necesita modificar su estilo de vida para poder tener más tiempo de calidad con su hija Alaïa y su pareja Toni Costa.