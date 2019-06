"Me despertaba y sentía que estaba cubierta en alquitrán, y no era la primera vez que experimentaba depresión así que pensé 'ok, esto se siente familiar, estoy deprimida", cuenta el ícono de los 90 Alanis Morissette en la revista Self dedicada a su tercer embarazo.

La cantante posa con su panza y aprovecha para contar su experiencia y explicar qué significa ser madre para ella.

"Siempre quise tener tres hijos, y después tuve algunos desafíos y pérdidas que me hicieron creer que no era posible", cuenta y agrega lo importante que fue encontrar profesionales que entendieran su caso y le sacaran peso a su edad.

"Al conocer a los médicos, decía que quería ser madre a los 40 con timidez, pero me enseñaron que hoy es una edad promedio", detalla la cantante casada con el rapero Treadway.

Lo que diferencia este embarazo de sus anteriores (los de Ever Imre de ocho años y Onyx Solace que acaba de cumplir tres), es que en este se da más cuenta de lo que sucede con su cuerpo.

Pero eso no quiere decir que no sienta miedo por el fantasma de la depresión postparto.

"Sentí tanto dolor y miedo. Busqué y recé por este embarazo y aprendí mucho del cuerpo, su bioquímica, inmunidad y ginecología en el proceso. Fueron enseñanza tortuosa y un proceso perseverante lleno de pérdida", cuenta Alanis.