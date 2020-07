Luego de haber enfrentado la muerte de su hija, problemas de salud y su divorcio en el 2011, sumado a la trágica pérdida de su progenitora en el 2016, nada se sabía de la vida amorosa de la Miss Puerto Rico Universe 2004, Alba Reyes, hasta el día de hoy que publicó una fotografía acompañada de una persona que la abraza y besa en la mejilla.

“Llevo semanas debatiendo entre si compartir esta foto o no. No recuerdo la última vez que compartí una foto de mi vida romántica, porque es algo que mantengo estrictamente privado por muchas razones. Primero porque me da terror que no funcione y tener que dar explicaciones, además porque honestamente me da miedo que me lo salen y por respeto a la privacidad de la otra persona”, escribió la beldad boricua en su cuenta de Facebook.

Aún así, a Reyes no lo importó y compartió la imagen que ya cuenta con cientos de reacciones y comentarios de felicitación.

“¿Sabes qué? Ustedes han estado conmigo en los últimos años, quizás en los peores de mi vida. Han sido cuatro años de muchas batallas… y la batalla que no termina por intentar recuperar mi vida o debería decir reconstruirla. Han sido testigos de mis lágrimas, miedos, frustraciones, así que creo que deben ser testigos cuando también tengo razones extra para sonreír”, continuó la modelo.

El 3 de junio de 2016, la también empresaria enfrentó el asesinato de su mamá -Elena Santos Agosto- en su hogar ubicado en la urbanización Treasure Valle en Cidra. Desde entonces, Reyes se ha visto en una lucha incansable por hacerle justicia a la vida de su progenitora.

“Llevo muchos años sola. No creo que nadie necesite de una pareja para vivir o para ser feliz. Cada uno es responsable de su propia felicidad y se puede ser feliz estando solos, de hecho, si no somos felices solos, no lo seremos con alguien más. Pero según llegan personas que nos causan lágrimas, también llegan personas que nos causan sonrisas. Aquí les comparto una de esas sonrisas”, sostuvo.

La representante de Cidra en el certamen Miss Universe Puerto Rico 2004 y segunda finalista en el Miss Universe de ese año, aseguró está viviendo una etapa diferente y bonita.