La animadora y actriz Alexandra Fuentes regresa con la comedia “La Casi Casi Primera Dama” para culminar una etapa teatral que se ha disfrutado a cabalidad y que le permitió establecer el récord de stand up comedy en la cartelera local.

En el tintero quedaron las funciones 49 y 50, ambas vendidas en su totalidad y que tras el paso del huracán María en septiembre del 2017 la presentadora de televisión optó por no hacerlas y devolver el dinero a sus seguidores, ya que según aseguró “no había ánimos para hacerlas”.

Durante ese periodo hasta el presente, Fuentes apostó con éxito a otras producciones como fueron “Hijas de su madre”, “Enchismás” y “Daniel el travieso”. Sin embargo, al salir a la calle la gente le pedía que volviera a las tablas con el libreto que cuenta las vivencias de ella y su esposo David Bernier en la pasada campaña electoral como candidato a la gobernación. La comedia fue vista por más de 60,000 personas en las 48 funciones.

Para complacer a todos sus seguidores la animadora regresó a los camerinos del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré para darle vida a la pieza cómica que integrará temas de la actualidad, situaciones jocosas y las experiencias dentro del mundo de la política.

“En la calle la gente siempre me preguntaba qué cuándo volvía, que no la pudieron ver. En esta ronda vamos a completar las 56 funciones. Vamos a utilizar la columna vertebral de la Casi casi… las historias de mi casa, el día de las elecciones, la campaña, cosas que nos decían en la calle, situaciones que aunque las cuentes en diez años van a continuar siendo graciosas. Sí hemos hecho algunas modificaciones de cosas que ya no van a estar por ejemplo el vaso de Aníbal (Vilá) que son chistes que hay que reevaluar. Claro que vamos a añadir algunas de cosas, cerca de un 35% de nuevas anécdotas”, indicó la animadora de “Alexandra a las 12”, espacio de Telemundo.

En esa línea, y sin entrar en muchos detalles, la animadora afirmó que pudiese sacarle partido a la reciente encuesta de El Nuevo Día, que coloca nuevamente a Bernier en la carrera política sin ser un candidato oficial por el Partido Popular Democrático (PPD) para las próximas elecciones.

“Vamos a tener algo de eso y de otras cosas, porque esto es una obra que se remonta a casi dos años y medio. Así que en algunos momentos me saldré de ese tiempo para tirar alguna cosita de la actualidad sin ser un despliegue muy amplio”, comentó la madre de Adrián y Miranda, ambos niños famosos en las redes sociales por su naturalidad, ocurrencias y talento.

Ante la pregunta de qué le pareció el resultado de la encuesta de El Nuevo Día, la artista recibió con beneplácito el cariño de la gente sin inmiscuirse en aspectos políticos.

“Sé que la gente quiere mucho a mi marido. No hay forma de que uno no se sienta feliz cuando te sientes querido y la gente te lo demuestra con mucho cariño”, aseguró entre risas.

De hecho muchas de las experiencias narradas en la obra fueron descritas y añadidas por Bernier, quien le "puso su pique".

A la temporada de la comedia se integran los actores Herbert Cruz y Adrián García. Las primeras funciones serán el viernes, 31 de mayo, sábado, 1 de junio a las 8:30 p.m. y domingo, 2 de junio a las 5:00 p.m..

Luego del área metropolitana, se presentará el sábado, 8 de junio a las 8:30 p.m. en el Teatro La Perla de Ponce. A Mayagüez llegará el sábado, 15 de junio a las 8:30 p.m. y el domingo, 16 de junio a las 5:00 p.m. en el Teatro Yagüez.

El gran cierre de esta temporada, será el sábado, 29 de junio a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.