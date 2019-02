El actor Carlos Merced continúa a la espera por un donante de riñón; una espera angustiosa que solo la aminora la risa de su nieta de dos años Giulia, de su única hija Andrea.

“Hay días que amanezco desanimado porque la espera desespera, pero no me voy a rendir, ahora tengo una razón mayor para vivir que es mi nieta, es mi medicina, la luz de mis ojos. Esa niña llega a mi casa y a mí se me quita todo. Quiero que Dios me dé la oportunidad de estar vivo para poder verla crecer, para poder ayudar en su crianza y en sus estudios. Entiendo que tengo todavía tiempo para ser útil, solo tengo 56 años y mucho por hacer”, compartió el también profesor de teatro, quien hace unos años fue intervenido por un trasplante de hígado.

Y es que el comediante residente en Orlando no necesita uno sino dos riñones, pues ambos órganos se han afectado. Merced recibe diálisis tres veces por semana por espacio de cuatro horas cada día.

“El procedimiento se completa de dos maneras, por un donante vivo compatible, o una persona fallecida o con muerte cerebral. Es duro para uno sobrevivir cuando tienes riñones que no funcionan. Es un proceso nuevo para mí que nunca había experimentado y que resulta un poco tedioso, que causa ansiedad, pero ya llevo esto desde agosto y me estoy acostumbrando. Tengo la fe que en un futuro, no muy lejano, pueda tener el trasplante”.

Merced no está activo en las tablas por su condición de salud, mas tiene en agenda escribir un libro sobre las experiencias vividas.

“Quiero seguir ayudando gente y no puedo mostrar tristezas. Hay muchos que están pendientes a mí y que yo le sirvo de estímulo, de motivación. Personas que dicen, ‘pero si él está pasando por algo tan fuerte y está sonriendo yo también puedo. Gente que necesita ese empujoncito y Dios me está usando para ayudarlos’ ”.

Pese a sus dificultades, el actor no recrimina. “No me puedo preguntar porqué, sino para qué y entiendo que esto es parte del propósito de Dios en mi vida. Él me está preparando para ayudar a otras personas que quizá no tengan la fortaleza que he tenido que adquirir para poder lidiar con situaciones como esta. Dios me escogió entre tanta gente para poder pasar por esto y seguir ayudando. Los que somos creyentes sabemos que después de una prueba como esta viene una gran bendición”.

Añadió, “quiero agradecer a toda la gente hermosa de mi bella isla, siempre pendiente a mi salud, pero lo que más pido es que siempre me mantengan en sus corazones”.