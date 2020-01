La cantante y actriz Ana Isabelle se prepara para interpretar a “Vanessa” en la puesta en escena de la obra “In the Heights” en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce a partir el próximo 7 de mayo.

Para ella se trata de un personaje importante en su carrera, ya que hace ya varios años audicionó para ese papel y, aunque no fue seleccionada para interpretarlo en Broadway, esa experiencia la motivó a buscar nuevos caminos en el teatro en Nueva York.

“Me lleno de ilusión porque ese personaje lo he querido interpretar hace muchos años. Hace varios años, cuando estaban buscando el segundo elenco de la obra en Broadway, audicioné frente a Lin Manuel para ese mismo personaje. Fue increíble estar en esa última ronda, me invitaron a ver show en Broadway con el elenco original. No logré el papel, pero una gran motivación. Porque, si estando en Puerto Rico pude llegar a la ronda final, debía tomar el riesgo de irme a Nueva York y ver lo que podía pasar”, comentó la actriz.

Luego de no ser escogida, la actriz esa audición, Ana Isabelle se mudó a Nueva York y desde allí ha logrado grandes experiencias en el teatro. A finales de 2017 protagonizó el afamado musical “Evita” en el Teatro Asolo Rep, en Florida; en el 2018 interpretó el papel de “Anita” en una exitosa temporada con el musical “West Side Story” en el teatro Guthrie en Minnesota; y también formó parte del musical “off Broadway”, “I Like It Like That”, en Nueva York.

Tanto en ‘Evita’ como ‘West Side Story’ en más de 100 shows ‘sold out’ tuvo la oportunidad de recaudar dinero para ayudar a Puerto Rico luego del paso del huracán María.

El año pasado, la actriz participó en la grabación de una nueva versión para cine de “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg y que se estrenará a finales de 2020.

No obstante, a pesar de toda la alegría y el orgullo que le han dado estos proyectos antes mencionados, a Ana Isabelle le ilusiona mucho interpretar a “Vanessa” en la obra “In the Heights” por muchas razones.

“Fue el personaje que me ofrecieron cuando audicioné en Puerto Rico para Broadway. Ver el personaje de Vanessa fue ver a alguien bien parecido a mí en la coquetería, la chispa del boricua. Vanessa es luchadora, soñadora ‘echá pal’ante’. Es la coqueta del barrio, alguien a quien todo el mundo quiere y conoce. Me encantan las canciones que tiene en el musical y la historia que ella representa”, explicó, quien durante este año espera participar en otros proyectos de gran importancia.

Otra de las razones es que regresa a su isla a trabajar con y para su gente.

“Volver a trabajar con Éktor Rivera es maravilloso. Hicimos ‘High School Musicalon Stage’ y lo adoro”, dijo.

La actriz también catalogó esta oportunidad de actuar en “In the Heights” como “una experiencia bien bonita” regresar a compartir en Puerto Rico todo el crecimiento que ha tenido a nivel internacional.

“Espero compartir todas las noches con el público y gozármelo. Me emociona pensar que voy a estar cerca de mi familia, que mis fans de Puerto Rico me puedan ver en escenario puertorriqueño”, comentó con emoción.

Para Ana Isabelle, es importante llevar un poco de alegría al pueblo luego del terremoto ocurrido el pasado 7 de enero en la isla, el cual vivió en su hogar en Caguas, pues se encontraba pasando las vacaciones navideñas en familia.

“Estoy orando mucho, muy pendiente a las noticias, pero sib alarmarme demás. También estoy exhortando a las personas que sigan su vida. Aquí en Nueva York va a haber un recogido de alimentos y estoy planificando algo con mi fan club cuando vaya a Puerto Rico”, concluyó.

“In the Heights” en Puerto Rico

Este musical -creado por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda- llegará a la isla el próximo mes de mayo. “In the Heights” cuenta la historia de “sueños y frustraciones que experimentan los inmigrantes latinos en la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos”.

La obra también contará con la participación de Jasond Calderón, Éktor Rivera, Dagmar Rivera, Tony Chiroldes, Denise Quiñones, Sara Jarque, Didi Romero, Amanda Rivera, Felipe Albors, Michelle Brava y Juan Pablo Díaz.

La dirección musical está a cargo del maestro Cucco Peña, y coreografía y dirección general de Marcos Santana.