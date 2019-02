Andy Anderson exintegrante de la banda británica The Cure anunció a través de su cuenta de Facebook que los médicos le diagnosticaron cáncer en etapa terminal y que está muy conscicente de si situación.

El exbaterista de 68 años recurrió a la red social para dar a conocer la noticia y dejar muy claro que no quiere convertirse en una carga para su familia ante esa situación.

"Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo; cubre totalmente el interior de mi cuerpo. Me encuentro muy bien y estoy consciente de mi situación", destaca el mensaje publicado por el músico británico.

Anderson aseguró que no soportaría quedar en estado vegetativo y que su familia sufriera por eso, y peor aún ser una carga para sus seres queridos, en caso de que tengan de recurrir a una reanimación.

"He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación", comentó el exbaterista.

"La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado. Por favor, no se desanimen, sean positivos", destaca el comunicado de Anderson.

En su mensaje asegura que esa situació que enfrenta solo es una experiencia de vida y los obstáculos que va poniendo la vida

"Yo definitivamente soy y positivo sobre la situación. Bueno eso es todo por ahora. Bien gente. Gracias a todos por los buenos deseos. Los amo a todos, y están muy, muy cerca de mi corazón y ahí se quedarán para siempre. De cualquier manera, quédense bien ustedes mismos. Nos vemos pronto", concluye en emotivo mensaje de Anderson.

El exbaterista no dio más detalles del tipo de cáncer que padece.

Sus fans no han tardado en enviarle buenos deseos y su apoyo al músico británico.

"Mis plegarias están contigo", posteó el usuario Arthur Alvarado.

"Los guerreros viven para siempre y tu música. Mi corazón está contigo siempre. Eres el mejor Andy, mi ídolo", aseguró el usuario Machin Rin Gabo Armani.

"El amor, la esperanza y la buena vibra. Dios te bendiga hoy y siempre", aseguró el usuario Jorge Silva.

"Nunca te he conocido, pero tu situación me duele en el corazón. Te mando todo mi amor. Encontrarás la paz", aseguró el usuario Andres Ruiz.

"Gracias por toda la buena musica que hicieron. Siempre estaras presente en el stereo de mi coche y en mi corazón", comentó el usuario Uriel Hdz Colorado.