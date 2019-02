Un día después de que la revista Hola publicara que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera se separaron desde diciembre pasado, fue la propia ex primera dama quien quiso terminar con la serie de rumores sobre su situación y recurrió a sus redes sociales para anunciar su divorcio.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme", destaca el comunicado que compartió Rivera en sus redes sociales.

"A mi esposo, siempre le entregue con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre", precisó "La Gaviota", como se le conoce por el personaje que interpretó en la telenovela "Destilando Amor".

Rivera explicó que ahora está dedicada a su mejor papel que es el de mamá, además de que desea regresar a la actuación.

"Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional", indicó la actriz mexicana.

"Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente. Angélica Rivera", finaliza el comunicado.

Y es que desde hace meses han circulado rumores sobre el distanciamiento de Peña Nieto y Rivera, pero apenas ayer la revista Hola publicó que la pareja ya no vivía bajo el mismo techo.

La revista publicó en su portada una fotografía del exmandatario mexicano y la actriz con el título: "Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en diciembre".

La publicación cita a fuentes allegadas a la pareja, quienes no dan detalles si ya comenzaron el proceso de divorcio.

Pero sí dejaron claro que Peña Nieto y Rivera quedaron en buenos términos.

La última vez que aparecieron en público fue el pasado 11 de enero en los funerales del exgobernador del Estado de México Alfredo del Mazo.

Peña Nieto dejó de ser presidente el pasado 30 noviembre y ha mantenido un perfil bajo.

Sin embargo, los rumores sobre su separación con Rivera tomaron fuerza luego de que la revista Quien lo captara en España junto a la modelo mexicana Tania Ruiz.

Además de que Angélica Rivera se ha mudado a Los Ángeles, California, junto con sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina, producto de su primer matrimonio con el productor mexicano José Alberto Castro, hermano de Verónica Castro.

Peña Nieto y Rivera se casaron a finales del 2010.

Apenas, la presentadora María Celeste Arrarás dijo que Rivera le pidió que no hiciera caso de todo lo que se veía en la televisión sobre su divorcio.

Fue a través del programa "Al Rojo Vivo", que se transmite por la cadena Telemundo, que Arrarás reveló su encuentro casual con la exprimera dama de México, aunque no precisó la fecha.

"Nos encontramos, nos saludamos, y se detuvo un momentito y me dijo estas palabras textuales que las apunté porque quiero ser bien seria con las palabras de ella, me dijo: ‘María Celeste, no todo lo que se dice en televisión es cierto’", expresó la presentadora.

Arrarás dijo que vio a la actriz mexicana feliz y que lucía "estupenda".

“Solamente me dijo: ‘Algún día voy a dar mi versión y verán que todo es diferente’”, precisó Arrarás sobre su encuentro con Rivera.