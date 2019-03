Angelique Boyer sorprendió a sus fans y a los representantes de la prensa durante su paso por la alfombra azul, previo a la entrega de los premios TV y Novelas en México, por su pronunciado escote, y es que la actriz después aclaró que se lo había puesto al revés.

Y es que la artista de 30 años se robó las miradas en la alfombra azul al desfilar con un vestido dorado, con aplicaciones de pedrería y transparencias, y un gran escote en "V". Junto a ella estuvo en todo momento su novio, el actor argentino Sebastián Rulli.

En las imágenes que circulan en la prensa mexicana y en las redes sociales, se ve a la estrella de telenovelas posar feliz con su vestido, que con solo unas aplicaciones de pedrería le cubrían un poco sus senos, pero la mayor parte de su pecho y abdomen quedaban solo con transparencias.

Ver esta publicación en Instagram (Sebastian le gustó??) Que mirada @angeliqueboyer ?????? . . . [email protected] @sebastianrulli #angeliqueboyer #Sebastianrulli #novelasdatarde #sbt#sbtonline #sbtnaweb#sbtnovelas #teresa#novelateresa #novela#new#love #telenovelasmexicanas #tresvezesana#rulliboyer #telenovelas#Arthur #oqueavidameroubou #casal#ídolo#ídolos#fã #novelasmexicanas#teresa #tresvezesana#televisa #elultimodragon Una publicación compartida de fã clube RulliBoyer?? (@mi_rulliboyer) el 11 Mar, 2019 a las 12:37 PDT

Pero luego, la actriz apareció entre el público con el mismo vestido, pero ya no lucía el escote y es que ya se lo había puesto de la forma correcta, como ella misma lo declaró a la revista People.

Explicó que al principio sí le pareció un poco raro, pero a pesar de lo pronunciado del escote, no le pareció tan escándaloso, así que que se lo puso y salió a lucir su curvilíneo cuerpo.

“Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo perfecto", declaró la protagonista de "Amar a muerte".

"Pero la verdad es que cuando me lo puse hoy dije ‘le faltan piedritas. Yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente. En realidad igual me cerró, eso es lo mejor, igual me quedó, pero estaba un poquito escotada”, comenzó la joven actriz.

Pero luego se dio cuenta que lo tenía al revés y le pidió a su novio ayudarla a cambiarse.

Ya en la ceremonia de la entrega de los premios TV y Novelas, que reconoce a lo mejor de las producciones de la cadena Televisa, Boyer lució de forma correcta la prenda.

Ver esta publicación en Instagram Muchas felicidades para nuestra reina @angeliqueboyer quien hoy gano el premio como Mejor Actriz (Lucia Borges) en #AmarAMuerte ???? {#AngeliqueBoyer #premiostvynovelas2019} Una publicación compartida de fanboyerrulli ?? (@fanboyerrulli) el 10 Mar, 2019 a las 10:23 PDT

El vestido de Boyer fue una creación de la firma mexicana Víctor y Jesse, publicó la revista Hola.