Marjorie de Sousa reveló que a pesar de los problemas legales que enfrenta con Julián Gil, el padre de su hijo Matías Gregorio, cerrará el año en paz.

“Estoy cumpliendo metas y cumpliendo sueños. Estoy feliz y en paz, tengo mucha tranquilidad en mi corazón y mi familia está bien”, aseguró la actriz venezolana.

La venezolana comentó ante la prensa que su familia es muy unida pese a la distancia y que ama a sus sobrinos. “Diosito qué más nos puede regalar que no sea salud y unión. A pesar de no estar en el mismo país, estamos muy unidos. No ha sido fácil pero tampoco imposible”.

De Sousa hace días dijo que regalará juguetes a una casa hogar, para celebrar con ellos las fiestas navideñas y confesó que es la primera vez que lo hace con su hijo y que estos pequeños no tienen mamá y papá, por ello el interés de la venezolana de hacer este bello gesto.

También llevará piñatas y aseguró encontrarse emocionada, ya que trata de enseñarle también a su hijo ser más humanos y ayudar a los demás, así terminó su entrevista.