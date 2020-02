Ciudad de México - Aracely Arámbula dejó en claro que ya no quiere que se le relacione con Luis Miguel, con quien estuvo casada de 2005 a 2009, y desde ahora hablará exclusivamente de su carrera y nuevos proyectos.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz habló sobre su gira por el norte del país y Estados Unidos, así como del estreno de la segunda temporada de "La Doña", pero al ser cuestionada sobre "El Sol", Arámbula exteriorizó su descontento.

"Yo voy a hablar de mi gira, de mi carrera, porque me ha costado mucho formar mi carrera como para que me estén preguntando por otra persona de la que nunca habló, no es el tema de hoy", se escucha decir a la actriz en un vídeo compartido por Eden Dorantes.

A pesar de la indicación, los reporteros continuaron mencionando a Luis Miguel, por lo que Arámbula optó por ignorar las preguntas y continuar hablando sobre la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cabronas?".