Luego de dos años de relación, Kylie Jenner y Travis Scott han puesto un alto a su relación, según informa el sitio web estadounidense TMZ.

Fuentes conectadas con la pareja han asegurado que Kylie y Travis no han estado juntos públicamente desde que debutó el documental "Look Mom, I Can Fly", el cual se llevó a cabo en Santa Mónica, California, el pasado 26 de agosto.

En dicho evento, la pareja se presentó como todo una familia junto a su hija Stormi, pero desde entonces las cosas se han enfriado.

Asimismo, la fuente señaló que ambos han intentado que la relación funcione, pero no han obtenido éxito por ese motivo decidieron separarse, al menos por ahora.

Lo que no se ha especificado es si esta supuesta separación ya es definitiva o es temporal como lo ha comentado una fuente cercana a la familia.

"Kylie y Travis no están oficialmente renunciando a su relación, pero están dándose un espacio", compartió una fuente con E! News. "No es una división firme. Han estado peleando de nuevo, pero todavía se han visto en este último mes", agregó.

"Pelean por cosas ridículas y Kylie puede ser muy escéptica acerca de Travis. Él ha estado estresado por lanzar nueva música”, detalló el informante.

Las dos celebridades sintieron que era mejor para ellos quedarse en lugares separados para que las cosas se enfriaran. "Travis se ha estado quedando en su casa en Beverly Hills y Kylie le ha permitido ver a Stormi", dijo la fuente. "Ella nunca se lo quitaría".

El distanciamiento fue evidente cuando la menor de las Kardashian asistió a la boda de Justin y Hailey Bieber, solo con Stormi. Aunque en el festejo parecía divertirse con amigos como Jaden Smith. Y el gran ausente fue Travis.

Hasta el momento no se ha hablado de un acuerdo de custodia sobre la pequeña que tuvieron en común, Stormi. Tal parece que a las mujeres del clan Kardashian no son afectas a este tipo de contratos ya que ninguna de las hermanas de la popular familia, ha establecido las reglas básicas para la custodia.

“Kylie Jenner y Travis Scott se han separado, ya sea temporal o permanentemente, pero no ven la necesidad de un acuerdo de custodia de menores, y eso sigue una larga tradición en el clan de Kardashian”, dijo una fuente a TMZ.

Fuentes con conocimiento directo le han dejado saber a TMZ, que Khloe y Tristan no tienen un acuerdo de custodia por escrito con respecto a True, y Kourtney y Scott tampoco tienen nada por escrito, teniendo en cuenta que tienen 3 hijos.

Kylie y Travis quedaron flechados en Coachella en abril de 2017. Un par de meses después, Kylie quedó embarazada y posteriormente dio a luz a Stormi en febrero de 2018.