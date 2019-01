Un juez federal de la Corte de Los Ángeles, California desechó la demanda de acoso sexual interpuesta por la actriz Ashley Judd contra el denostado cineasta estadounidense Harvey Weinstein, a quien también acusó de difamación tras haber arruinado su carrera en Hollywood por rechazarlo.

Fue el juez Philip Gutiérrez quien dictaminó que la ley de California, en la que se basa el caso de Judd, no contempla esa situación, ya que no había una relación laboral entre la actriz y el cineasta.

"Específicamente, el juez dijo que una relación de productor - actriz no estaba cubierta por la ley", destaca el sitio especializado en celebridades TMZ.



Aunque la publicación indica que la ley se modificó en el 2018 para dar entrada a ese tipo de situaciones, sin embargo, Gutiérrez dijo que la demanda de la actriz se dio antes de eso y que la ley no era retroactiva.

Pero el juez dijo a Judd que su caso puede seguir por difamación.

La denuncia de Judd se dio luego de que salieran a la luz los escándalos contra Weinstein en octubre del 2017, donde decenas de mujeres lo acusaron de abuso y acoso sexual. Y una de las primeras famosas en alzar la voz fue precisamente Ashley.

Salma Hayek, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, entre otras famosas, también se sumaron a los señalamientos contra el entonces afamado director de cine.

Judd aseguró que Weinstein arruinó su carrera luego de que rechazara sus acosos y que éste la amenazó con acabar con su trabajo en Hollywood.

Esas declaraciones tomaron fuerza luego de que el director de "The Lord of the Ring", Peter Jackson, declarara en diciembre del 2017 al sitio Stuff que Weinstein lo presionó para que no contratara a las actrices Ashley Judd y Mira Sorvino para su proyecto de cine.

Jackson confesó que tenía contempladas a Judd y Sorvino para participar en la saga, pero que las dejó fuera del elenco, luego de que Weinstein le afirmara que era "una pesadilla" trabajar con ellas.

Sorvino es otra de las actrices que han denunciado acoso sexual contra Weinstein.

"Recuerdo que Miramax (productora de Weinstein) nos dijo que era una pesadilla trabajar con ellas y que debíamos evitarlas a todo costa", recordó Jackson.

Hasta el momento, Judd no ha dado declaraciones sobre el rechazo a su demanda de acoso contra Weinstein.