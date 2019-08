Diego Luna denomina la relación que tiene con Gael García Bernal como un matrimonio, uno bueno. Los intérpretes y directores mexicanos se conocen desde que son niños y sus casi 30 años de amistad los convierte en la relación más sólida del cine.

Se llaman entre ellos: “mi mejor amigo”. Ambos mexicanos y con gran éxito en Hollywood, se conocieron cuando apenas eran unos bebés, en la Ciudad de México, así lo reveló José Ángel García, el papá de Gael. “El primer contacto fue muy bonito”, contó a la revista mexicana Life & Style.

“Fiona (madre de Diego) estaba batallando con la carreola (coche) porque caminaba por una calle empedrada, y Patricia y yo fuimos a ayudarla. Cuando acercamos a los niños para presentarlos, Gael extendió su mano izquierda y le tocó la cara delicadamente a Diego, con mucha ternura. Tengo perfectamente claro ese momento”, agregó. Ese fue el inicio de su amistad.

Los padres de ambos actores son amigos, esto ayudó a que la amistad entre ellos crecería. Fue recién cuando tenían 11 años, mientras Gael protagonizaba la novela mexicana “El abuelo y yo” (1992), que trabajaron juntos ante las pantallas. Diego apareció en esa producción como actor secundario y haciéndole “bullying” a su amigo.

Se reencontraron en la película de Alfonso Cuarón “Y tu mamá también” (2001), nominada a un Oscar a la mejor película de lengua extranjera. Este largometraje le valió a ambos actores el premio Marcello Mastroianni en el Festival de Venecia.

“Y tu mamá también” volvió más profunda su amistad, según reveló Gael. En una de las escenas se dieron un beso, y explicó que lo difícil no fue besar a un hombre sino a su mejor amigo.

En el año 2005, se convirtieron en socios y emprendieron un proyecto en conjunto, creando la casa productora Canana Films, encargada de títulos como “Rudo y Cursi”, “Soy tu fan” y “El Búfalo de la Noche”.

“Fundamos Canana para trabajar en piezas audiovisuales que fueran diferentes, proyectos insólitos que solo puedes afrontar cuando estás respaldado por un buen amigo. Gael es como un hermano para mí, así que reconozco estar muy emocionado por comenzar esta aventura con él a mi lado”, confesó Diego.

En el 2008, volvieron a compartir pantalla en la comedia “Rudo y Cursi”, de Carlos Cuarón. Esta cinta se volvió un ícono de la cultura popular de México. Además, hizo que ambos saltaran a Hollywood.

Al realizar la campaña publicitaria de la película por diferentes medios mexicanos y estadounidenses, estos jóvenes actores se referían a ellos como “mejores amigos”. Además, no dejaban de mostrar su química y complicidad ante cámaras. Sobre todo, Diego aprovechaba contar que Gael no tiene talento ni para el fútbol ni para el canto.

Inseparables

A pesar de no haber coincido como actores en otras cintas (solo en cortos), siempre han estado en los momentos más importantes de sus carreras profesionales. “Como amigos somos muy distintos, tenemos intereses distintos pero muchísimas cosas que nos asemejan y que nos hacen admirarnos mucho el uno al otro”, reveló Gael tras ser preguntado sobre cómo es trabajar con Luna en el 2013 al presentar su cortometraje “Drifting”.

Diego dijo que tuvo una tarea difícil al dirigir a Gael en ese corto. Según dijo en una entrevista, los primeros treinta minutos que digirió a su mejor amigo no podía dejar de reír. Le resultó imposible concentrarse.