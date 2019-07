El trapero Bad Bunny responsabilizó hoy, jueves, al gobernador Ricardo Rosselló de cualquier consecuencia negativa que se produzca por los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que reclaman desde el sábado la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Las expresiones del artista se produjeron en respuesta a un vídeo que publicó el locutor Jorge Pabón “El Molusco” en el que aparece una residente del Viejo San Juan reclamándole a los oficiales de la Policía que los gases lacrimógenos que lanzaron para dispersar a los protestantes que estaban ubicados frente a La Fortaleza estaban afectando a una niña que permanecía en su hogar.

“CULPA DE RICKY!!! ?SIN COJONE ME TIENE!!! MALDITO SEA TODO AQUEL QUE NO DEFIENDA A SU GENTE!!! MALDITO LOS QUE SE DEJA ENGAÑAR Y MANIPULAR UNA VEZ MÁS PARA PONERLOS EN CONTRA DE LOS SUYOS!!! YO QUIZAS NO ESTOY DE ACUERDO CON MANIFESTAR VIOLENTAMENTE PEROOO TAMPOCO Y NUNCA ME VOY A IR EN CONTRA DE ELLOS!!!”, escribió Bad Bunny.

Benito Martínez, nombre de pila del artista, encabezó la manifestación de ayer, que inició en el Capitolio y terminó en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan.

Los artistas René Pérez “Residente”, Ricky Martin, Tommy Torres y Karla Monroig también dijeron presente la multitudinaria marcha.

La protesta, sin embargo, se extendió por todas las calles de la ciudad amurallada, incluyendo la calle Fortaleza, que fue escenario de los principales enfrentamientos entre los protestantes y las Unidades de Operaciones Tácticas de la Policía al filo de la medianoche.

Cuando se produjeron estos incidentes, los artistas que habían convocado la marcha ya se habían retirado.

Según el comisionado de la Policía, Henry Escalera, la protesta se convirtió en un motín luego de que, supuestamente, algunos protestantes lanzaron bombas molotov, botellas de agua y piedras a los manifestantes.

Se informó que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investigará estos incidentes.

De igual forma, Escalera detalló que varias personas también fueron arrestadas.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Los Policías y los manifestantes se volvieron a enfrentarse durante las manifestaciones para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los manifestantes le lanzaron a los policías fuegos artificiales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los manifestantes llegaron hasta la Plaza de Armas donde incendiaron sillas y basura. (Luis Alcalá del Olmo)

Hubo varias confrontaciones con la Uniformada. (ELNUEVODIA.COM)

Asistieron al menos 100,000 personas al Viejo San Juan. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Policía no permitió que los manifestantes pasaran el perímetro establecido. (ELNUEVODIA.COM)

Las protestas que comenzaron a las 5:00 p.m. finalizaron de madrugada. (ELNUEVODIA.COM)

Esta es la quinta protesta que se realiza desde la publicación de las 899 páginas del chat. (ELNUEVODIA.COM)

Los vehículos de Noticentro fueron vandalizados por los manifestantes. (Carlos Tolentino Rosario)

Un policía lleva a dos de los siete arrestados durante la manifestación. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un joven vandaliza una de las paredes del Departamento de Estado. (Luis Alcalá del Olmo)

Un agente de Operaciones Tácticas lanza gases lacrimógenos. (Luis Alcalá del Olmo)

Los manifestantes volvieron a quemar basura, banderas y sillas en las calles de San Juan. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios de los asistentes perdieron sus tenis cuando salieron corriendo luego que se lanzaran los gases lacrimógenos. (Carlos Tolentino Rosario)

Los agentes se cubren de las piedras que lanzaban los manifestantes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los manifestantes advirtieron que seguirán protestando hasta que renuncie Rosselló. (ELNUEVODIA.COM)

Habrá más marchas en La Fortaleza y en el Expreso Luis A Ferrer. (Ramón “Tonito” Zayas)

También hubo arrestos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosselló insiste en que logrará la reconciliación con el pueblo de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los puertorriqueños llevaron pancartas con "Ricky renuncia", "Ricky corrupto", entre otras frases. (Ramón “Tonito” Zayas)

Incluso, las protestas del 1ro de mayo se comenzaron a celebrar desde que Rosselló asumió el cargo. (Ramón “Tonito” Zayas) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Para Bad Bunny, fue la Policía quien incitó el enfrentamiento entre los agentes y los protestantes como“excusa para atacar”.

“ESOS CABRONES ESTÁN AHÍ SIN MIEDO POR NOSOTROS Y POR AQUELLOS QUE LOS SEÑALAN Y HABLAN MIERDA!!! ESO SIN CONTAR QUE LA POLICIA FUERON LOS PRIMEROS QUE PRENDIERON UNA HOSTIA DE ESAS PA CONFUNDIR A LOS BRUTOS Y TENER EXCUSA DE ATACAR!!! EL QUE NO ESTÁ CON EL PUEBLO, ESTÁ CON ROSSELLÓ Y TODAS LAS LACRAS DE SU GOBIERNO!!! ASI DE SENCILLOOO!! Y ESOS SI PODRÍAN SER LOS ÚNICO PEORES QUE EL GOBIERNO! ESA GENTE NO VALE NA!!!”, añadió.

La manifestación terminó en horas de la madrugada con la llegada del Rey Charlie, una personalidad de las redes sociales que convocó a sobre 3,000 motociclistas que lograron entrar a el Viejo San Juan para reclamar la dimisión de Rosselló.