Los cantantes urbanos Bad Bunny y René Pérez se unirán a las manifestaciones en reclamo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

Ambos artistas anunciaron a través de sus redes sociales su participación en las protestas convocadas para esta tarde.

Esta mañana, Bad Bunny publicó en su cuenta de Twitter un llamado a tomar las calles. Pérez retuiteó el post con el mensaje: "Nos vemos allá".

Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, y René Pérez, conocido como Residente por la agrupación Calle 13, le habían pedido el sábado al primer ejecutivo que dimitiera tras los mensajes ofensivos que el gobernador y sus principales asesores escribían en un chat que se reveló.

“MERA PUERTO RICO!! ???? voy a bajar pa' la isla y me gustaría verlos conmigo y con los que ya salieron pa' la calle!! Esta gente piensa que tenemos miedo y vamos a demostrarle que estan bien equivocados!! VAMOS PA' ENCIMA PUÑETA!!!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque el artista no puntualizó a qué manifestación acudirá, El Nuevo Día supo que este se encuentra viajando hoy de Europa hacia Puerto Rico. Esta tarde hay una protesta convocada para las 5:00 p.m. desde el Capitolio hacia La Fortaleza.

Pérez, por su parte,compartió la promoción de otra convocatoria para una manifestación a las 5:00 p.m. en La Fortaleza.

Mientras, aunque se encuentra fuera de Puerto Rico, el cantante Ricky Martin llamó a sus seguidores en Instagram a participar de las manifestaciones. "La unión de todxs por el bienestar de #PuertoRico", escribió Martin, junto a la imagen de una de las convocatorias.

En su post de esta mañana, el intérprete de "Callaita" también respondió al perdón del gobernador por sus expresiones indicando que “una cosa es perdonar y otra es dejarnos pisotiar y engañar una y otra vez!!”.

“Se acabo el cabron chiste! Está generación hará la diferencia! Nosotros no nos vamos a dejar!!”, añadió.

Mientras, en un tecer tuit expresó que “PUERTO RICO ESTÁ ENCABRONAO!!”

Bad Bunny había adelantado que a Rosselló le tocaba renunciar “si o si”.

“De lo contrario, creo que llegó el día en que PR suelte el twitter, el facebook, el instagram y salga pa' la calle”, tuiteó cuando se publicaron las 889 páginas del chat.

El denominado “Rey del Trap” figuró en las conversaciones que se filtraron por la visita inesperada que hizo a La Fortaleza con René Pérez “Residente”.

Los escritos validaron que la llegada al Palacio de Santa Catalina fue sin previa coordinación.

“Wow qué verguenza! Lo más cabrón es que aún hay gente que defiende a estos cabrones! Los mismos que se escandalizan con la música de nosotros. René y yo estabamos bien picao y nos dio con ir a joder a ese cabrón. Busca la página del chat donde hablan de nosotros. Yo jamas cuadraría un bicho con esa gente, no hablen algarete ni pierdan el enfoque puñ#@ que ustedes se desvian de ver una mosca! los malos son ellos! ATAQUEN!”, publicó el intérprete de “Estamos bien” en Twitter.

Del contenido del chat se deprende la visita de ambos exponentes urbanos en conversación de Rosselló, quien los recibió y lo describió como un “home run”.

Ante esta declaración, el asesor de comunicaciones Bermúdez sostuvo “si no los llegamos a atender nos jodemos”.

Mientras que Sobrino lamentó no haber estado de madrugada en la Fortaleza. “No! No se la comió porque no me dijeron que se iban a tirar esa maroma, pa’ yo estar. Que loquera tenían que tener”.