Siempre con esas ganas de hacer reír, cualidad que tuvo desde niño, el comediante Francis Rosas hace su primer espectáculo de “stand up comedy”, titulado “#Tamos Bien”, que sube a escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado 30 de marzo en una única función.

Debido a que se trata de un estreno, el artista se presentará en ese escenario sin caretas, pelucas ni pinturas. Por eso dejará bien guardados a sus personajes “Cascarita” y “Mala Pili” para dedicarse al público tal cual es.

También es posible que el actor lleve de invitada a su esposa, la animadora y modelo Natalia Rivera.

“Eso no significa que me aburrí de los personajes, sino que quería guardarlos un rato y hacer algo diferente”, dijo Rosas quien recuerda que en sus inicios “eran más los que participaban en el show que la audiencia”.

“Y ahora llego al Bellas Artes. El subir al escenario de una de las salas más prestigiosas de Puerto Rico, hace que me tiemblen las piernas. Mi responsabilidad es muy grande”, afirma.

Rosas desea que al concluir su presentación la gente le diga ‘hice un espacio para venir a verte y me hiciste reír’”.

Recordó entonces, el comediante de “Sunshine Remix” que hace poco visitó una tienda por departamentos donde una joven trabaja como guardia de seguridad. “Estaba casi en llanto” al verme.

“Me sorprendió. La saludé y me dijo: ‘yo pasé un momento de depresión bien fuerte en mi vida y tú eras el único que me hizo reír’. Me gusta escuchar cómo la gente me vacila en la calle”.

La mujer de sus sueños

Francis habla de su esposa como extasiado.

“No saben lo divertida y payasa que es. Natalia tiene mucha energía, me encanta estar con ella, me hace reír, es la cómplice de mis locuras. Cada vez que pienso en ella se me ocurre algo diferente. Para mí es una mujer maravillosa, comiquísima, radiante”.

Pero los celos no entran en su sistema. Sabe que el artista urbano Bad Bunny ha mostrado en las redes su admiración por la Miss Puerto Rico Teen 2000, pero no le afecta en su hombría.

“Él es súper fan de ella. Yo sería un estúpido si me meto en eso, que siga no me importa. Bad Bunny y muchas personas la admiran, y yo soy mega fan de mi esposa, está buenísima. Llama mucho la atención dondequiera que vamos. Viajamos a cada rato y en cada país ella detiene la gente al pasar, sean mujeres u hombres. En Boston un señor le dijo ‘You must be the most beautiful woman in Boston’, y le regaló una flor y un sombrerito. Eso es dondequiera que voy con ella, a Texas, Costa Rica, México, Grecia”.

¿Planean tener hijos?

“Ambos queremos tener hijos, ser padres, pero tenemos muchas cosas pasando, y la desviaría de planes que quiere lograr antes de ser madre. Lo entiendo”.

Tanto Natalia como Francis están de acuerdo en que quieren una nena en su primer embarazo, que podrían ser dos porque el artista se supone nacería con un hermano fraterno, pero que no se llegó a desarrollar en el vientre de su madre.

El productor ya tiene un hijo, Yadier Rosas, de 13 años y que, asegura el artista, heredó su comiquería.

Excusa a Manny Manuel

Como para reírse de una experiencia que espera no volver a vivir jamás, el comediante nombró una puesta en escena anterior ,“10%”, la medida de alcohol que arrojó cuando fue detenido por la Policía.

“Un mal rato que no quiero volver a vivir”.

Por eso Francis entiende muy bien el incidente que tuvo el cantante Manny Manuel en España el pasado mes de febrero, y saca la cara por él.

“Manny dijo que no estaba borracho. Eso lo sabrá él pero no creo que lo deban juzgar tanto. Es mejor decirle que tenga cuidado pero no señalarlo porque todos hemos cometido faltas. Todos lo queremos, él mismo ha vacilado con la situación del alcohol. Hicimos un paso de comedia en el ‘Remix’ y él se lo vacila. Eso está bien porque la vida es una y no vamos a estar apestados”.

En esa línea, Francis exhorta a la gente a buscar el lado más positivo y jocoso de las experiencias que vivan.

“Son muchas las cosas que nos pasan en la vida y por la mente y debes buscar la manera de contar tu historia de una manera graciosa para que te rías. Cada persona debe hacer su ‘stand up’, de ese momento porque se lo va a gozar. La vida se vacila”.

En la radio