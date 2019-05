Tal parece que Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quienes han causando controversia por un sonado distanciamiento, seguirán dando de qué hablar y es que varios medios apuntan a que uno de los motivos de su alejamiento, se debe a Christian Estrada, el exnovio de la joven.

El programa "Suelta la sopa", de la cadena Telemundo, los captó saliendo juntos de uno de los ensayos de la cantante mexicana. Lo que llamó más la atención es que el joven se regresó al lugar para ocultarse una vez que vio las cámaras, a pesar de que ellos han asegurado que sólo son buenos amigos.

El actor y modelo fue novio de Frida Sofía hasta febrero pasado, según las propias declaraciones de la joven.

La hija de la cantante mexicana arremetió contra ella justamente en el Día de las Madres, asegurando que la famosa intérprete no fue buena mamá, que siempre estuvo alejada de ella y por ese motivo vivió abusos en su infancia.

También ha declarado que desde hace varios meses no tiene contacto con ella, algo que Alejandra confirmó en una entrevista.

“¿Qué te puedo decir? Al final creo que las cosas se pueden hablar y no pierdo la fe que un día me marque (llame) Frida y hablemos, yo la amo por sobre todas las cosas”, señaló la cantante al programa Ventaneando (Televisión Azteca, México).

Frida Sofía también hizo polémicas declaraciones en su cuenta de Instagram sobre el maltrato físico que vivió en su infancia por parte del personal que la cuidaba.

"Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere (Q.E.D)... de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera".

A eso, Guzmán respondió: “Le he dado muchas cosas como dos carreras, un patrimonio en Miami y mira, yo también me quejaba de cosas de mi mamá, pero no es fácil ser mamá soltera, y pues nada, hay que hacer lo mejor y lo mejor es el ejemplo y el trabajo”.